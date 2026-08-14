स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपर्दे पर बॉलीवुड सितारे बने फ्रीडम फाइटर, जिंदा की वीरों की कहानी

पर्दे पर बॉलीवुड सितारे बने फ्रीडम फाइटर, जिंदा की वीरों की कहानी

Independence Day 2026 special: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आइए उन कलाकारों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने पर्दे पर देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 14 Aug 2026 03:56 PM (IST)
Independence Day 2026 special: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आइए उन कलाकारों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने पर्दे पर देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी.

15 अगस्त को पूरे देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. देशभर में लोग इस खास दिन को मनाने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में आइए उन पॉपुलर फिल्मों पर एक नजर डालते हैं, जिनमें बॉलीवुड सितारों ने पर्दे पर देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों का किरदार निभाकर उनकी वीरता और संघर्ष को जीवंत किया.

1/7
साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था. फिल्म में भगत सिंह के बचपन से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई और शहादत तक की कहानी दिखाई गई है. अजय देवगन ने पर्दे पर उनके संघर्ष और जज्बे को शानदार तरीके से पेश किया, जिसके लिए उन्हें खूब तारीफ मिली. दिसंबर 2003 में उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला.
साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था. फिल्म में भगत सिंह के बचपन से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई और शहादत तक की कहानी दिखाई गई है. अजय देवगन ने पर्दे पर उनके संघर्ष और जज्बे को शानदार तरीके से पेश किया, जिसके लिए उन्हें खूब तारीफ मिली. दिसंबर 2003 में उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला.
2/7
2005 में आई फिल्म 'मंगल पांडे: द राइजिंग' में आमिर खान ने महान भारतीय सैनिक मंगल पांडे का किरदार निभाया था. फिल्म में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में सिपाही के तौर पर उनकी जिंदगी और ब्रिटिश अधिकारी के साथ उनकी दोस्ती को दिखाया गया है. इस फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. हालांकि, आमिर खान की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी.
2005 में आई फिल्म 'मंगल पांडे: द राइजिंग' में आमिर खान ने महान भारतीय सैनिक मंगल पांडे का किरदार निभाया था. फिल्म में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में सिपाही के तौर पर उनकी जिंदगी और ब्रिटिश अधिकारी के साथ उनकी दोस्ती को दिखाया गया है. इस फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. हालांकि, आमिर खान की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी.
3/7
कंगना रनौत की फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर बेस्ड एक ऐतिहासिक फिल्म है. कंगना ने फिल्म में खुद रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया और उनकी बहादुरी, साहस और अंग्रेजों के खिलाफ जंग को पर्दे पर उतारा. कंगना के दमदार अभिनय और किरदार के लिए की गई मेहनत को खूब सराहा गया.
कंगना रनौत की फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर बेस्ड एक ऐतिहासिक फिल्म है. कंगना ने फिल्म में खुद रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया और उनकी बहादुरी, साहस और अंग्रेजों के खिलाफ जंग को पर्दे पर उतारा. कंगना के दमदार अभिनय और किरदार के लिए की गई मेहनत को खूब सराहा गया.
4/7
शूजित सरकार की फिल्म 'सरदार उधम' में विक्की कौशल ने सरदार उधम सिंह का किरदार निभाया खूब सुर्खियां बटोरी थी. फिल्म में विक्की ने उधम सिंह के संघर्ष और उनके उस मिशन को बखूबी पर्दे पर उतारा. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से खूब सराहना मिली और इसे कई नेशनल अवॉर्ड्स भी मिले. इसे भारतीय सिनेमा की दमदार बायोग्राफिकल फिल्मों में गिना जाता है.
शूजित सरकार की फिल्म 'सरदार उधम' में विक्की कौशल ने सरदार उधम सिंह का किरदार निभाया खूब सुर्खियां बटोरी थी. फिल्म में विक्की ने उधम सिंह के संघर्ष और उनके उस मिशन को बखूबी पर्दे पर उतारा. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से खूब सराहना मिली और इसे कई नेशनल अवॉर्ड्स भी मिले. इसे भारतीय सिनेमा की दमदार बायोग्राफिकल फिल्मों में गिना जाता है.
5/7
1993 में आई बायोग्राफिकल फिल्म 'सरदार' में परेश रावल ने भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का किरदार निभाया था. फिल्म में पटेल के जीवन, उनके संघर्ष और देश की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को दिखाया गया है. परेश रावल को इस फिल्म के लिए काफी सराहा गया.
1993 में आई बायोग्राफिकल फिल्म 'सरदार' में परेश रावल ने भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का किरदार निभाया था. फिल्म में पटेल के जीवन, उनके संघर्ष और देश की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को दिखाया गया है. परेश रावल को इस फिल्म के लिए काफी सराहा गया.
6/7
2010 में आई आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'खेले हम जी जान से' में अभिषेक बच्चन ने महान क्रांतिकारी सूर्य सेन का किरदार निभाया था. फिल्म में अभिषेक बच्चन ने स्वतंत्रता सेनानी के संघर्ष और नेतृत्व को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया. उनके अभिनय को समीक्षकों से भी काफी तारीफ मिली और फिल्म के जरिए सूर्य सेन की कहानी दर्शकों तक पहुंची.
2010 में आई आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'खेले हम जी जान से' में अभिषेक बच्चन ने महान क्रांतिकारी सूर्य सेन का किरदार निभाया था. फिल्म में अभिषेक बच्चन ने स्वतंत्रता सेनानी के संघर्ष और नेतृत्व को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया. उनके अभिनय को समीक्षकों से भी काफी तारीफ मिली और फिल्म के जरिए सूर्य सेन की कहानी दर्शकों तक पहुंची.
7/7
2004 में आई श्याम बेनेगल की बायोग्राफिकल फिल्म 'बोस: द फॉरगॉटन हीरो' में सचिन खेडेकर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किरदार निभाया था. फिल्म में बोस की राजनीतिक यात्रा, उनकी सैन्य रणनीतियों और देश की आजादी के लिए उनके जुनून को दिखाया गया है. उनके अभिनय को खूब तारीफ मिली.
2004 में आई श्याम बेनेगल की बायोग्राफिकल फिल्म 'बोस: द फॉरगॉटन हीरो' में सचिन खेडेकर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किरदार निभाया था. फिल्म में बोस की राजनीतिक यात्रा, उनकी सैन्य रणनीतियों और देश की आजादी के लिए उनके जुनून को दिखाया गया है. उनके अभिनय को खूब तारीफ मिली.
Published at : 14 Aug 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Ajay Devgn Independence Day 2026

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Awarapan 2 Batwara 1947 Movie LIVE: सनी की 'बंटवारा 1947' पर भारी पड़ी 'आवारापन 2', इतने करोड़ से आगे चल रही इमरान की फिल्म
LIVE: सनी की 'बंटवारा 1947' पर भारी पड़ी 'आवारापन 2', हैरान कर देगा कलेक्शन
मनोरंजन
'बंटवारा 1947' मूवी रिव्यू: ‘गदर’ वाले सनी देओल से बिल्कुल अलग हैं ‘सिकंदर मिर्जा’, शबाना आजमी ने रुलाया
'बंटवारा 1947' मूवी रिव्यू: ‘गदर’ वाले सनी देओल से बिल्कुल अलग हैं ‘सिकंदर मिर्जा’, शबाना आजमी ने रुलाया
मनोरंजन
Awarapan 2 Review: 'आवारापन 2' फिल्म नहीं, इमरान हाशमी फ्लेवर है, दिशा पाटनी संग जमी केमिस्ट्री
रिव्यू: 'आवारापन 2' फिल्म नहीं, इमरान हाशमी फ्लेवर है, दिशा पाटनी संग जमी केमिस्ट्री
मनोरंजन
'वो सुपरस्टार हैं', शाहरुख संग बॉक्स ऑफिस क्लैश पर यश ने तोड़ी चुप्पी
'वो सुपरस्टार हैं', शाहरुख संग बॉक्स ऑफिस क्लैश पर यश ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
मल्लिकार्जुन खरगे की रैली और गंगाजल से 'शुद्धिकरण', धर्मग्रंथों ने खोल दी इस पाखंड की पोल
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुरी में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, मौके पर पहुंची RAF-रेलवे टीम
पुरी में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, मौके पर पहुंची RAF-रेलवे टीम
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'सौरव के एक वीडियो की वजह से...'
अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'सौरव के एक वीडियो की वजह से...'
तमिल सिनेमा
DC Box Office: इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
विश्व
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा
इंडिया
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
इंडिया
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget