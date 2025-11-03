नीतीश कुमार जब राजनीति में आए तो वे अपने साथ एक इंजीनियर की व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक सोच लेकर आए. उनकी नीतियां हमेशा डेटा, योजना और परिणाम पर केंद्रित रहीं. ऊर्जा, सड़क, सिंचाई और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उनका दृष्टिकोण तकनीकी तौर पर मजबूत माना गया. इसी कारण लोगों ने उन्हें प्यार से विकास पुरुष कहना शुरू कर दिया.