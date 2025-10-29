हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितनी पढ़ी लिखी है अमिताभ बच्चन की फैमिली? ऐश्वर्या राय से लेकर नव्या नंदा तक की एजुकेशन जानें

कितनी पढ़ी लिखी है अमिताभ बच्चन की फैमिली? ऐश्वर्या राय से लेकर नव्या नंदा तक की एजुकेशन जानें

Bachchan Family Educational Qualification: अमिताभ बच्चन का परिवार एक्टिंग के साथ-साथ एजुकेशन में भी किसी से कम नहीं है. बिग बी के परिवार में हर किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तारीफ के काबिल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 10:12 PM (IST)
Bachchan Family Educational Qualification: अमिताभ बच्चन का परिवार एक्टिंग के साथ-साथ एजुकेशन में भी किसी से कम नहीं है. बिग बी के परिवार में हर किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तारीफ के काबिल है.

अमिताभ बच्चन और उनका परिवार सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि लाइफ के कई फील्ड्स में भी कामयाब हैं. इसकी बड़ी वजह उनकी अच्छी पढ़ाई-लिखाई है, किसी ने बीएससी की है तो किसी ने एमबीए, हम आपको बच्चन परिवार के सदस्यों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रहे हैं.

1/8
अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में तेजी और हरिवंश राय बच्चन के घर हुआ था. 82 साल की उम्र में भी वो बॉलीवुड के सबसे बड़े और मशहूर कलाकारों में से एक माने जाते हैं.
अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में तेजी और हरिवंश राय बच्चन के घर हुआ था. 82 साल की उम्र में भी वो बॉलीवुड के सबसे बड़े और मशहूर कलाकारों में से एक माने जाते हैं.
2/8
अमिताभ बच्चन ने हाईस्कूल एजुकेशन इलाहाबाद के बॉयज हाई स्कूल से पूरी की थी. उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में भी पढ़ाई की.
अमिताभ बच्चन ने हाईस्कूल एजुकेशन इलाहाबाद के बॉयज हाई स्कूल से पूरी की थी. उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में भी पढ़ाई की.
3/8
इसके बाद अमिताभ ने 1962 में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.
इसके बाद अमिताभ ने 1962 में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.
4/8
'कौन बनेगा करोड़पति' शो में एक बार बिग बी ने बताया था कि 12वीं में साइंस में अच्छे नंबर देखकर उन्होंने बिना सोचे बीएससी में एडमिशन लिया लेकिन फिजिक्स में फेल हो गए थे.
'कौन बनेगा करोड़पति' शो में एक बार बिग बी ने बताया था कि 12वीं में साइंस में अच्छे नंबर देखकर उन्होंने बिना सोचे बीएससी में एडमिशन लिया लेकिन फिजिक्स में फेल हो गए थे.
5/8
अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल के बाद अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में बिजनेस कोर्स में एडमिशन लिया था. लेकिन उन्होंने डिग्री पूरी नहीं की.
अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल के बाद अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में बिजनेस कोर्स में एडमिशन लिया था. लेकिन उन्होंने डिग्री पूरी नहीं की.
6/8
बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय ने मुंबई के रचना संसद अकादमी ऑफ आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है. लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग करियर के लिए उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी.
बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय ने मुंबई के रचना संसद अकादमी ऑफ आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है. लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग करियर के लिए उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी.
7/8
अमिताभ की लाडली बेटी श्वेता बच्चन ने बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री (MBA) हासिल की है.
अमिताभ की लाडली बेटी श्वेता बच्चन ने बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री (MBA) हासिल की है.
8/8
अमिताभ बच्चन की नातिन और श्वेता की बेटी नव्या नंदा ने न्यूयॉर्क के फोर्डहम यूनिवर्सिटी से डिजिटल टेक्नोलॉजी और यूएक्स डिजाइन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.
अमिताभ बच्चन की नातिन और श्वेता की बेटी नव्या नंदा ने न्यूयॉर्क के फोर्डहम यूनिवर्सिटी से डिजिटल टेक्नोलॉजी और यूएक्स डिजाइन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.
Published at : 29 Oct 2025 10:11 PM (IST)
