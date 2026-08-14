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पर्दे पर बॉलीवुड सितारे बने फ्रीडम फाइटर, जिंदा की वीरों की कहानी
Independence Day 2026 special: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आइए उन कलाकारों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने पर्दे पर देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी.
15 अगस्त को पूरे देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. देशभर में लोग इस खास दिन को मनाने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में आइए उन पॉपुलर फिल्मों पर एक नजर डालते हैं, जिनमें बॉलीवुड सितारों ने पर्दे पर देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों का किरदार निभाकर उनकी वीरता और संघर्ष को जीवंत किया.
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Published at : 14 Aug 2026 03:56 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion