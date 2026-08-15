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शिल्पा शेट्टी ने यूं मनाया आजादी का जश्न, पैप्स को बांटी मिठाई
Shilpa Shetty Celebrate Independence Day: शिल्पा शेट्टी ने स्वतंत्रता दिवस को बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. उन्होंने पैप्स के साथ आजादी के जश्न की खुशियां बांटते हुए उन्हें मिठाई खिलाई.
आज पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारों तक, हर कोई इस खास दिन को अपने-अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा है. हाल ही में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की कुछ फोटोज सामने आई हैं, जिसमें वो पैप्स को मिठाई बांटती नजर आईं.
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Published at : 15 Aug 2026 02:59 PM (IST)
Tags :Shilpa Shetty Independence Day
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Hirdesh Kumar Singh
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