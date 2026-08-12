अब फैंस को दीवा के अगले प्रोजेक्ट्स का भी इंतजार है. 'दिल मेरा रो रहा' से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद अब देखना होगा कि वो आगे किन नए प्रोजेक्ट्स के साथ दर्शकों के बीच नजर आती हैं.