पर्दे पर बॉलीवुड सितारे बने फ्रीडम फाइटर, जिंदा की वीरों की कहानी

साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था. फिल्म में भगत सिंह के बचपन से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई और शहादत तक की कहानी दिखाई गई है. अजय देवगन ने पर्दे पर उनके संघर्ष और जज्बे को शानदार तरीके से पेश किया, जिसके लिए उन्हें खूब तारीफ मिली. दिसंबर 2003 में उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला.