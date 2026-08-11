आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां, लैविश लाइफ जीती है सारा अली खान, जानें नेटवर्थ

सारा अली खान ने साल 2018 में फिल्म 'केदारनाथ' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में उनके साथ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत लीड में नजर आए थे. इस फिल्म में उनका काम को खूब सराहा गया. इसके बाद उन्होंने 'सिम्बा', 'लव आज कल', 'अतरंगी रे' और 'गैसलाइट' जैसी कई फिल्मों में काम किया है.