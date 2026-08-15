Awarapan 2 Vs Batawara 1947 BO Day 2 Live Updates: शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ का क्लैश हुआ. हालांकि ओपनिंग डे पर ‘आवारापन 2’ ने ‘बंटवारा 1947’ को भारी अंतर से मात दी है. यहां जानते हैं दूसरे दिन 15 अगस्त की छुट्टी पर ये दोनों फिल्में कितना कलेक्शन कर रही हैं? साथ ही ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे

बंटावारा 1947 का दूसरे दिन का कलेक्शन

राजकुमार संतोषी निर्देशित और सनी देओल-प्रीति जिंटा स्टारर ‘बंटवारा 1947’ की ओपनिंग खास नहीं रही. इसने पहले दिन 15.75 करोड़ से खाता खोला. वहीं दूसरे दिन की कमाई की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक

दोपहर 1 बजे तक बंटावारा 1947 ने 2.11 करोड़ कमाए हैं.

इसकी दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 20.0% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल बंटावारा 1947 के दो दिनों का कुल कलेक्शन 7.86 करोड़ रुपये हुआ है.

बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 2 2.11 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक) 20.0% कुल कलेक्शन 7.86 करोड़ रुपये

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‘आवारापन 2’ दूसरे दिन कितना कर रही है कलेक्शन

‘आवारापन 2’ ने ओपनिंग डे पर 21 करोड़ के कलेक्शन के साथ धुआंधार कमाई की. ये इमरान हाशमी की सबसे बड़ी ओपनर तो बनी ही साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म का रिकॉर्ड भी इसने अपने नाम किया है. वहीं अब दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक

दोपहर 1 बजे तक ‘आवारापन 2’ ने 4.74 करोड़ कमाए हैं.

इसकी दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 34.0% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल ‘आवारापन 2’ के दो दिनों का कुल कलेक्शन 26.74 करोड़ रुपये हुआ है.

आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 2 4.74 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक) 34.0% कुल कलेक्शन 26.74 करोड़ रुपये

बंटवारा 1947 के बारे में

‘बंटवारा 1947’ का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, और अली फजल सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म विभाजन के दर्द पर बेस्ड एक पीरियड ड्रामा फिल्म है.

‘आवारापन 2’ के बारे में

‘आवारापन 2’ साल 2007 में आई ‘आवारापन’ की सीक्वल है. इस फिल्म में इमरान हाशमी ने शिव पंडित के अपने आइकॉनिक किरदार में कमबैक किया है. फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना ने भी अहम रोल निभाया है.

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