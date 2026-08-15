शिल्पा शेट्टी ने यूं मनाया आजादी का जश्न, पैप्स को बांटी मिठाई

बॉलीवुड सितारे भी अपने-अपने अंदाज में आजादी के इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी स्वतंत्रता दिवस को बेहद खास अंदाज में मनाया.