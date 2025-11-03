हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Elections 2025: 'पहले आतंकवादियों को बिरयानी परोसी जाती थी लेकिन PM मोदी...' अमित शाह का कांग्रेस पर कटाक्ष

अमित शाह ने बिहार चुनावी रैली में कहा कि NDA सरकार बनने पर बिहार में रक्षा गलियारा और हर जिले में कारखाने बनेंगे. सीता मंदिर, वंदे भारत ट्रेन, बाढ़ नियंत्रण और विकास परियोजनाओं का भी वादा किया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Nov 2025 09:44 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महगठबंधन पर निशाना साधा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार (3 नवंबर 2025) को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनने पर बिहार में रक्षा गलियारा (डिफेंस कॉरिडोर) तैयार किया जाएगा और प्रत्येक जिले में कारखाने लगाए जाएंगे.
अमित शाह ने शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया. उन्होंने विश्वास जताया कि 14 नवंबर को जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे. उस दिन दोपहर एक बजे तक राष्ट्रीय जनता दल (राजद)-कांग्रेस गठबंधन का सफाया हो जाएगा और बिहार में दोबारा राजग की सरकार बनेगी.
अमित शाह ने कहा, ‘‘सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल तक गंडक, कोसी और गंगा नदियों ने बिहार में बाढ़ से तबाही मचाई है. राजग की सरकार बनने पर राज्य को बाढ़मुक्त बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा.’’ केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा ‘‘कोसी नदी के जल का उपयोग कर मिथिलांचल क्षेत्र की 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी.’’उन्होंने कहा कि मिथिला-कोसी क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं.
अमित शाह ने कहा, ‘‘राज्य में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किया जाएगा और प्रत्येक जिले में कारखाने खोले जाएंगे. साथ ही, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSMI) और औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा. सीतामढ़ी से अयोध्या तक ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ ट्रेन का संचालन मां सीता के मंदिर में उनकी प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर शुरू किया जाएगा.’’शाह ने बताया कि उन्होंने यहां पुनौरा धाम में 850 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे सीता मंदिर की आधारशिला रखी है.
कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए शाह ने दावा किया ‘‘पहले आतंकवादियों को बिरयानी परोसी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहलगाम हमले के 10 दिन के भीतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाकर आतंकियों का खात्मा कर दिया गया.’’उन्होंने कहा, ‘‘भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले सैन्य अभियानों में बिहार के प्रस्तावित रक्षा गलियारे में बनने वाले विस्फोटक इस्तेमाल किए जाएंगे.’’
केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बिहार से नक्सलवाद का सफाया हो. उन्होंने कहा, ‘‘नक्सल मुक्त बिहार में पहली बार शाम पांच बजे तक मतदान होगा, जबकि राजद-कांग्रेस के शासन में माओवादियों के भय के कारण मतदान अपराह्न तीन बजे ही समाप्त हो जाता था.’’
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजद सरकार ने बिहार को अपहरण, हत्या, जबरन वसूली का अड्डा बना दिया था. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और मोदी ने ही इसकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है.
केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में बिहार के लिए 18.70 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जबकि लालू राज में राज्य को केवल 2.80 लाख करोड़ रुपये ही मिले थे.’’उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं जो गरीबों का अनाज, नौकरियां और लाभ हड़प रहे हैं.
अमित शाह ने कहा, ‘‘राहुल बाबा, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप देश भर में जितनी चाहें उतनी घुसपैठिया रैलियां आयोजित करें, लेकिन राजग यहां से प्रत्येक घुसपैठिए को बाहर निकाल देगा.’’ मिथिलांचल क्षेत्र को 500 करोड़ रुपये की लागत से वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि सीतामढ़ी-अयोध्या राम-जानकी पथ का निर्माण 550 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा. इसके अलावा, अयोध्या-सीतामढ़ी रेलखंड के दोहरीकरण पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
अमित शाह ने कहा ‘‘पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर के हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा और बिहार के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा.’’उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘लालू प्रसाद के शासनकाल में घोटालों की भरमार थी, जबकि बिहार के विकास की गारंटी केवल नीतीश कुमार और नरेन्द्र मोदी की जोड़ी ही दे सकती है.’’
Published at : 03 Nov 2025 09:44 PM (IST)
Tags :
NDA Government AMIT SHAH Bihar Elections 2025

