पाग पर रार! मैथिली ठाकुर के प्रचार में 'मिथिला पाग' पर क्यों मचा है बवाल? जानें पूरा मामला

इस मामले के तूल पकड़ने के बाद यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि यह पाग सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व में किसी भी भारतवंशी के लिए सम्मान का प्रतीक है. मैंने इसका अपमान नहीं किया. मैंने कहा था कि जैसे हम इस पाग का सम्मान करते हैं वैसे ही समाज की हर बेटी का भी सम्मान होना चाहिए. मैथिली ठाकुर भी मिथिला की बेटी हैं और उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना इस पाग का है.