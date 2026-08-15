Bhojpuri Bawaal: जियो हॉटस्टार के शो 'भोजपुरी बवाल' का हालिया एपिसोड काफी रोमांच से भरा रहा. 15 अगस्त, 2026 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्ट्रीम किया गए शो के एपिसोड में भारती सिंह ने एंट्री की, जिसके बाद हंसी के खूब ठहाके लगे. इस दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आम्रपाली दुबे को नया टैग दिया साथ ही उन्होंने यूट्यूब क्वीन के बढ़े वजन पर भी तंज कसा. वहीं, पवन सिंह ने भी शॉकिंग खुलासा किया कि वो हर 6 महीने में अपना नंबर बदल लेते हैं.

'भोजपुरी बवाल' के हालिया एपिसोड में कॉमेडियन भारती सिंह ने काफी मजेदार बातें की. इसमें पवन सिंह के साथ ही दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ दिलचस्प बातें की. भारती सिंह ने स्टार्स से पूछा कि जब आप लोग फिल्मों के अलावा मिलते हैं तो क्या करते हैं फिल्मों की ही बातें करते हो? इस पर निरहुआ कहते हैं, 'हम तो चुगली करते हैं और इसकी शुरुआत मैं ही करता हूं. हीरोइनें जब आपस में मिलती हैं तो बहुत चुगली करती हैं.'

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निरहुआ ने आम्रपाली दुबे को कहा 'चुगलीस्टार'

चुगली की बात पर आम्रपाली कहती हैं कि उन्हें काजल राघवानी याद आ गईं. निरहुआ कहते हैं, 'चुगली मैं ही शुरू करता हूं. दरअसल, आम्रपाली ने याद इसलिए दिलाया क्योंकि जैसे हमें जुबली स्टार कहा जाता है वैसे ही उन्हें चुगली स्टार कहा जाता है. अब ये दुबली स्टार भी होती जा रही हैं.' इसके साथ ही भारती कहती हैं कि फिल्म को हिट करने और फिट होने पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाता है तो इस पर निरहुआ कहते हैं, 'यहां तो एड़ी ही टूट गई है.' वो आम्रपाली के वेट पर तंज कसा था.

हर 6 महीने में नंबर बदल लेते हैं पवन सिंह

वहीं, पवन सिंह बताते हैं, 'मैं हर 6 महीने में अपना मोबाइल नंबर बदल लेता था. क्योंकि वो इतने लोगों के पास चला जाता था कि वो परेशान हो जाते थे. इसकी वजह से हर 6 महीने में नंबर बदल लेता हूं. लेकिन ये भी एक महीने में ही वायरल हो जाता था क्योंकि जिसको मना करो वही सबको नंबर बांट देता था.'

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निरहुआ ने आम्रपाली को कहा 'भोजपुरी की कैट'

आम्रपाली दुबे को निरहुआ ने भोजपुरी की 'कैट' बताया. भारती सिंह ने निरहुआ से तमन्ना भाटिया और नोरा फतेही में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया तो निरहुआ ने आम्रपाली दुबे की ओर इशारा करते हुए कहा, 'जिसके पास भोजपुरी की कैट हो उसे किसी की जरूरत नहीं.' हालांकि, बाद में पवन सिंह तमन्ना भाटिया पर मुहर लगाते हैं.

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पवन सिंह और निरहुआ की दोस्ती को 22-25 साल हो गए

शो में इस दौरान निरहुआ ने पवन सिंह के साथ अपनी दोस्ती को लेकर बात की और बताया, 'हमारी दोस्ती 22-25 साल पुरानी है. जब हमने पहली बार मुलाकात की थी तो उस समय मुझे रिकॉर्डिंग नहीं आती थी. तो हमने पवन सिंह की रिकॉर्डिंग देखी थी. बाद में हमारी सालों के बाद मुलाकात हुई और फिल्म में साथ काम कर रहे थे. इसमें हमें फाइट सीक्वेंस करना था.'

आम्रपाली दुबे और पवन सिंह में सीरियस मैटर?

इसके साथ ही शो का अंत एक सीरियस मोड पर होता है, जिसमें आम्रपाली दुबे पवन सिंह को उनके दो हिट गाने का पोस्टर दिखाती हैं, जिसमें एक को चूज करने के लिए कहती हैं. वो उन्हें 'राते दिया बुताके' (पवन सिंह आम्रपाली का गाना) और 'छलकता हमरो जवनिया' (काजल राघवानी पवन सिंह का गाना) दिखाया था. इसमें से पवन को एक गाना चुनने के लिए कहा जाता है और एक्ट्रेस इस पर थोड़ी सीरियस नजर आती हैं. माहौल काफी गरम हो जाता है.