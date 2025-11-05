हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Election 2025: बिहार के पहले चरण की 10 VIP सीटों पर कौन कितना मजबूत, तेजस्वी-सम्राट चौधरी से तेज प्रताप की किस्मत भी दांव पर

Bihar Election 2025: बिहार के पहले चरण की 10 VIP सीटों पर कौन कितना मजबूत, तेजस्वी-सम्राट चौधरी से तेज प्रताप की किस्मत भी दांव पर

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी है. तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Nov 2025 11:08 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी है. तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण सियासी गर्मी से भरपूर रहा है. अब मतदाताओं की बारी है यह तय करने की कि विकास, जाति या चेहरा किस पर वोट पड़ेगा.

तारापुर सीट उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए प्रतिष्ठा की बन गई है. उनकी टक्कर आरजेडी के अरुण कुमार साह से है. जन सुराज के संतोष कुमार सिंह भी मैदान में हैं.
तारापुर सीट उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए प्रतिष्ठा की बन गई है. उनकी टक्कर आरजेडी के अरुण कुमार साह से है. जन सुराज के संतोष कुमार सिंह भी मैदान में हैं.
पहले चरण की 10 वीआईपी सीटों में बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नाम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और सम्राट चौधरी का है.
पहले चरण की 10 वीआईपी सीटों में बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नाम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और सम्राट चौधरी का है.
पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के 11 मंत्री मंगल पांडे (सीवान), नितिन नवीन (बांकीपुर), सम्राट चौधरी (तारापुर), विजय सिन्हा (लखीसराय), जीवेश मिश्रा (जाले), संजय सरावगी (दरभंगा शहरी) शामिल है. जेडीयू के 5 मंत्री, विजय कुमार चौधरी (सराय रंजन), श्रवण कुमार (नालंदा), मदन सहनी (बहादुरपुर) और महेश्वर हजारी (कल्याणपुर) भी मैदान में हैं.
पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के 11 मंत्री मंगल पांडे (सीवान), नितिन नवीन (बांकीपुर), सम्राट चौधरी (तारापुर), विजय सिन्हा (लखीसराय), जीवेश मिश्रा (जाले), संजय सरावगी (दरभंगा शहरी) शामिल है. जेडीयू के 5 मंत्री, विजय कुमार चौधरी (सराय रंजन), श्रवण कुमार (नालंदा), मदन सहनी (बहादुरपुर) और महेश्वर हजारी (कल्याणपुर) भी मैदान में हैं.
आरजेडी की पारंपरिक सीट राघोपुर से तेजस्वी यादव तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं. उन्हें चुनौती एनडीए के सतीश यादव दे रहे हैं.
आरजेडी की पारंपरिक सीट राघोपुर से तेजस्वी यादव तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं. उन्हें चुनौती एनडीए के सतीश यादव दे रहे हैं.
मोकामा सीट दो बाहुबलियों की लड़ाई से सुर्खियों में है. जेडीयू के अनंत सिंह का सामना आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी (सूरजभान सिंह की पत्नी) से है.
मोकामा सीट दो बाहुबलियों की लड़ाई से सुर्खियों में है. जेडीयू के अनंत सिंह का सामना आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी (सूरजभान सिंह की पत्नी) से है.
लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर अलीनगर से बीजेपी की उम्मीदवार हैं. उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से है.
लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर अलीनगर से बीजेपी की उम्मीदवार हैं. उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से है.
भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं. उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी और निर्दलीय राखी गुप्ता से है.
भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं. उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी और निर्दलीय राखी गुप्ता से है.
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा 2010 से लगातार लखीसराय से जीत रहे हैं. उन्हें कांग्रेस के अमरेश कुमार चुनौती दे रहे हैं.
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा 2010 से लगातार लखीसराय से जीत रहे हैं. उन्हें कांग्रेस के अमरेश कुमार चुनौती दे रहे हैं.
तेज प्रताप यादव आरजेडी से अलग होकर महुआ से चुनावी मैदान में हैं. उनकी टक्कर आरजेडी के मुकेश रोशन और एलजेपी के संजय सिंह से है.
तेज प्रताप यादव आरजेडी से अलग होकर महुआ से चुनावी मैदान में हैं. उनकी टक्कर आरजेडी के मुकेश रोशन और एलजेपी के संजय सिंह से है.
बेगूसराय सीट पहले वामपंथ का गढ़ रही है. अब मुकाबला बीजेपी के कुंदन कुमार और कांग्रेस की अमिता भूषण के बीच है.
बेगूसराय सीट पहले वामपंथ का गढ़ रही है. अब मुकाबला बीजेपी के कुंदन कुमार और कांग्रेस की अमिता भूषण के बीच है.
पटना की बांकीपुर की प्रतिष्ठित सीट से बीजेपी के नितिन नवीन लगातार जीत रहे हैं. इस बार आरजेडी की रेखा गुप्ता उन्हें टक्कर दे रही हैं.
पटना की बांकीपुर की प्रतिष्ठित सीट से बीजेपी के नितिन नवीन लगातार जीत रहे हैं. इस बार आरजेडी की रेखा गुप्ता उन्हें टक्कर दे रही हैं.
बीजेपी मंत्री संजय सरावगी दरभंगा से मैदान में हैं. जन सुराज के पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा और वीआईपी के उमेश सहनी भी चुनाव को रोचक बना रहे हैं.
बीजेपी मंत्री संजय सरावगी दरभंगा से मैदान में हैं. जन सुराज के पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा और वीआईपी के उमेश सहनी भी चुनाव को रोचक बना रहे हैं.
Published at : 05 Nov 2025 11:08 AM (IST)
