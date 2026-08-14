एक्सप्लोरर
31 की हुईं सारा अली खान, मां अमृता-भाई संग सेलिब्रेट किया बर्थडे
Sara Ali Khan Birthday Celebration: सारा अली खान 31 साल की हो गई हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने 31वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जो काफी वायरल हो रही हैं.
सारा अली खान ने 12 अगस्त को अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट किया उन्होंने इस खास दिन को अपनी फैमिली और दोस्तों संग बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया. सारा के बर्थडे सेलिब्रेश की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 14 Aug 2026 06:26 PM (IST)
Tags :Sara Ali Khan
बॉलीवुड
8 Photos
कौन हैं दीवा वंजारी? खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात, देखें ग्लैमरस फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
सिंगर सुकृति कक्कड़ ने कर ली सगाई, मंगेतर शौमिक शेट्टी ने घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज
बॉलीवुड
7 Photos
माना को देखते ही दिल हार बैठे थे सुनील शेट्टी, परिवार था रिश्ते के खिलाफ, फिर 9 साल बाद हुई शादी
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
कौन हैं पहल चौधरी? जिनकी जान बचाने के लिए 'हैवान' में अक्षय कुमार से भिड़ेंगे सैफ अली खान
मनोरंजन
अजय देवगन ने किराए पर दिया जुहू वाला बंगला, हर महीने मिलेगा इतने लाख रेंट
मनोरंजन
LIVE: सनी की 'बंटवारा 1947' पर भारी पड़ी 'आवारापन 2', हैरान कर देगा कलेक्शन
मनोरंजन
'आवारापन 2' करेगी बंपर ओपनिंग, शाम 6 बजे तक कलेक्शन 12 करोड़ के पार
Advertisement
Hirdesh Kumar Singh
Opinion