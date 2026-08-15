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Independence Day 2026: इन फिल्मी डायलॉग्स में है ऐसा जोश, सुनते ही जाग उठेगा देश प्रेम
Patriotic Films Dialogues: 15 अगस्त पर देशभक्ति का जज्बा महसूस करना है तो बॉलीवुड फिल्मों के इन डायलॉग्स को जरूर सुनें. इन्हें सुनते ही दिल में देश के लिए प्यार, गर्व और जोश की भावना जाग उठेगी.
हिंदी सिनेमा ने देशभक्ति को पर्दे पर सिर्फ कहानियों के जरिए नहीं, बल्कि दमदार डायलॉग्स के जरिए भी लोगों के दिलों तक पहुंचाया है. आज भी इन फिल्मों के कुछ डायलॉग सुनते ही देश के लिए प्यार, गर्व और कुछ कर गुजरने का जज्बा जाग उठता है.
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Published at : 15 Aug 2026 06:46 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion