पानी में मगरमच्छ ने पकड़ी मछुआरे की टांग? भयानक वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक बेहद खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं. वीडियो में एक युवक पानी के बीचों-बीच बुरी तरह चीखता और तड़पता दिखाई देता है. दावा किया जा रहा है कि उसकी टांग को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया है. युवक दर्द से कराहता नजर आता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता दिखाई देता है. वीडियो के कुछ हिस्सों में पानी में लाल रंग भी दिखाई देता है, जिसे कई लोग खून बता रहे हैं. यही वजह है कि वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों के बीच डर और बहस दोनों पैदा कर दी है.

दर्द से चीखता रहा युवक, देखते रहे लोग

वायरल क्लिप में युवक पानी में बैठा हुआ नजर आता है और अपनी एक टांग को दोनों हाथों से पकड़कर जोर-जोर से चिल्ला रहा है. उसकी आवाज और चेहरे के भाव देखकर ऐसा लगता है कि वह काफी दर्द में है. वीडियो देखने वाले कई लोग मान रहे हैं कि पानी के अंदर कोई खतरनाक जीव उसकी टांग पकड़े हुए है. हालांकि वीडियो में कथित मगरमच्छ साफ तौर पर दिखाई नहीं देता, जिससे पूरे मामले को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं.

पानी में दिखा लाल रंग, बढ़ गई लोगों की चिंता

वीडियो के दौरान पानी में लाल रंग घुलता हुआ दिखाई देता है. इसी वजह से कई सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि युवक घायल हो गया और पानी में खून फैल गया. हालांकि वीडियो की गुणवत्ता और सीमित दृश्य के कारण यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि लाल रंग वास्तव में खून ही है या कुछ और. फिर भी इस दृश्य ने वीडियो को और ज्यादा डरावना बना दिया है.

कैमरा मैन पर उठ रहे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कैमरा रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को लेकर हो रही है. सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर युवक सचमुच किसी मगरमच्छ के हमले का शिकार हुआ था, तो वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया. कुछ यूजर्स का कहना है कि ऐसी स्थिति में आमतौर पर लोग पहले बचाव की कोशिश करते हैं, जबकि यहां वीडियो रिकॉर्डिंग जारी रहती है. इसी वजह से वीडियो की सच्चाई को लेकर बहस तेज हो गई है.

कहीं सिर्फ रील बनाने का खेल तो नहीं?

इंटरनेट पर कुछ लोग इस वीडियो को लेकर शक भी जता रहे हैं. उनका कहना है कि वीडियो में मगरमच्छ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता और पूरा घटनाक्रम कुछ लोगों को रील या स्टंट जैसा लग रहा है. कुछ यूजर्स का मानना है कि हो सकता है वीडियो सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए बनाया गया हो. हालांकि इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो कहां का है, कब रिकॉर्ड किया गया और युवक की वास्तविक स्थिति क्या थी, इसकी स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल उपलब्ध नहीं है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. एक वर्ग इसे मगरमच्छ के हमले का खौफनाक मामला बता रहा है, जबकि दूसरे लोग इसकी सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं. जब तक घटना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक यह साफ-साफ कहना मुश्किल है कि वीडियो में वास्तव में मगरमच्छ का हमला दिख रहा है या फिर यह किसी तरह का स्टंट है. लेकिन इतना जरूर है कि वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और इसे लेकर बहस लगातार जारी है.

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