विभाजन पर अखिलेश यादव के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार, बोले- 'गंदी सोच...'

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के विभाजन विभीषिका दिवस मनाने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव विभाजन विभीषिका की पीड़ा को कभी महसूस नहीं कर सकते.

डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उन्हें विभाजन की विभीषिका झेलने वाले परिवारों के दर्द का अंदाजा नहीं हो सकता. इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य सपा और अखिलेश पर तीखे बयान दे चुके हैं.

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सपा की राजनीति पर उठाए सवाल

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा देश की एकता और अखंडता के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी हिस्सा लेती है और संविधान को मजबूत बनाने का काम करती है. उन्होंने कहा कि भाजपा देशवासियों को जागरूक करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि दोबारा कोई देश का विभाजन न कर सके और धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश न हो.

अखिलेश के ‘विभाजन ही उत्सव है’ पर पलटवार

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया, लेकिन उनके लिए विभाजन ही उत्सव है। अखिलेश के इस बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “अखिलेश यादव की सोच ही गंदी है.” उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए देश पहले है, जबकि अखिलेश यादव के लिए परिवार और वोट बैंक पहले है.

‘भाजपा और आजादी एक-दूसरे के विलोम’

तिरंगा यात्रा को लेकर भी अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा था कि भाजपा और आजादी एक-दूसरे के विलोम हैं. इस बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को अपना ज्ञानवर्धन करने और भाजपा का इतिहास पढ़ने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि पढ़ाई करने के बाद अखिलेश यादव को भाजपा के इतिहास के बारे में जानकारी होगी. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है.

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