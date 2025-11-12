बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. ऐसे में बिहार चुनाव 2025 को लेकर कई एग्जिट पोल्स के नतीजे आ चुके हैं, जिनके मुताबिक इस बार भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन को पिछड़ता हुआ दिखाया गया है. इन रुझानों के सामने आते ही एनडीए कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना गया है.