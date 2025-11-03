अमित शाह ने कहा, ‘‘सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल तक गंडक, कोसी और गंगा नदियों ने बिहार में बाढ़ से तबाही मचाई है. राजग की सरकार बनने पर राज्य को बाढ़मुक्त बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा.’’ केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा ‘‘कोसी नदी के जल का उपयोग कर मिथिलांचल क्षेत्र की 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी.’’उन्होंने कहा कि मिथिला-कोसी क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं.