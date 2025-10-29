एक्सप्लोरर
कितनी पढ़ी लिखी है अमिताभ बच्चन की फैमिली? ऐश्वर्या राय से लेकर नव्या नंदा तक की एजुकेशन जानें
Bachchan Family Educational Qualification: अमिताभ बच्चन का परिवार एक्टिंग के साथ-साथ एजुकेशन में भी किसी से कम नहीं है. बिग बी के परिवार में हर किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तारीफ के काबिल है.
अमिताभ बच्चन और उनका परिवार सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि लाइफ के कई फील्ड्स में भी कामयाब हैं. इसकी बड़ी वजह उनकी अच्छी पढ़ाई-लिखाई है, किसी ने बीएससी की है तो किसी ने एमबीए, हम आपको बच्चन परिवार के सदस्यों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रहे हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 29 Oct 2025 10:11 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
सुहाना खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में बिखेरती हैं ब्यूटी और एलीगेंस का जादू
बॉलीवुड
10 Photos
कृति खरबंदा के करियर का 'मैजिकल एक्सपीरियंस', 'शादी में जरूर आना' ने बदल दी जिंदगी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Bihar Poor Candidate: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार, जो BJP के 'टाइगर' को दे रहे टक्कर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion