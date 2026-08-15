'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को निशाना बनाते हुए राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. अब इस पर प्रदेश सरकार में मंत्री ए. राजमोहन ने प्रतिक्रिया देते हुए कड़ी निंदा की है. साथ ही कई राजनीतिक दल के नेताओं ने नागेंद्रन की इस टिप्पणी को अपमानजनक करार दिया है.

मामला डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन की आलोचना करने से जुड़ा है. इस पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कमलालयम में पार्टी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए नागेंद्रन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, 'जब लोग घर में पिता को ढूंढते हैं और वह नहीं मिलते, तो उन्हें घर पर मां से पूछना चाहिए कि पिता कौन हैं.'

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की इस टिप्पणी पर मंत्री राजमोहन ने इसे असभ्य और अनुचित करार दिया है. साथ ही कहा है कि विजय ने अपने सहयोगियों को उकसावे और व्यक्तिगत हमलों की परवाह किए बिना सभ्य राजनीति करने की सीख दी है.

अप्रैल विधानसभा चुनाव के समय का मामला

दरअसल, अप्रैल 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में डीएमके की हार के बाद विधानसभा में एक कहानी विजय ने सुनाई थी. इसमें उन्होने विपक्षी नेता के पिता के ठिकाने का मजाकिया अंदाज में जिक्र किया था. यह डीएमके को कोलाथुर विधानसभा में मिली हार की ओर इशारा था. तब डीएमके समेत कई राजनीतिक दलों विजय की इस टिप्पणी की आलोचना की थी.

पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी की निंदा

बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी नागेंद्रन की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, उन्होंने राजनीतिक मर्यादा और सभ्यताओं की सीमाएं लांघ दी हैं. राजनीतिक असहमित और सरकार के कार्यों पर सवाल लोकतांत्रिक चर्चा का हिस्सा है. किसी नेता के परिवार, उनकी मां के खिलाफ व्यक्तिगत हमले अस्वीकार्य हैं .यह राजनीति का एक पिछड़ा और घटिया रूप है. इसे युवा पीढ़ी के बीच बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए.