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Shoumik Shetty: कौन हैं सुकृति कक्कड़ के मंगेतर शौमिक शेट्टी? बॉलीवुड से नहीं है कोई कनेक्शन
Who Is Shoumik Shetty: सिंगर सुकृति कक्कड़ ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शौमिक शेट्टी से सगाई कर ली है. कपल की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर सुकृति कक्कड़ इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड शौमिक शेट्टी से सगाई कर ली है. इसके बाद से ही फैंस शौमिक के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सुकृति कक्कड़ के मंगेतर शौमिक शेट्टी कौन हैं और क्या करते हैं.
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Published at : 12 Aug 2026 04:21 PM (IST)
Tags :Sukriti Kakar Shoumik Shetty
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