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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडIndependence Day 2026: इन फिल्मी डायलॉग्स में है ऐसा जोश, सुनते ही जाग उठेगा देश प्रेम

Independence Day 2026: इन फिल्मी डायलॉग्स में है ऐसा जोश, सुनते ही जाग उठेगा देश प्रेम

Patriotic Films Dialogues: 15 अगस्त पर देशभक्ति का जज्बा महसूस करना है तो बॉलीवुड फिल्मों के इन डायलॉग्स को जरूर सुनें. इन्हें सुनते ही दिल में देश के लिए प्यार, गर्व और जोश की भावना जाग उठेगी.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Aug 2026 06:46 AM (IST)
Patriotic Films Dialogues: 15 अगस्त पर देशभक्ति का जज्बा महसूस करना है तो बॉलीवुड फिल्मों के इन डायलॉग्स को जरूर सुनें. इन्हें सुनते ही दिल में देश के लिए प्यार, गर्व और जोश की भावना जाग उठेगी.

हिंदी सिनेमा ने देशभक्ति को पर्दे पर सिर्फ कहानियों के जरिए नहीं, बल्कि दमदार डायलॉग्स के जरिए भी लोगों के दिलों तक पहुंचाया है. आज भी इन फिल्मों के कुछ डायलॉग सुनते ही देश के लिए प्यार, गर्व और कुछ कर गुजरने का जज्बा जाग उठता है.

1/7
फिल्म 'गदरः एक प्रेम कथा' का ये डायलॉग आज भी लोगों की जुबा पर रहता है.
फिल्म 'गदरः एक प्रेम कथा' का ये डायलॉग आज भी लोगों की जुबा पर रहता है.
2/7
आलिया भट्ट स्टारर फिल्म 'राजी' का ये दमदार डायलॉग सुनते ही जोश आ जाता है.
आलिया भट्ट स्टारर फिल्म 'राजी' का ये दमदार डायलॉग सुनते ही जोश आ जाता है.
3/7
ये फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' का फेमस डायलॉग है.
ये फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' का फेमस डायलॉग है.
4/7
ये मशहूर डायलॉग सलमान खान स्टारर फिल्म 'जय हो' (2014) का है.
ये मशहूर डायलॉग सलमान खान स्टारर फिल्म 'जय हो' (2014) का है.
5/7
शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'चक दे इंडिया' का ये डायलॉग आज भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है.
शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'चक दे इंडिया' का ये डायलॉग आज भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है.
6/7
फिल्म 'मां तुझे सलाम' का ये डॉयलॉग काफी पुराना होने के बाद भी लोगों के बीच काफी मशहूर है.
फिल्म 'मां तुझे सलाम' का ये डॉयलॉग काफी पुराना होने के बाद भी लोगों के बीच काफी मशहूर है.
7/7
ये 'रंग दे बसंती चोला' फिल्म का फेमस डायलॉग है.
ये 'रंग दे बसंती चोला' फिल्म का फेमस डायलॉग है.
Published at : 15 Aug 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Raazi Uri The Surgical Strike Independence Day 2026

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