Bihar Exit Poll Result: एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें, जानें किस सर्वे में किसे बढ़त, ये रहा पूरा आंकड़ा
Bihar Exit Poll Result: बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर कई एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ चुके हैं. नीतीश कुमार ने एग्जिट पोल के रुझानों को जनता के भरोसे का प्रमाण बताया है.
बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनती हुई नजर आ रही है. एग्जिट पोल के आंकड़ों से NDA के खेमे में खुशी की लहर नजर आ रही है.
Published at : 12 Nov 2025 02:21 PM (IST)
चुनाव 2025
एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें, जानें किस सर्वे में किसे बढ़त, ये रहा पूरा आंकड़ा
चुनाव 2025
बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग कल, दांव पर कई दिग्गजों की किस्मत; ये हैं सबसे हॉट सीट
चुनाव 2025
घर बैठे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम, महज एक क्लिक में डाउनलोड करें ई-वोटर आईडी कार्ड
चुनाव 2025
बिहार के पहले चरण की 10 VIP सीटों पर कौन कितना मजबूत, तेजस्वी-सम्राट चौधरी से तेज प्रताप की किस्मत भी दांव पर
चुनाव 2025
'पहले आतंकवादियों को बिरयानी परोसी जाती थी लेकिन PM मोदी...' अमित शाह का कांग्रेस पर कटाक्ष
चुनाव 2025
कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इंजीनियर से 9 बार CM बनने तक का सफर
चुनाव 2025
बिहार चुनावः पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने उतारी आरती
चुनाव 2025
लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं अनंत सिंह, शेयर मार्केट में भी करते हैं इन्वेस्ट; कितनी है कुल प्रॉपर्टी?
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
