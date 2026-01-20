धुरंधर 2 के टीजर को मिला A सर्टिफिकेट, टाइटल भी हुआ फाइनल, पढ़ें अपडेट

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी लेकिन अभी तक थिएटर में लगी है और धमाल मचा रही है. इस फिल्म को फैंस ने बहुत प्यार दिया. मार्च में फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज होना है. अब दूसरे पार्ट को लेकर अपडेट सामने आया है. CBFC ने फिल्म के टीजर को पास कर दिया है.

ये है धुरंधर 2 का टाइटल

इसमें फिल्म का टाइटल धुरंधर द रिवेंज है. फिल्म का टीजर एक मिनट से ज्यादा बड़ा है. धुरंधर द रिवेंज के टीजर को A सर्टिफिकेट मिला है.

बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से लिखा- धुरंधर 2 और बॉर्डर 2 देशभक्ति से भरी फिल्में हैं. और जियो स्टूडिय की टीम देशभक्ति से भरे सिनेमा को कपिटलाइज करना चाहती है. धुरंधर के पहले पार्ट के एंड क्रेडिट्स में जो टीजर दिखाया गया वो अब डिजिटली भी रिलीज होगा, बड़े पर्दे पर स्क्रीनिंग के बाद.

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

मालूम हो कि फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, संजय दत्ता, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया. उन्होंने ही फिल्म का स्क्रीनप्ले लिखा है. फिल्म के पहले पार्ट में इंडियन स्पाई की स्टोरी दिखाई गई जो पाकिस्तान के ल्यारी जाता है. इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी. अब फिल्म का दूसरा पार्ट आगे की कहानी दिखाएगा. साथ ही रणवीर सिंह के स्पाई बनने की कहानी भी दिखाई जाएगी. फिल्म में रणवीर सिंह हमजा के रोल में हैं.

धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अभी तक 880 करोड़ की कमाई कर ली है. ये फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही. इस फिल्म की शुरुआत थोड़ी सी स्लो हुई थी. लेकिन सेकंड हफ्ते में फिल्म ने रफ्तार पकड़ी और जबरदस्त कमाई की. फिल्म अभी भी थिएटर में लगी है. फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा.