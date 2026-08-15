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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2027 वनडे वर्ल्ड कप की आई तारीख, महात्मा गांधी से निकला कनेक्शन

2027 वनडे वर्ल्ड कप की आई तारीख, महात्मा गांधी से निकला कनेक्शन

2027 World Cup: आगमी वर्ल्ड कप की तारीखों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसका भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से खास कनेक्शन है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 15 Aug 2026 11:05 PM (IST)
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2027 World Cup Date Update: अफ्रीका की मेजबानी में होने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तारीखों लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. टूर्नामेंट की शुरुआत और फाइनल की तारीखों पर विचार किया जाने लगा है. आगामी वनडे विश्व कप का महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) से कनेक्शन निकलता हुआ नजर आ रहा है. 

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, टूर्नामेंट की शुरुआत 02 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन से हो सकती है. हालांकि आईसीसी की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख नहीं आई है, लेकिन फिलहाल इसी तारीख के साथ शुरुआत होगी. वहीं खिताबी मुकाबला यानी फाइनल मैच 21 नवंबर को खेला जाएगा. 

महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से खास नाता 

आईसीसी विश्व कप को उस नेता की जयंती वाले दिन शुरू करने के विचार में है, जो शांति और अहिंसा के समर्थक रहे. टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की सह-मेजबानी में खेला जाएगा. गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से पुराना नाता रहा है. उन्होंने अफ्रीका में 21 साल बिताए थे. लिहाजा यह आईसीसी का महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का तारीका हो सकता है. 

पहले 8 अक्टूबर से शुरू होने का था विचार 

रिपोर्ट में बताया गया कि शुरुआत में टूर्नामेंट को 08 अक्टूबर से शुरू करने का विचार था. अब देखना दिलचस्प होगा कि टूर्नामेंट की शुरुआत कब से होगी. अंतिम और आधिकारिक तारीखों का एलान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसल यानी आईसीसी करेगी. 

वेन्यू का हो चुका है एलान 

हाल ही में आईसीसी ने टूर्नामेंट के लिए 12 वेन्यू का एलान किया था. इसमें 8 शहर दक्षिण अफ्रीका के, 3 जिम्बाब्वे के और 1 नामीबिया का शामिल है. इन 12 वेन्यू में दक्षिण अफ्रीका के वांडरर्स (जोहान्सबर्ग), सेंचुरियन (प्रिटोरिया/त्श्वाने), न्यूलैंड्स (केप टाउन), किंग्समीड (डरबन), सेंट जॉर्ज पार्क (गेकेबरहा), मंगाउंग ओवल (ब्लूमफोंटेन), बोलैंड पार्क (पार्ल) और बफेलो पार्क (पूर्वी लंदन) शामिल हैं. इसके अलावा जिम्बाब्वे के 3 मैदान हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे), क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (बुलावायो) और नया निर्मित फाले मोसी-ओ-तुन्या इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (विक्टोरिया फॉल्स) के रूप में शामिल हैं. बाकी नामीबिया का इकलौता ग्राउंड नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड (विंडहोक) है. 

 

यह भी पढ़ें: पहले टेस्ट के दूसरे दिन इतिहास रचेंगे ऋषभ पंत? 'स्पेशल शतक' से दो सिक्स दूर

Published at : 15 Aug 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
Mahatma Gandhi 2027 ODI World Cup
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