कितनी पढ़ी लिखी हैं अनन्या पांडे? 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस की बेमिसाल खूबसूरती

कितनी पढ़ी लिखी हैं अनन्या पांडे? 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस की बेमिसाल खूबसूरती

Ananya Panday Education Qualification: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अनन्या पांडे के जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और यह भी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कहां से पूरी की थी

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 06:23 PM (IST)
Ananya Panday Education Qualification: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अनन्या पांडे के जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और यह भी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कहां से पूरी की थी

अनन्या पांडे न सिर्फ अपने ग्लैमरस लुक्स और एक्टिंग से लोगों का दिल जीतती हैं, बल्कि पढ़ाई में भी काफी आगे रही हैं. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश का रुख किया, जहां उन्होंने हाइयर स्ट्डीज हासिल की.

1/10
अनन्य पांडे आज के समय में बॉलीवुड के सबसे चर्चित चेहरों में से एक है
अनन्य पांडे आज के समय में बॉलीवुड के सबसे चर्चित चेहरों में से एक है
2/10
इनका जन्म 3 अक्टूबर 1998 में मुंबई में हुआ था
इनका जन्म 3 अक्टूबर 1998 में मुंबई में हुआ था
3/10
अनन्या पांडे ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की है.
अनन्या पांडे ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की है.
4/10
इसके बाद उन्होंने लॉस एंजेलिस के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.
इसके बाद उन्होंने लॉस एंजेलिस के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.
5/10
इन्होंने अपनी बॉलीवुड डब्ड 2019 में आए फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से किया था
इन्होंने अपनी बॉलीवुड डब्ड 2019 में आए फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से किया था
6/10
इस फिल्म इस फिल्म में मिली सफलता के बाद अनन्या ने कई फिल्मों में काम किया
इस फिल्म इस फिल्म में मिली सफलता के बाद अनन्या ने कई फिल्मों में काम किया
7/10
बता दें अनन्य ने केसरी 2 में भी अक्षय कुमार के साथ काम किया था
बता दें अनन्य ने केसरी 2 में भी अक्षय कुमार के साथ काम किया था
8/10
यह फिल्म 18 अप्रैल 2025 में रिलीज हुई थी और फैंस को बेहद पसंद आई थी.
यह फिल्म 18 अप्रैल 2025 में रिलीज हुई थी और फैंस को बेहद पसंद आई थी.
9/10
अनन्या इस समय फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ पर लक्ष्या के साथ काम कर रही हैं
अनन्या इस समय फिल्म 'चांद मेरा दिल' पर लक्ष्या के साथ काम कर रही हैं
10/10
इसके अलावा, वह ‘Call Me Bae’ सीजन 2 की शूटिंग भी इस साल करेंगी.
इसके अलावा, वह 'Call Me Bae' सीजन 2 की शूटिंग भी इस साल करेंगी.
Published at : 29 Oct 2025 06:23 PM (IST)
Ananya Panday Kesari 2 Call Me Bae Season 2

