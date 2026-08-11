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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां, लैविश लाइफ जीती है सारा अली खान, जानें नेटवर्थ

आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां, लैविश लाइफ जीती है सारा अली खान, जानें नेटवर्थ

Sara Ali Khan Birthday Special: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान काफी लैविश लाइफ जीती हैं. 12 अगस्त को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं, ऐसे में चलिए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 11 Aug 2026 05:30 PM (IST)
Sara Ali Khan Birthday Special: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान काफी लैविश लाइफ जीती हैं. 12 अगस्त को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं, ऐसे में चलिए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान 1 2 अगस्त को अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. सारा अली खान फिल्मों के साथ-साथ अपनी ल्गजरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस के बर्थडे के मौके पर आइए जानते हैं कि वो कितनी अमीर हैं.

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सारा अली खान ने साल 2018 में फिल्म 'केदारनाथ' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में उनके साथ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत लीड में नजर आए थे. इस फिल्म में उनका काम को खूब सराहा गया. इसके बाद उन्होंने 'सिम्बा', 'लव आज कल', 'अतरंगी रे' और 'गैसलाइट' जैसी कई फिल्मों में काम किया है.
सारा अली खान ने साल 2018 में फिल्म 'केदारनाथ' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में उनके साथ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत लीड में नजर आए थे. इस फिल्म में उनका काम को खूब सराहा गया. इसके बाद उन्होंने 'सिम्बा', 'लव आज कल', 'अतरंगी रे' और 'गैसलाइट' जैसी कई फिल्मों में काम किया है.
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सारा अली खान ने अपनी फिल्मों के जरिए से करोड़ों की संपत्ती जमा कर ली है. वो काफी लैविश लाइफ जीती हैं. मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारा अली खान की नेट वर्थ लगभग 55 करोड़ रुपये है.
सारा अली खान ने अपनी फिल्मों के जरिए से करोड़ों की संपत्ती जमा कर ली है. वो काफी लैविश लाइफ जीती हैं. मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारा अली खान की नेट वर्थ लगभग 55 करोड़ रुपये है.
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वो एक फिल्म के लिए लगभग 5 से 7 करोड़ चार्ज करती हैं. इसके अलावा, सारा अली खान एक ब्रांड प्रमोशन के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये फीस लेती हैं.
वो एक फिल्म के लिए लगभग 5 से 7 करोड़ चार्ज करती हैं. इसके अलावा, सारा अली खान एक ब्रांड प्रमोशन के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये फीस लेती हैं.
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्ट्रेस अपनी मां अमृता सिंह के साथ जुहू स्थित एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हैं. इसके अलावा उनके पास मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में एक करीब 4,500 स्क्वायर फीट का आलीशान बंगला भी है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्ट्रेस अपनी मां अमृता सिंह के साथ जुहू स्थित एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हैं. इसके अलावा उनके पास मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में एक करीब 4,500 स्क्वायर फीट का आलीशान बंगला भी है.
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारा अली खान के पास मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास, जीप कम्पास और होंडा सीआर-वी जैसी शानदार गाड़ियां मौजूद हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारा अली खान के पास मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास, जीप कम्पास और होंडा सीआर-वी जैसी शानदार गाड़ियां मौजूद हैं.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो सारा अली खान कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में नजर आई थीं, जो 15 मई को थिएटर में रिलीज हुई थी.
वर्क फ्रंट की बात करें तो सारा अली खान कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में नजर आई थीं, जो 15 मई को थिएटर में रिलीज हुई थी.
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मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनीं इस फिल्म में उनके साथ आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी भी लीड रोल में थे.
मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनीं इस फिल्म में उनके साथ आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी भी लीड रोल में थे.
Published at : 11 Aug 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan

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