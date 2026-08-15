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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडक्या करते हैं सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर? एक्टिंग में आजमा चुके हैं किस्मत

क्या करते हैं सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर? एक्टिंग में आजमा चुके हैं किस्मत

Sunny Deol Son 10 Photos: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल लाइमलाइट से दूर रहते है. हालांकि वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं. आइए जानते हैं उनके बारें में.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Aug 2026 12:49 PM (IST)
Sunny Deol Son 10 Photos: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल लाइमलाइट से दूर रहते है. हालांकि वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं. आइए जानते हैं उनके बारें में.

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई है. फिल्म में उनके बड़े बेटे करण देओल भी नजर आ रहे हैं. ऐसे में चलिए उनके छोटे बेटे क्या करते हैं.

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सनी देओल की शादी साल 1984 में लंदन में पूजा देओल के साथ हुई थी. उनके दो बच्चे हैं, करण देओल और राजवीर देओल.
सनी देओल की शादी साल 1984 में लंदन में पूजा देओल के साथ हुई थी. उनके दो बच्चे हैं, करण देओल और राजवीर देओल.
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राजवीर देओल ने मुंबई के Ecole Mondiale World School से पढ़ाई की और इसके बाद यूके जाकर थिएटर और एक्टिंग की पढ़ाई की.
राजवीर देओल ने मुंबई के Ecole Mondiale World School से पढ़ाई की और इसके बाद यूके जाकर थिएटर और एक्टिंग की पढ़ाई की.
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भारत लौटने के बाद राजवीर देओल ने डायरेक्टर फिरोज अब्बास खान से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली.
भारत लौटने के बाद राजवीर देओल ने डायरेक्टर फिरोज अब्बास खान से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली.
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उन्होंने अपने भाई करण देओल की फिल्म ‘पल पल दिल के पास’ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया
उन्होंने अपने भाई करण देओल की फिल्म ‘पल पल दिल के पास’ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया
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इसके बाद 2023 में राजवीर देओल ने फिल्म 'दोनों' से बतौर एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू किया.
इसके बाद 2023 में राजवीर देओल ने फिल्म 'दोनों' से बतौर एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू किया.
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इस फिल्म में राजवीर के साथ पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा ढिल्लों ने भी डेब्यू किया था. हालांकि इस फिल्म को को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला.
इस फिल्म में राजवीर के साथ पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा ढिल्लों ने भी डेब्यू किया था. हालांकि इस फिल्म को को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला.
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बता दें, राजवीर लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन हाल ही में वो अपने पापा सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' की स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे.
बता दें, राजवीर लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन हाल ही में वो अपने पापा सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' की स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे.
Published at : 15 Aug 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Rajveer Deol

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