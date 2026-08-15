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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाएक फिल्म के लिए 50 करोड़ से ज्यादा चार्ज करते हैं यश? कभी थिएटर में पैसों के लिए पोंछा लगाते थे

एक फिल्म के लिए 50 करोड़ से ज्यादा चार्ज करते हैं यश? कभी थिएटर में पैसों के लिए पोंछा लगाते थे

'केजीएफ' स्टार यश इन दिनों फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उन्होंने 'आप की अदालत' में अपनी फीस को लेकर बात की और बताया कि वो एक फिल्म के लिए कितना चार्ज करते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 15 Aug 2026 11:59 PM (IST)
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Toxic Star Yash Fee: कन्नड़ एक्टर यश (Yash) इन दिनों फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उनके साथ तारा सुतारिया, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और रुक्मिणी वसंत जैसे कलाकार इसमें लीड रोल में दिखेंगे. इसी फिल्म की रिलीज के बीच यश ने अपनी एक फिल्म के लिए फीस चार्ज का खुलासा किया है. एक्टर ने बताया कि वो एक फिल्म के लिए कितना चार्ज करते हैं. चलिए बताते हैं अभिनेता ने क्या कुछ कहा.

दरअसल, 'टॉक्सिक' एक्टर यश हाल ही में रजत शर्मा के शो 'आप की अदालत' में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने फैंस के साथ काफी कुछ शेयर किया. एक्टर से इस दौरान उनसे उनके करियर, फिल्म और स्कूल-कॉलेज के साथ ही फिल्मों में फीस को लेकर भी सवाल किया गया. इस बातचीत में रजत शर्मा ने उनसे पूछा, 'जब आप बड़े स्टार बन गए तो एक फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं?'

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प्रॉफिट शेयरिंग में काम करते हैं यश

इस सवाल के जवाब में अभिनेता ने कहा, 'नहीं, और ज्यादा चाहिए सर. नहीं वो पेमेंट हमेशा अकोर्डिंग के अनुसार मिलता रहा. मैं काम हमेशा प्रोड्यूसर की तरह करता रहा. मैं वो एक्टर नहीं हूं जो पहले पैसा ले लूं. मैं वो काम नहीं करता कि अपना सेफ्टी ले लूं और उन पर रिस्क छोड़ दूं. कभी नहीं किया. मैंने हमेशा पार्टनरशिप में काम किया है. मेरा मानना है कि सब लोग मिलकर काम करेंगे. जब ऑडियंश पसंद करेगी तो फिर शेयर बाटेंगे. मैं एक्टर जैसा सोचा नहीं. पैसा मैं तब लेता हूं जब पिक्चर बनाती है. नहीं बनाया तो साथ में गवाएंगे.'

एक फिल्म के लिए 50 करोड़ से ज्यादा चार्ज करते हैं यश? कभी थिएटर में पैसों के लिए पोंछा लगाते थे

एक्टिंग ही नहीं डासिंग का भी शौक था यश को

इतना ही नहीं, इसी इंटरव्यू में यश से पूछा जाता है, 'आप बहुत डांसर भी रह चुके हैं और आप पर लड़कियां मरती थीं?' इस पर अभिनेता ने जवाब दिया था, 'मुझे डांस करना पसंद था और मैं बहुत अच्छा डांस करता था. स्कूल में कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेता था. मैं पैदाइशी हीरो हूं, मैं पैदाइशी हीरो हूं, स्कूल में सब हीरो ही कहते थे क्योंकि मैं डांस अच्छा करता था. मुझे डांस का काफी शौक था. मैंने स्कूल में एक डायलॉग बोला था विरप्पन को पकड़ने का तो वो काफी फेमस हो गया था.

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थिएटर में पोंछा लगाया और चाय बेचा

इस दौरान यश के स्ट्रगल पर भी बात की गई. उनसे पूछा गया, 'यहां तक आने के लिए आपने थिएटर में चाय बेची, पोंछा लगाया?' इस पर अभिनेता ने कहा, 'मेरे हिसाब से स्ट्रगल क्या है? मैं यहां बैठकर सोचूं कि मेरे पास लग्जरी सब कुछ है तो आज स्ट्रगल नहीं है. तो मेरे लिए तो स्ट्रगल कल भी था और आज भी है. झाड़ू पोंछा से भी मजा आ सकता है लेकिन बड़ा अवॉर्ड लेने से मजा नहीं भी आ सकता है.'

'टॉक्सिक' के पोस्टपोन पर बोले यश

इसके अलावा यश ने फिल्म 'टॉक्सिक' के पोस्टपोन पर भी बात की. फिल्म को पहले 19 मार्च को रिलीज किया जाना था लेकिन खाड़ी युद्ध का हवाला देते हुए मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया था तो इस पर एक्टर ने सफाई देते हुए कहा, 'जो भी क्लैश आप बोल रहे हैं, मैंने वो क्लैश सीधा जाकर कभी नहीं किया. मेरा डेट अनाउंस हुआ होता है तो इसके बाद कोई आता है तो वो क्लैश होता है. मुझे लगता है कि मैं कन्फ्यूजन में था, जब मेरी फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी. मैंने सुना की लोग बोलते हैं कि मैं भी डर गया.'

यश आगे कहते हैं, 'मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का. लोग समझते हैं कि 100 करोड़ या 200 करोड़ कम होने से मुझे कुछ फर्क पड़ सकता है...नहीं सर हमारे पास तो कुछ भी नहीं था पॉकेट में. अभी जो है प्लस है. डर कम होने का नहीं है क्योंकि सब कुछ प्लस में है. डर सिर्फ इस बात का है कि जो प्रॉमिस किया है वो लोगों तक पहुंचा पाएं. मेरी तरफ से प्रोडक्ट ठीक होना चाहिए. मैं मूव करने वाला नहीं था क्योंकि मुझे मेरे प्रोडक्ट का पता था वो अच्छा था. तो एसोसिएशन का था कुछ तो पोस्टपोन किया.'

 

 
 
 
 
 
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'टॉक्सिक' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'टॉक्सिक' के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म को 26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इस मूवी के जरिए एक्टर पहली बार कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, नयनतारा और हुमा कुरैशी जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. ये एक एक्शन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है. इसका निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 11:59 PM (IST)
Tags :
Yash 'Toxic'
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