पाग पर रार! मैथिली ठाकुर के प्रचार में 'मिथिला पाग' पर क्यों मचा है बवाल? जानें पूरा मामला

पाग पर रार! मैथिली ठाकुर के प्रचार में 'मिथिला पाग' पर क्यों मचा है बवाल? जानें पूरा मामला

बिहार की अलीनगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर के लिए प्रचार करने पहुंचीं यूपी की विधायक केतकी सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बवाल मच गया है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Oct 2025 11:08 AM (IST)
केतकी सिंह ने अपने हाथ में मिथिला की पारंपरिक पाग उठाकर कहा कि यह सम्मान की चीज नहीं है, बल्कि बगल में बैठी मैथिली ठाकुर ही असली सम्मान हैं. बवाल बढ़ने के बाद केतकी सिंह ने इस पर सफाई दी है.

सोशल मीडिया पर मामला तब और बढ़ गया जब हैशटैग #PaghControversy और #MaithiliThakur के साथ यह चर्चा ट्रेंड करने लगी. लोग दो गुटों में बंट गए. एक मैथिली ठाकुर का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा उनके खिलाफ.
विवाद बढ़ने के बाद मैथिली ठाकुर ने इस पर सफाई दी है. मैथिली ने कहा कि उनका किसी की भावना आहत करने का इरादा नहीं था. उन्होंने कहा कि पाग का हमेशा सम्मान किया है और वह मिथिला की संस्कृति की राजदूत के रूप में काम करती रही हैं.
इस मामले के तूल पकड़ने के बाद यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि यह पाग सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व में किसी भी भारतवंशी के लिए सम्मान का प्रतीक है. मैंने इसका अपमान नहीं किया. मैंने कहा था कि जैसे हम इस पाग का सम्मान करते हैं वैसे ही समाज की हर बेटी का भी सम्मान होना चाहिए. मैथिली ठाकुर भी मिथिला की बेटी हैं और उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना इस पाग का है.
राजद प्रत्याशी विनोद मिश्रा ने कहा कि मिथिला पाग का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अलीनगर की जनता इसका जवाब देगी. इस पर खुद केतकी सिंह सामने आईं और कहा कि उनका मकसद किसी तरह से पाग का अपमान करना नहीं था. उन्होंने सिर पर पाग पहनकर मीडिया से कहा कि पाग का उनके लिए उतना ही सम्मान है जितना किसी और के लिए और समाज में हर बेटी का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए.
मिथिला पाग केवल एक वस्त्र नहीं है. यह मिथिलांचल की संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान का प्रतीक है. सम्मानित व्यक्ति, विद्वान या अतिथि को इसे पहनाकर आदर दिया जाता है. इसलिए पाग का अपमान मिथिलांचल की अस्मिता से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना जाता है. इस विवाद ने चुनावी माहौल में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है.
Published at : 25 Oct 2025 10:43 AM (IST)
Maithili Thakur Ketki Singh Bihar Elections 2025 Mithila Pag

Embed widget