Bihar Election 2025: बिहार के पहले चरण की 10 VIP सीटों पर कौन कितना मजबूत, तेजस्वी-सम्राट चौधरी से तेज प्रताप की किस्मत भी दांव पर
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी है. तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण सियासी गर्मी से भरपूर रहा है. अब मतदाताओं की बारी है यह तय करने की कि विकास, जाति या चेहरा किस पर वोट पड़ेगा.
Published at : 05 Nov 2025 11:08 AM (IST)
