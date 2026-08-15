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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAwarapan 2 Box office: 2026 की 7वीं हाईएस्ट वीकेंड ओपनर बनी 'आवारापन 2', 4 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

Awarapan 2 Box office: 2026 की 7वीं हाईएस्ट वीकेंड ओपनर बनी 'आवारापन 2', 4 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

Awarapan 2 BO Collection: इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की. फिल्म को 15 अगस्त की छुट्टी का भरपूर फायदा मिला और इसकी दो दिनों में ही टॉप 10 वीकेंड ओपनर में एंट्री हो चुकी है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 15 Aug 2026 09:29 PM (IST)
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Awarapan 2 Box office Collection Day 2: इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म 'आवारापन 2' रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. इसे दर्शकों की ओर से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का पूरा फायदा मिला और इसकी वजह से 15 अगस्त की छुट्टी का भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भरपूर फायदा उठाया. यही वजह है कि फिल्म ने महज दो दिनों में ही 2026 की टॉप 10 वीकेंड ओपनर की लिस्ट में एंट्री कर ली. चलिए बताते हैं फिल्म ने कितनी फिल्मों को पछाड़ दिया.

'आवारापन 2' का डे-2  बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Awarapan 2 Box office Collection Day 2)

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' को बॉक्स ऑफिस पर 15 अगस्त की छुट्टी का भरपूर फायदा मिला. इसकी वजह से फिल्म ने पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन यानी कि शनिवार को ज्यादा कमाई की. इसकी ऑक्यूपेंसी भी ज्यादा दर्ज की गई. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ का बिजनेस किया था. 
- वहीं, दूसरे दिन शनिवार को फिल्म ने 9.30 बजे तक 25.76 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- इसकी ऑक्यूपेंसी भी 53% दर्ज की गई है.
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 47.76 करोड़ हो चुका है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

यह भी पढ़ें: 'आवारापन 2' ने काटा गदर, जानें ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं फिल्म

2026 की 7वीं हाईएस्ट वीकेंड ओपनर बनी 'आवारापन 2' 

इतना ही नहीं, 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की, जिसके बाद महज दो दिनों में ही इसकी 2026 की टॉप 10 हाईएस्ट वीकेंड ओपनर की लिस्ट में एंट्री हो गई. ये 7वीं हाईएस्ट वीकेंड ओपनर बन चुकी है और इसने 4 फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़कर 7वें नंबर पर जगह बनाई है. इसने 'अल्फा' और 'ओ रोमियो' जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है.

2026 की टॉप 10 वीकेंड ओपनर

1. धुरंधर 2- 466 करोड़ (4 दिन)
2. बॉर्डर 2- 129.89 करोड़
3. धमाल 4- 67.21 करोड़
4. वेलकम टू द जंगल- 65.83 करोड़
5. भूत बंगला- 65.65 करोड़
6. कॉकटेल 2- 50.1 करोड़
7. आवारापन 2- 44.42 करोड़
8. ओ रोमियो- 34.51 करोड़
9. अल्फा- 34.5 करोड़
10. है जवानी तो इश्क होना है- 28.51 करोड़

यह भी पढ़ें: इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने दुनियाभर में की बंपर कमाई, तोड़ा अपनी ही फिल्म का रिकॉर्ड

बहरहाल, अगर 'आवारापन 2' के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है. इसमें इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी ने स्क्रीन शेयर किया है. फिल्म में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कहानी को हाईलाइट किया गया है लेकिन इसमें रोमांस का भी तड़का लगा है. दिशा के साथ इमरान की केमिस्ट्री कमाल की लगती है. आपको बता दें कि ये साल 2007 में आई मोहित सूरी की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi BOX OFFICE COLLECTION Awarapan 2
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