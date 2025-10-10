हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजवानी में इतने हैंडसम थे बॉबी देओल, तस्वीरें देखेंगे तो आर्यन खान-कार्तिक को भी भूल जाएंगे

जवानी में इतने हैंडसम थे बॉबी देओल, तस्वीरें देखेंगे तो आर्यन खान-कार्तिक को भी भूल जाएंगे

Bobby Deol Pictures From His Prime Days: बॉबी देओल के जवानी के दिनों की ये तस्वीरें देख आप भी हैरान रह जाएंगे. अपनी पर्सनालिटी से उन्होंने लाखों लड़कियों को अपना दीवाना बनाया था. यहां देखें फोटोज

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 08:54 PM (IST)
Bobby Deol Pictures From His Prime Days: बॉबी देओल के जवानी के दिनों की ये तस्वीरें देख आप भी हैरान रह जाएंगे. अपनी पर्सनालिटी से उन्होंने लाखों लड़कियों को अपना दीवाना बनाया था. यहां देखें फोटोज

बॉबी देओल का करियर काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा. लेकिन हमेशा ही उनके लुक्स लाइमलाइट में रहे. जवानी के दिनों की ये तस्वीरें देख आपके भी होश उड़ जाएंगे. यहां देखिए 'लॉर्ड बॉबी' के प्राइम दिनों की एक झलक.

1/10
बॉबी देओल ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी हैं. फिल्मों में उनका परफॉर्मेंस तो बढ़िया था ही लेकिन उनके लुक्स भी कमाल के थे.
2/10
90 के दशक में बॉबी देओल इतने हैंडसम थे कि उनकी तस्वीरें देख आप भी लॉर्ड बॉबी के मुरीद बन जाएंगे. आज तो वैसे भी अभिनेता अपने फिटनेस और डैशिंग पर्सनैलिटी से कई यंगस्टर्स को टक्कर देते हैं.
3/10
इन दिनों अभिनेता आर्यन खान की सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चर्चाओं में हैं. सीरीज में उनकी एक्टिंग और पर्सनैलिटी की काफी सराहना की गई थी. 56 की उम्र में ऐसी फिटनेस देख उनकी उम्र का पता लगा पाना वाकई मुश्किल है.
4/10
जवानी के दिनों में भी अभिनेता अपने लुक्स और पर्सनैलिटी से सभी को अपना मुरीद बनाते थे. 90 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया. 1995 में उन्होंने 'बरसात' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की.
5/10
इसके बाद उन्होंने सोल्जर, बादल, गुप्त और अजनबी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया. कई सालों तक बॉलीवुड में राज करने के बाद उन्होंने अपने करियर में डाउनफॉल भी एक्सपीरियंस किया.
6/10
धीरे-धीरे उन्हें काम मिलना बंद हो गया और उनकी पॉपुलैरिटी में कम होने लगी. लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने एक्टिंग के जुनून को नहीं छोड़ा और लगातार मेहनत करते गए. ये उनके करियर का सबसे टफ टाइम था.
7/10
उन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये तक खुलासा किया है कि जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटने लगीं तो वो अंदर से टूट चुके थे. लेकिन फैमिली के सपोर्ट से उन्होंने एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी कर अपने नाम का डंका बजाया.
8/10
रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' में खलनायक की भूमिका निभाकर वो लॉर्ड बॉबी के नाम से मशहूर हो गए और एक बार फिर लोग उनके लुक्स, बॉडी लैंग्वेज और एक्टिंग स्किल्स के दीवाने बने गए.
9/10
'रेस 3', 'एनिमल' और 'आश्रम' जैसी फिल्मों और वेब सीरीज ने भी उनके करियर को एक अच्छा मुकाम दिया. 90 के दशक में हिट मशीन बॉबी देओल अपनी फिल्मों के जरिए जो जादू बिखेरते थे एक बार फिर उन्होंने वैसा ही जादू चलाया.
10/10
लुक्स के मामले में बॉबी देओल ने सभी को पीछे छोड़ ही दिया था. एक्टिंग के मामले में भी उनकी दमदार वापसी से सभी यंगस्टर्स और लेजेंडरी एक्टर्स को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया है.
Published at : 10 Oct 2025 08:54 PM (IST)
Embed widget