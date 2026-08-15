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क्या करते हैं सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर? एक्टिंग में आजमा चुके हैं किस्मत
Sunny Deol Son 10 Photos: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल लाइमलाइट से दूर रहते है. हालांकि वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं. आइए जानते हैं उनके बारें में.
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई है. फिल्म में उनके बड़े बेटे करण देओल भी नजर आ रहे हैं. ऐसे में चलिए उनके छोटे बेटे क्या करते हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 12:49 PM (IST)
Tags :Sunny Deol Rajveer Deol
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion