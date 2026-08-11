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आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां, लैविश लाइफ जीती है सारा अली खान, जानें नेटवर्थ
Sara Ali Khan Birthday Special: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान काफी लैविश लाइफ जीती हैं. 12 अगस्त को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं, ऐसे में चलिए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान 1 2 अगस्त को अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. सारा अली खान फिल्मों के साथ-साथ अपनी ल्गजरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस के बर्थडे के मौके पर आइए जानते हैं कि वो कितनी अमीर हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 05:30 PM (IST)
Tags :Sara Ali Khan
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