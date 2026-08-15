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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशिल्पा शेट्टी ने यूं मनाया आजादी का जश्न, पैप्स को बांटी मिठाई

शिल्पा शेट्टी ने यूं मनाया आजादी का जश्न, पैप्स को बांटी मिठाई

Shilpa Shetty Celebrate Independence Day: शिल्पा शेट्टी ने स्वतंत्रता दिवस को बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. उन्होंने पैप्स के साथ आजादी के जश्न की खुशियां बांटते हुए उन्हें मिठाई खिलाई.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Aug 2026 02:59 PM (IST)
Shilpa Shetty Celebrate Independence Day: शिल्पा शेट्टी ने स्वतंत्रता दिवस को बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. उन्होंने पैप्स के साथ आजादी के जश्न की खुशियां बांटते हुए उन्हें मिठाई खिलाई.

आज पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारों तक, हर कोई इस खास दिन को अपने-अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा है. हाल ही में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की कुछ फोटोज सामने आई हैं, जिसमें वो पैप्स को मिठाई बांटती नजर आईं.

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आज यानी 15 अगस्त को पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस खास मौके पर देशभर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है.
आज यानी 15 अगस्त को पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस खास मौके पर देशभर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है.
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बॉलीवुड सितारे भी अपने-अपने अंदाज में आजादी के इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी स्वतंत्रता दिवस को बेहद खास अंदाज में मनाया.
बॉलीवुड सितारे भी अपने-अपने अंदाज में आजादी के इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी स्वतंत्रता दिवस को बेहद खास अंदाज में मनाया.
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शिल्पा शेट्टी ने इस मौके पर पैपराजी को मिठाइयां बांटकर स्वतंत्रता दिवस की खुशियां शेयर कीं.
शिल्पा शेट्टी ने इस मौके पर पैपराजी को मिठाइयां बांटकर स्वतंत्रता दिवस की खुशियां शेयर कीं.
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इस दौरान शिल्पा के साथ उनके बेटे वियान राज कुंद्रा और बेटी समीशा शेट्टी कुंद्रा भी नजर आए.
इस दौरान शिल्पा के साथ उनके बेटे वियान राज कुंद्रा और बेटी समीशा शेट्टी कुंद्रा भी नजर आए.
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एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का आउटफिट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही थीं.
एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का आउटफिट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही थीं.
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शिल्पा ने बच्चों संग पैपराजी के लिए जमकर पोज भी दिए. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिल्पा का ये अंदाज फैंस को भी काफी पसंद आ रहा है.
शिल्पा ने बच्चों संग पैपराजी के लिए जमकर पोज भी दिए. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिल्पा का ये अंदाज फैंस को भी काफी पसंद आ रहा है.
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एक्ट्रेस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
एक्ट्रेस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
Published at : 15 Aug 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty Independence Day

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