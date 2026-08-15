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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड15 अगस्त पर 1 बजे तक 26 करोड़ के पार हुई 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन

15 अगस्त पर 1 बजे तक 26 करोड़ के पार हुई 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन

Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Box Office Day 2 Live Updates: 15 अगस्त को 'आवारापन 2' या 'बंटवारा 1947' से कौन सी फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है. यहां लाइव आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 15 Aug 2026 01:20 PM (IST)
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Awarapan 2 Vs Batawara 1947 BO Day 2 Live Updates: शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ का क्लैश हुआ. हालांकि ओपनिंग डे पर ‘आवारापन 2’ ने ‘बंटवारा 1947’ को भारी अंतर से मात दी है. यहां जानते हैं दूसरे दिन 15 अगस्त की छुट्टी पर ये दोनों फिल्में कितना कलेक्शन कर रही हैं? साथ ही ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे

बंटावारा 1947 का दूसरे दिन का कलेक्शन
राजकुमार संतोषी निर्देशित और सनी देओल-प्रीति जिंटा स्टारर ‘बंटवारा 1947’ की ओपनिंग खास नहीं रही. इसने पहले दिन 15.75 करोड़ से खाता खोला. वहीं दूसरे दिन की कमाई की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक

  • दोपहर 1 बजे तक बंटावारा 1947 ने 2.11 करोड़ कमाए हैं.
  • इसकी दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 20.0% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल बंटावारा 1947 के दो दिनों का कुल कलेक्शन 7.86 करोड़ रुपये हुआ है.
बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 2 2.11 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक) 20.0%
कुल कलेक्शन  7.86 करोड़ रुपये  

ये भी पढ़ें:-Box Office: 19 साल बाद इमरान हाशमी ने लिया सनी से बदला ! ‘बंटवारा 1947’ से 3 गुना ज्यादा रही 'आवारापन 2' की कमाई

‘आवारापन 2’ दूसरे दिन कितना कर रही है कलेक्शन
‘आवारापन 2’ ने ओपनिंग डे पर 21 करोड़ के कलेक्शन के साथ धुआंधार कमाई की. ये इमरान हाशमी की सबसे बड़ी ओपनर तो बनी ही साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म का रिकॉर्ड भी इसने अपने नाम किया है. वहीं अब दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक

  • दोपहर 1 बजे तक ‘आवारापन 2’ ने 4.74 करोड़ कमाए हैं.
  • इसकी दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 34.0% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल ‘आवारापन 2’ के दो दिनों का कुल कलेक्शन 26.74 करोड़ रुपये हुआ है.
आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 2 4.74 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक) 34.0%
कुल कलेक्शन  26.74 करोड़ रुपये  

बंटवारा 1947 के बारे में
‘बंटवारा 1947’ का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, और अली फजल सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म विभाजन के दर्द पर बेस्ड एक पीरियड ड्रामा फिल्म है. 

‘आवारापन 2’ के बारे में
‘आवारापन 2’ साल 2007 में आई ‘आवारापन’ की सीक्वल है. इस फिल्म में इमरान हाशमी ने शिव पंडित के अपने आइकॉनिक किरदार में कमबैक किया है. फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना ने भी अहम रोल निभाया है. 

ये भी पढ़ें:-Awarapan 2 BO Day 1:इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने की बंपर ओपनिंग, 7 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड

 

Published at : 15 Aug 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Sunny Deol BOX OFFICE COLLECTION Awarapan 2 Vs Batwara 1947
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