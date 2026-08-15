स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमानिरहुआ ने आम्रपाली दुबे को क्यों कहा 'चुगलीस्टार'? हर 6 महीने में मोबाइल नंबर बदल लेते हैं पवन सिंह

निरहुआ ने आम्रपाली दुबे को क्यों कहा 'चुगलीस्टार'? हर 6 महीने में मोबाइल नंबर बदल लेते हैं पवन सिंह

Bhojpuri Bawaal: जियो हॉटस्टार के शो 'भोजपुरी बवाल' का हालिया एपिसोड काफी मजेदार रहा, जिसमें निरहुआ ने आम्रपाली को नया टैग दिया तो पवन सिंह ने बताया कि वो हर 6 महीने में नंबर बदलते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 15 Aug 2026 10:20 PM (IST)
Preferred Sources

Bhojpuri Bawaal: जियो हॉटस्टार के शो 'भोजपुरी बवाल' का हालिया एपिसोड काफी रोमांच से भरा रहा. 15 अगस्त, 2026 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्ट्रीम किया गए शो के एपिसोड में भारती सिंह ने एंट्री की, जिसके बाद हंसी के खूब ठहाके लगे. इस दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आम्रपाली दुबे को नया टैग दिया साथ ही उन्होंने यूट्यूब क्वीन के बढ़े वजन पर भी तंज कसा. वहीं, पवन सिंह ने भी शॉकिंग खुलासा किया कि वो हर 6 महीने में अपना नंबर बदल लेते हैं. 

'भोजपुरी बवाल' के हालिया एपिसोड में कॉमेडियन भारती सिंह ने काफी मजेदार बातें की. इसमें पवन सिंह के साथ ही दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ दिलचस्प बातें की. भारती सिंह ने स्टार्स से पूछा कि जब आप लोग फिल्मों के अलावा मिलते हैं तो क्या करते हैं फिल्मों की ही बातें करते हो? इस पर निरहुआ कहते हैं, 'हम तो चुगली करते हैं और इसकी शुरुआत मैं ही करता हूं. हीरोइनें जब आपस में मिलती हैं तो बहुत चुगली करती हैं.'

यह भी पढ़ें: 2026 की 7वीं हाईएस्ट वीकेंड ओपनर बनी 'आवारापन 2', 4 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

निरहुआ ने आम्रपाली दुबे को कहा 'चुगलीस्टार'

चुगली की बात पर आम्रपाली कहती हैं कि उन्हें काजल राघवानी याद आ गईं. निरहुआ कहते हैं, 'चुगली मैं ही शुरू करता हूं. दरअसल, आम्रपाली ने याद इसलिए दिलाया क्योंकि जैसे हमें जुबली स्टार कहा जाता है वैसे ही उन्हें चुगली स्टार कहा जाता है. अब ये दुबली स्टार भी होती जा रही हैं.' इसके साथ ही भारती कहती हैं कि फिल्म को हिट करने और फिट होने पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाता है तो इस पर निरहुआ कहते हैं, 'यहां तो एड़ी ही टूट गई है.' वो आम्रपाली के वेट पर तंज कसा था.

हर 6 महीने में नंबर बदल लेते हैं पवन सिंह

वहीं, पवन सिंह बताते हैं, 'मैं हर 6 महीने में अपना मोबाइल नंबर बदल लेता था. क्योंकि वो इतने लोगों के पास चला जाता था कि वो परेशान हो जाते थे. इसकी वजह से हर 6 महीने में नंबर बदल लेता हूं. लेकिन ये भी एक महीने में ही वायरल हो जाता था क्योंकि जिसको मना करो वही सबको नंबर बांट देता था.'  

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

निरहुआ ने आम्रपाली को कहा 'भोजपुरी की कैट'

आम्रपाली दुबे को निरहुआ ने भोजपुरी की 'कैट' बताया. भारती सिंह ने निरहुआ से तमन्ना भाटिया और नोरा फतेही में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया तो निरहुआ ने आम्रपाली दुबे की ओर इशारा करते हुए कहा, 'जिसके पास भोजपुरी की कैट हो उसे किसी की जरूरत नहीं.' हालांकि, बाद में पवन सिंह तमन्ना भाटिया पर मुहर लगाते हैं.

यह भी पढ़ें: 'आवारापन 2' ने काटा गदर, जानें ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं फिल्म

पवन सिंह और निरहुआ की दोस्ती को 22-25 साल हो गए

शो में इस दौरान निरहुआ ने पवन सिंह के साथ अपनी दोस्ती को लेकर बात की और बताया, 'हमारी दोस्ती 22-25 साल पुरानी है. जब हमने पहली बार मुलाकात की थी तो उस समय मुझे रिकॉर्डिंग नहीं आती थी. तो हमने पवन सिंह की रिकॉर्डिंग देखी थी. बाद में हमारी सालों के बाद मुलाकात हुई और फिल्म में साथ काम कर रहे थे. इसमें हमें फाइट सीक्वेंस करना था.'

आम्रपाली दुबे और पवन सिंह में सीरियस मैटर?

इसके साथ ही शो का अंत एक सीरियस मोड पर होता है, जिसमें आम्रपाली दुबे पवन सिंह को उनके दो हिट गाने का पोस्टर दिखाती हैं, जिसमें एक को चूज करने के लिए कहती हैं. वो उन्हें 'राते दिया बुताके' (पवन सिंह आम्रपाली का गाना) और 'छलकता हमरो जवनिया' (काजल राघवानी पवन सिंह का गाना) दिखाया था. इसमें से पवन को एक गाना चुनने के लिए कहा जाता है और एक्ट्रेस इस पर थोड़ी सीरियस नजर आती हैं. माहौल काफी गरम हो जाता है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Amrapali Dubey NIRAHUA Bhojpuri Bawaal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रीजनल सिनेमा
निरहुआ ने आम्रपाली दुबे को क्यों कहा 'चुगलीस्टार'? हर 6 महीने में मोबाइल नंबर बदल लेते हैं पवन सिंह
निरहुआ ने आम्रपाली दुबे को क्यों कहा 'चुगलीस्टार'? हर 6 महीने में मोबाइल नंबर बदल लेते हैं पवन सिंह
रीजनल सिनेमा
Friday Box Office: 'स्पाइडर मैन' के आगे पहले ही दिन पिटी 'ओह माय डॉग', 'धमाल' 4 का भी निकला दम, जानें-फ्राइडे का कलेक्शन
'स्पाइडर मैन' के आगे पहले ही दिन पिटी 'ओह माय डॉग', जानें- 'धमाल' 4' का फ्राइडे कलेक्शन
रीजनल सिनेमा
बिन ब्याही मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, 'निरहुआ' से बोलीं- ‘मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूं’
‘मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूं’, निरहुआ से ये क्या बोल गईं आम्रपाली दुबे
रीजनल सिनेमा
Uttam Kumar Memorial Day: फ्लॉप फिल्मों से उठकर बने महानायक, उत्तम कुमार ने जीता पहला 'बेस्ट एक्टर' नेशनल अवॉर्ड
फ्लॉप फिल्मों से उठकर बने महानायक, उत्तम कुमार ने जीता पहला 'बेस्ट एक्टर' नेशनल अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Rajasthan Patties Case | Sansani: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्वतंत्रता दिवस पर चंद्रशेखर आजाद का 10 सूत्रीय युवा संकल्प पत्र, 2 करोड़ रोजगार का वादा
स्वतंत्रता दिवस पर चंद्रशेखर आजाद का 10 सूत्रीय युवा संकल्प पत्र, 2 करोड़ रोजगार का वादा
बॉलीवुड
'आप हद में रहिए...', सुनीता आहूजा को 'शुगर डैडी' वाले बयान पर गोविंदा का करारा जवाब
'आप हद में रहिए...', सुनीता आहूजा को 'शुगर डैडी' वाले बयान पर गोविंदा का करारा जवाब
क्रिकेट
21वीं सदी में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय, देवदत्त पडिक्कल का पहले टेस्ट में कमाल
21वीं सदी में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय, देवदत्त पडिक्कल का पहले टेस्ट में कमाल
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
विश्व
हिंदुओं को बर्दाश्त..., जरदारी के जहरीले बयान ने खोली पाकिस्तान की पोल
हिंदुओं को बर्दाश्त..., जरदारी के जहरीले बयान ने खोली पाकिस्तान की पोल
ट्रेंडिंग
Video: 5 घंटे से पानी में पड़े शख्स को पुलिस ने समझा शव, निकालने गए तो उठकर बैठा
5 घंटे से पानी में पड़े शख्स को पुलिस ने समझा शव, निकालने गए तो उठकर बैठा
Home Tips
Pickle Storage Tips: अचार में पड़ने लगी है फफूंदी, इसे ऐसे बचाएं
अचार में पड़ने लगी है फफूंदी, इसे ऐसे बचाएं
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget