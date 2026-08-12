सुकृति कक्कड़ बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं. उन्हें फिल्म 'कपूर एंड संस' के गाने 'कर गई चुल्ल' से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. इसके अलावा वो 'पठान' के 'झूमे जो पठान', 'मैंने तुझको देखा' और 'हमराह' जैसे कई पॉपुलर गानों के लिए भी जानी जाती हैं.