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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडDivaa Vanjari: कौन हैं दीवा वंजारी? खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात, देखें ग्लैमरस फोटोज

Divaa Vanjari: कौन हैं दीवा वंजारी? खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात, देखें ग्लैमरस फोटोज

Who Is Divaa Vanjari: दीवा वंजारी इन दिनों अपने डेब्यू म्यूजिक वीडियो 'दिल मेरा रो रहा' को लेकर चर्चा में हैं. खूबसूरती और टैलेंट के साथ दीवा एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Aug 2026 03:12 PM (IST)
Who Is Divaa Vanjari: दीवा वंजारी इन दिनों अपने डेब्यू म्यूजिक वीडियो 'दिल मेरा रो रहा' को लेकर चर्चा में हैं. खूबसूरती और टैलेंट के साथ दीवा एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं.

एक्ट्रेस और सिंगर दीवा वंजारी इन दिनों अपने म्यूजिक वीडियो 'दिल मेरा रो रहा' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस रोमांटिक गाने में वो इशु त्यागी के साथ नजर आ रही हैं. सोनू निगम की आवाज में गाए गए इस गाने में दीवा की एक्टिंग और खूबसूरती की खूब तारीफ हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर दीवा वंजारी कौन हैं और उनका फिल्मी कनेक्शन क्या है.

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दीवा वंजारी एक उभरती हुई एक्ट्रेस और सिंगर हैं. वो पॉपुलर म्यूजिक प्रोड्यूसर और कंपोजर जैकी वंजारी की बेटी हैं.
दीवा वंजारी एक उभरती हुई एक्ट्रेस और सिंगर हैं. वो पॉपुलर म्यूजिक प्रोड्यूसर और कंपोजर जैकी वंजारी की बेटी हैं.
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दीवा वंजारी इस वक्त अपने पहले म्यूजिक वीडियो 'दिल मेरा रो रहा' को लेकर चर्चा में हैं. इस गाने के जरिए दीवा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा है.
दीवा वंजारी इस वक्त अपने पहले म्यूजिक वीडियो 'दिल मेरा रो रहा' को लेकर चर्चा में हैं. इस गाने के जरिए दीवा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा है.
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सोनू निगम की सुरीली आवाज में गाए गए इस रोमांटिक गाने को दीवा वंजारी के पिता जैकी वंजारी ने कंपोज किया है.
सोनू निगम की सुरीली आवाज में गाए गए इस रोमांटिक गाने को दीवा वंजारी के पिता जैकी वंजारी ने कंपोज किया है.
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दीवा वंजारी बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. वो इंडियन से लेकर वेस्टर्न आउटफिट्स तक, हर लुक में बेहद स्टाइलिश नजर आती हैं. उनका हर अंदाज फैंस का ध्यान खींच लेता है.
दीवा वंजारी बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. वो इंडियन से लेकर वेस्टर्न आउटफिट्स तक, हर लुक में बेहद स्टाइलिश नजर आती हैं. उनका हर अंदाज फैंस का ध्यान खींच लेता है.
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दीवा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 49.1 हजार फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
दीवा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 49.1 हजार फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
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दीवा अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज से बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को भी टक्कर देती हैं. उनका ग्लैमरस लुक और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी फैंस को काफी पसंद आती है.
दीवा अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज से बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को भी टक्कर देती हैं. उनका ग्लैमरस लुक और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी फैंस को काफी पसंद आती है.
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बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस उनके सामने फेल हैं. इसका अंदाजा आप उनकी तस्वीरों से ही लगा सकते हैं.
बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस उनके सामने फेल हैं. इसका अंदाजा आप उनकी तस्वीरों से ही लगा सकते हैं.
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अब फैंस को दीवा के अगले प्रोजेक्ट्स का भी इंतजार है. 'दिल मेरा रो रहा' से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद अब देखना होगा कि वो आगे किन नए प्रोजेक्ट्स के साथ दर्शकों के बीच नजर आती हैं.
अब फैंस को दीवा के अगले प्रोजेक्ट्स का भी इंतजार है. 'दिल मेरा रो रहा' से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद अब देखना होगा कि वो आगे किन नए प्रोजेक्ट्स के साथ दर्शकों के बीच नजर आती हैं.
Published at : 12 Aug 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Divaa Vanjari Jackie Vanjari

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