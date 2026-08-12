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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडShoumik Shetty: कौन हैं सुकृति कक्कड़ के मंगेतर शौमिक शेट्टी? बॉलीवुड से नहीं है कोई कनेक्शन

Shoumik Shetty: कौन हैं सुकृति कक्कड़ के मंगेतर शौमिक शेट्टी? बॉलीवुड से नहीं है कोई कनेक्शन

Who Is Shoumik Shetty: सिंगर सुकृति कक्कड़ ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शौमिक शेट्टी से सगाई कर ली है. कपल की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Aug 2026 04:21 PM (IST)
Who Is Shoumik Shetty: सिंगर सुकृति कक्कड़ ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शौमिक शेट्टी से सगाई कर ली है. कपल की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर सुकृति कक्कड़ इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड शौमिक शेट्टी से सगाई कर ली है. इसके बाद से ही फैंस शौमिक के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सुकृति कक्कड़ के मंगेतर शौमिक शेट्टी कौन हैं और क्या करते हैं.

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सिंगर सुकृति कक्कड़ ने अचानक सगाई कर फैंस को चौंका दिया है. उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शौमिक शेट्टी के साथ सगाई की है. कपल की सगाई की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं.
सिंगर सुकृति कक्कड़ ने अचानक सगाई कर फैंस को चौंका दिया है. उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शौमिक शेट्टी के साथ सगाई की है. कपल की सगाई की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं.
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सुकृति कक्कड़ बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं. उन्हें फिल्म 'कपूर एंड संस' के गाने 'कर गई चुल्ल' से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. इसके अलावा वो 'पठान' के 'झूमे जो पठान', 'मैंने तुझको देखा' और 'हमराह' जैसे कई पॉपुलर गानों के लिए भी जानी जाती हैं.
सुकृति कक्कड़ बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं. उन्हें फिल्म 'कपूर एंड संस' के गाने 'कर गई चुल्ल' से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. इसके अलावा वो 'पठान' के 'झूमे जो पठान', 'मैंने तुझको देखा' और 'हमराह' जैसे कई पॉपुलर गानों के लिए भी जानी जाती हैं.
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वहीं, सुकृति के मंगेतर शौमिक शेट्टी का बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं है. वो मुंबई में रहने वाले एक बिजनेसमैन हैं और फिल्म इंडस्ट्री से दूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करते हैं.
वहीं, सुकृति के मंगेतर शौमिक शेट्टी का बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं है. वो मुंबई में रहने वाले एक बिजनेसमैन हैं और फिल्म इंडस्ट्री से दूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करते हैं.
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शौमिक शेट्टी वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी और लग्जरी एक्सपीरियंस से जुड़े बिजनेस में काम करते हैं.
शौमिक शेट्टी वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी और लग्जरी एक्सपीरियंस से जुड़े बिजनेस में काम करते हैं.
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शौमिक शेट्टी के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, वो मुंबई के एक प्रीमियम और लग्जरी पैडल क्लब 'कोर्टसाइड' के को-फाउंडर भी हैं.
शौमिक शेट्टी के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, वो मुंबई के एक प्रीमियम और लग्जरी पैडल क्लब 'कोर्टसाइड' के को-फाउंडर भी हैं.
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शौमिक शेट्टी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 17 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं.
शौमिक शेट्टी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 17 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं.
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शौमिक शेट्टी फिटनेस को लेकर भी काफी एक्टिव रहते हैं. वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने जिम वर्कआउट के वीडियो शेयर करते हैं.
शौमिक शेट्टी फिटनेस को लेकर भी काफी एक्टिव रहते हैं. वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने जिम वर्कआउट के वीडियो शेयर करते हैं.
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इसके अलावा शौमिक को बैडमिंटन खेलना भी काफी पसंद है. फिटनेस और स्पोर्ट्स में उनकी दिलचस्पी उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में भी देखने को मिलती है.
इसके अलावा शौमिक को बैडमिंटन खेलना भी काफी पसंद है. फिटनेस और स्पोर्ट्स में उनकी दिलचस्पी उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में भी देखने को मिलती है.
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अब फैंस को सुकृति कक्कड़ और शौमिक शेट्टी की शादी का बेसब्री से इंतजार है. दोनों की शादी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं और उनकी वेडिंग से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं.
अब फैंस को सुकृति कक्कड़ और शौमिक शेट्टी की शादी का बेसब्री से इंतजार है. दोनों की शादी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं और उनकी वेडिंग से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं.
Published at : 12 Aug 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Sukriti Kakar Shoumik Shetty

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