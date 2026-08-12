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Divaa Vanjari: कौन हैं दीवा वंजारी? खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात, देखें ग्लैमरस फोटोज
Who Is Divaa Vanjari: दीवा वंजारी इन दिनों अपने डेब्यू म्यूजिक वीडियो 'दिल मेरा रो रहा' को लेकर चर्चा में हैं. खूबसूरती और टैलेंट के साथ दीवा एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं.
एक्ट्रेस और सिंगर दीवा वंजारी इन दिनों अपने म्यूजिक वीडियो 'दिल मेरा रो रहा' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस रोमांटिक गाने में वो इशु त्यागी के साथ नजर आ रही हैं. सोनू निगम की आवाज में गाए गए इस गाने में दीवा की एक्टिंग और खूबसूरती की खूब तारीफ हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर दीवा वंजारी कौन हैं और उनका फिल्मी कनेक्शन क्या है.
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Published at : 12 Aug 2026 03:12 PM (IST)
Tags :Divaa Vanjari Jackie Vanjari
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प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
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