(Source:  Poll of Polls)
Bihar Exit Poll Result: एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें, जानें किस सर्वे में किसे बढ़त, ये रहा पूरा आंकड़ा

Bihar Exit Poll Result: बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर कई एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ चुके हैं. नीतीश कुमार ने एग्जिट पोल के रुझानों को जनता के भरोसे का प्रमाण बताया है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Nov 2025 02:43 PM (IST)
Bihar Exit Poll Result: बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर कई एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ चुके हैं. नीतीश कुमार ने एग्जिट पोल के रुझानों को जनता के भरोसे का प्रमाण बताया है.

बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनती हुई नजर आ रही है. एग्जिट पोल के आंकड़ों से NDA के खेमे में खुशी की लहर नजर आ रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. ऐसे में बिहार चुनाव 2025 को लेकर कई एग्जिट पोल्स के नतीजे आ चुके हैं, जिनके मुताबिक इस बार भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन को पिछड़ता हुआ दिखाया गया है. इन रुझानों के सामने आते ही एनडीए कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना गया है.
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. ऐसे में बिहार चुनाव 2025 को लेकर कई एग्जिट पोल्स के नतीजे आ चुके हैं, जिनके मुताबिक इस बार भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन को पिछड़ता हुआ दिखाया गया है. इन रुझानों के सामने आते ही एनडीए कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना गया है.
वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने इन एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए कहा है कि वास्तविक नतीजे तस्वीर बदलकर रख देंगे. राजद प्रवक्ता ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सत्तारूढ़ दलों के पक्ष में झुके रहते हैं. जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है ये गिनती के दिन साफ हो जाएगा.
वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने इन एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए कहा है कि वास्तविक नतीजे तस्वीर बदलकर रख देंगे. राजद प्रवक्ता ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सत्तारूढ़ दलों के पक्ष में झुके रहते हैं. जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है ये गिनती के दिन साफ हो जाएगा.
मैट्रिज के एग्जिट पोल में एनडीए को 147-167 सीटें और महागठबंधन को मात्र 70-90 सीटें मिलने का अनुमान है. टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को 143 सीटें जबकि महागठबंधन 95 सीटों पर सिकुड़ता दिखाई दे रहा है. वहीं अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान है.
मैट्रिज के एग्जिट पोल में एनडीए को 147-167 सीटें और महागठबंधन को मात्र 70-90 सीटें मिलने का अनुमान है. टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को 143 सीटें जबकि महागठबंधन 95 सीटों पर सिकुड़ता दिखाई दे रहा है. वहीं अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान है.
जेवीसी के एग्जिट पोल में एनडीए को 135-150 सीटें और महागठबंधन को 88-103 सीटें मिलने की संभावना है. अन्य को 3-6 सीटें मिलती दिख रही हैं. पोल डायरी के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 184-209 सीटें जबकि महागठबंधन को मात्र 32-49 सीटें मिलने की संभावना है. वहीं अन्य को 1-5 सीटें मिल सकती हैं.
जेवीसी के एग्जिट पोल में एनडीए को 135-150 सीटें और महागठबंधन को 88-103 सीटें मिलने की संभावना है. अन्य को 3-6 सीटें मिलती दिख रही हैं. पोल डायरी के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 184-209 सीटें जबकि महागठबंधन को मात्र 32-49 सीटें मिलने की संभावना है. वहीं अन्य को 1-5 सीटें मिल सकती हैं.
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एग्जिट पोल के रुझानों को जनता के भरोसे का प्रमाण बताते हुए कहा कि बिहार ने हमेशा विकास और स्थिरता को प्राथमिकता दी है. इस एग्जिट पोल ने दिखा दिया है कि जनता ने फिर विकास और सुशासन पर भरोसा जताया है.
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एग्जिट पोल के रुझानों को जनता के भरोसे का प्रमाण बताते हुए कहा कि बिहार ने हमेशा विकास और स्थिरता को प्राथमिकता दी है. इस एग्जिट पोल ने दिखा दिया है कि जनता ने फिर विकास और सुशासन पर भरोसा जताया है.
Published at : 12 Nov 2025 02:21 PM (IST)
Mahagathbandhan Exit Poll NDA BIHAR ELECTION Bihar Exit Poll Result 2025

चुनाव 2025 फोटो गैलरी

