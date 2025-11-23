हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सेलिना जेटली की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में बिखेर रही हैं स्टाइल और शाइन

सेलिना जेटली की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में बिखेर रही हैं स्टाइल और शाइन

Celina Jaitly 10 Photos: सेलिना जेटली बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. उनका हर एक लुक काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस होता है आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें जो इस बात का सबूत हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Nov 2025 04:12 PM (IST)
Celina Jaitly 10 Photos: सेलिना जेटली बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. उनका हर एक लुक काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस होता है आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें जो इस बात का सबूत हैं.

सेलिना जेटली ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. एक्ट्रेस 24 नवंबर को अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. इस खास मौके पर आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
1/10
सेलिना जेटली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं आए दिन वो इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं.
सेलिना जेटली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं आए दिन वो इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं.
2/10
2/10
चाहे वेस्टर्न हो या एथनिक हर लुक में एक्ट्रेस कमाल की दिखती हैं. उनका फैशन सेंस फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाता है.
चाहे वेस्टर्न हो या एथनिक हर लुक में एक्ट्रेस कमाल की दिखती हैं. उनका फैशन सेंस फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाता है.
3/10
3/10
इस रेड ड्रेस में एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश दिख रही हैं. उन्होंने स्टॉकिंग्स और बेल्ट लगाकर अपने इस लुक को कंप्लीट किया है.
इस रेड ड्रेस में एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश दिख रही हैं. उन्होंने स्टॉकिंग्स और बेल्ट लगाकर अपने इस लुक को कंप्लीट किया है.
4/10
4/10
इस फोटो में एक्ट्रेस व्हाइट एंड पर्पल कॉम्बिनेशन वाली साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उन्हें सटल मेकअप और स्ट्रेट हेयर करके अपने इस ट्रेडिशनल लुक को खास बनाया है.
इस फोटो में एक्ट्रेस व्हाइट एंड पर्पल कॉम्बिनेशन वाली साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उन्हें सटल मेकअप और स्ट्रेट हेयर करके अपने इस ट्रेडिशनल लुक को खास बनाया है.
5/10
5/10
एक्ट्रेस का ये लुक काफी क्लासी दिख रहा है. उन्हें डेनिम और ब्लैक टॉप पहना है, साथ ही में हाई हील्स भी कैरी की. एक्ट्रेस का ये अंदाज उन्हें और भी निखार रहा है.
एक्ट्रेस का ये लुक काफी क्लासी दिख रहा है. उन्हें डेनिम और ब्लैक टॉप पहना है, साथ ही में हाई हील्स भी कैरी की. एक्ट्रेस का ये अंदाज उन्हें और भी निखार रहा है.
6/10
6/10
इस पर्पल कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप और ओपन हेयर रख कर अपने इस लुक को और भी मॉडर्न बनाया है.
इस पर्पल कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप और ओपन हेयर रख कर अपने इस लुक को और भी मॉडर्न बनाया है.
7/10
7/10
इस फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी में एक्ट्रेस बला की हसीन दिख रही हैं. उन्होंने अपने इस लुक को और भी ग्लैमरस बनाने के लिए लाइट मेकअप किया है साथ ही बालों को स्ट्रेट रखा है.
इस फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी में एक्ट्रेस बला की हसीन दिख रही हैं. उन्होंने अपने इस लुक को और भी ग्लैमरस बनाने के लिए लाइट मेकअप किया है साथ ही बालों को स्ट्रेट रखा है.
8/10
8/10
इस फोटो में एक्ट्रेस रेड कलर की मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप में नजर आ रही हैं. उनकी ये नेचुरल ब्यूटी उन्हें और भी खूबसूरत बना रही है.
इस फोटो में एक्ट्रेस रेड कलर की मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप में नजर आ रही हैं. उनकी ये नेचुरल ब्यूटी उन्हें और भी खूबसूरत बना रही है.
9/10
9/10
एक्ट्रेस का ये लुक काफी स्टाइलिश है. उन्होंने मिनी स्कर्ट और टॉप के साथ ब्लैक ब्लेजर कैरी किया है, जिससे उनके लुक में चार चांद लग गए.
एक्ट्रेस का ये लुक काफी स्टाइलिश है. उन्होंने मिनी स्कर्ट और टॉप के साथ ब्लैक ब्लेजर कैरी किया है, जिससे उनके लुक में चार चांद लग गए.
10/10
10/10
एक्ट्रेस इस येलो ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. उन्होंने लाइट मेकअप किया और बालों को स्ट्रेट रखा है.
एक्ट्रेस इस येलो ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. उन्होंने लाइट मेकअप किया और बालों को स्ट्रेट रखा है.
Published at : 23 Nov 2025 04:12 PM (IST)
