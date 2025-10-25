एक्सप्लोरर
पाग पर रार! मैथिली ठाकुर के प्रचार में 'मिथिला पाग' पर क्यों मचा है बवाल? जानें पूरा मामला
बिहार की अलीनगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर के लिए प्रचार करने पहुंचीं यूपी की विधायक केतकी सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बवाल मच गया है.
केतकी सिंह ने अपने हाथ में मिथिला की पारंपरिक पाग उठाकर कहा कि यह सम्मान की चीज नहीं है, बल्कि बगल में बैठी मैथिली ठाकुर ही असली सम्मान हैं. बवाल बढ़ने के बाद केतकी सिंह ने इस पर सफाई दी है.
Published at : 25 Oct 2025 10:43 AM (IST)
पाग पर रार! मैथिली ठाकुर के प्रचार में 'मिथिला पाग' पर क्यों मचा है बवाल? जानें पूरा मामला
'बिहार की जनता जमानत पर छूटे लोगों पर नहीं करती विश्वास', समस्तीपुर में बोले पीएम मोदी
दिल्ली की 11 मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP ने चौंकाया! एक क्लिक में जानें किसने मारी बाजी?
'राजाजी ऐसी चाल चले कि पार्टी ही खत्म हो गई' अवध ओझा की हार के बाद ऐसे ट्रोल कर रहे लोग
पाग पर रार! मैथिली ठाकुर के प्रचार में 'मिथिला पाग' पर क्यों मचा है बवाल? जानें पूरा मामला
'बिहार की जनता जमानत पर छूटे लोगों पर नहीं करती विश्वास', समस्तीपुर में बोले पीएम मोदी
