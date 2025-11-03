एक्सप्लोरर
Bihar Elections 2025: 'पहले आतंकवादियों को बिरयानी परोसी जाती थी लेकिन PM मोदी...' अमित शाह का कांग्रेस पर कटाक्ष
अमित शाह ने बिहार चुनावी रैली में कहा कि NDA सरकार बनने पर बिहार में रक्षा गलियारा और हर जिले में कारखाने बनेंगे. सीता मंदिर, वंदे भारत ट्रेन, बाढ़ नियंत्रण और विकास परियोजनाओं का भी वादा किया.
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महगठबंधन पर निशाना साधा.
Published at : 03 Nov 2025 09:44 PM (IST)
'पहले आतंकवादियों को बिरयानी परोसी जाती थी लेकिन PM मोदी...' अमित शाह का कांग्रेस पर कटाक्ष
कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इंजीनियर से 9 बार CM बनने तक का सफर
बिहार चुनावः पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने उतारी आरती
लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं अनंत सिंह, शेयर मार्केट में भी करते हैं इन्वेस्ट; कितनी है कुल प्रॉपर्टी?
प्रशांत किशोर की संपत्ति का ब्यौरा जान चौंक जाएंगे आप! जानें कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं PK?
बिहार चुनाव में होगा कारनामा? 10वीं बार जीत के करीब पहुंचा ये नेता, जानें क्यों रच सकता है इतिहास
'बिहार के CM नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे...', गायघाट में JDU का शक्ति प्रदर्शन, प्रत्याशी कोमल सिंह के भाषण ने सबको चौंकाया
वोट वाइब के नए सर्वे में PK को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, कितने लोगों ने बताया- CM बनेंगे प्रशांत किशोर
