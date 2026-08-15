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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद

'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्रन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, 'जब लोग घर में पिता को ढूंढते हैं, और वह नहीं मिलते, तो उन्हें घर पर मां से पूछना चाहिए कि पिता कौन हैं.'

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 15 Aug 2026 08:18 PM (IST)
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बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को निशाना बनाते हुए राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. अब इस पर प्रदेश सरकार में मंत्री ए. राजमोहन ने प्रतिक्रिया देते हुए कड़ी निंदा की है. साथ ही कई राजनीतिक दल के नेताओं ने नागेंद्रन की इस टिप्पणी को अपमानजनक करार दिया है.

मामला डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन की आलोचना करने से जुड़ा है. इस पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कमलालयम में पार्टी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए नागेंद्रन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, 'जब लोग घर में पिता को ढूंढते हैं और वह नहीं मिलते, तो उन्हें घर पर मां से पूछना चाहिए कि पिता कौन हैं.'

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की इस टिप्पणी पर मंत्री राजमोहन ने इसे असभ्य और अनुचित करार दिया है. साथ ही कहा है कि विजय ने अपने सहयोगियों को उकसावे और व्यक्तिगत हमलों की परवाह किए बिना सभ्य राजनीति करने की सीख दी है. 

अप्रैल विधानसभा चुनाव के समय का मामला

दरअसल, अप्रैल 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में डीएमके की हार के बाद विधानसभा में एक कहानी विजय ने सुनाई थी. इसमें उन्होने विपक्षी नेता के पिता के ठिकाने का मजाकिया अंदाज में जिक्र किया था. यह डीएमके को कोलाथुर विधानसभा में मिली हार की ओर इशारा था. तब डीएमके समेत कई राजनीतिक दलों विजय की इस टिप्पणी की आलोचना की थी. 

पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी की निंदा

बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी नागेंद्रन की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, उन्होंने राजनीतिक मर्यादा और सभ्यताओं की सीमाएं लांघ दी हैं. राजनीतिक असहमित और सरकार के कार्यों पर सवाल लोकतांत्रिक चर्चा का हिस्सा है. किसी नेता के परिवार, उनकी मां के खिलाफ व्यक्तिगत हमले अस्वीकार्य हैं .यह राजनीति का एक पिछड़ा और घटिया रूप है. इसे युवा पीढ़ी के बीच बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 15 Aug 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu NEWS CM Vijay Nainar Nagendran
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