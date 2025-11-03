हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Nitish Kumar Education Qualifiation: कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इंजीनियर से 9 बार CM बनने तक का सफर

Nitish Kumar Education Qualifiation: कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इंजीनियर से 9 बार CM बनने तक का सफर

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक छोटे से शहर बख्तियारपुर से निकलकर पूरे देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है.

03 Nov 2025 11:05 AM (IST)
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक छोटे से शहर बख्तियारपुर से निकलकर पूरे देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं. वह मई 2001 से 2004 तक बाजपेयी सरकार में केंद्रीय रेलमंत्री थे.

नीतीश कुमार 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. वे बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं. वह जनता दल यू राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं में से हैं.
नीतीश कुमार 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. वे बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं. वह जनता दल यू राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं में से हैं.
बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और जेडीयू (JDU) के प्रमुख नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को पटना जिले के छोटे से कस्बे बख्तियारपुर में हुआ. उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे. उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दी.
बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और जेडीयू (JDU) के प्रमुख नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को पटना जिले के छोटे से कस्बे बख्तियारपुर में हुआ. उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे. उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दी.
नीतीश कुमार के घर का माहौल समाजसेवा और ईमानदारी से भरा था, जिसने नीतीश को बचपन से ही सार्वजनिक जीवन के मूल्यों से परिचित कराया.
नीतीश कुमार के घर का माहौल समाजसेवा और ईमानदारी से भरा था, जिसने नीतीश को बचपन से ही सार्वजनिक जीवन के मूल्यों से परिचित कराया.
नीतीश कुमार की शुरुआती पढ़ाई उनके गृहनगर बख्तियारपुर से हुई. उस समय शिक्षा के संसाधन सीमित थे, लेकिन नीतीश हमेशा मेहनती और जिज्ञासु छात्र रहे. उनकी लगन देखकर शिक्षकों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. यही से उनकी शिक्षा यात्रा ने नया मोड़ लिया.
नीतीश कुमार की शुरुआती पढ़ाई उनके गृहनगर बख्तियारपुर से हुई. उस समय शिक्षा के संसाधन सीमित थे, लेकिन नीतीश हमेशा मेहनती और जिज्ञासु छात्र रहे. उनकी लगन देखकर शिक्षकों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. यही से उनकी शिक्षा यात्रा ने नया मोड़ लिया.
नीतीश कुमार ने श्री गणेश हाई स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा शानदार अंकों से पास की और अपनी कक्षा के टॉपरों में रहे. इसके बाद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने गणित और विज्ञान में गहरी रुचि दिखाई.
नीतीश कुमार ने श्री गणेश हाई स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा शानदार अंकों से पास की और अपनी कक्षा के टॉपरों में रहे. इसके बाद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने गणित और विज्ञान में गहरी रुचि दिखाई.
साल 1972 में नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (अब NIT पटना) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की. पढ़ाई के दौरान वे कई तकनीकी क्लबों से जुड़े और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं पर काम किया.
साल 1972 में नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (अब NIT पटना) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की. पढ़ाई के दौरान वे कई तकनीकी क्लबों से जुड़े और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं पर काम किया.
डिग्री के बाद नीतीश कुमार ने बिहार राज्य बिजली विभाग में बतौर इंजीनियर नौकरी की, जहां उन्होंने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाने में अहम योगदान दिया. यही अनुभव बाद में उनकी राजनीतिक नीतियों में भी झलकने लगा.
डिग्री के बाद नीतीश कुमार ने बिहार राज्य बिजली विभाग में बतौर इंजीनियर नौकरी की, जहां उन्होंने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाने में अहम योगदान दिया. यही अनुभव बाद में उनकी राजनीतिक नीतियों में भी झलकने लगा.
नीतीश कुमार जब राजनीति में आए तो वे अपने साथ एक इंजीनियर की व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक सोच लेकर आए. उनकी नीतियां हमेशा डेटा, योजना और परिणाम पर केंद्रित रहीं. ऊर्जा, सड़क, सिंचाई और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उनका दृष्टिकोण तकनीकी तौर पर मजबूत माना गया. इसी कारण लोगों ने उन्हें प्यार से विकास पुरुष कहना शुरू कर दिया.
नीतीश कुमार जब राजनीति में आए तो वे अपने साथ एक इंजीनियर की व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक सोच लेकर आए. उनकी नीतियां हमेशा डेटा, योजना और परिणाम पर केंद्रित रहीं. ऊर्जा, सड़क, सिंचाई और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उनका दृष्टिकोण तकनीकी तौर पर मजबूत माना गया. इसी कारण लोगों ने उन्हें प्यार से विकास पुरुष कहना शुरू कर दिया.
मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने शिक्षा को विकास की नींव माना. उन्होंने हर बच्चा पढ़े, बिहार बढ़े के नारे के साथ कई योजनाएं शुरू कीं, जिनमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, साक्षरता मिशन और साइकिल योजना प्रमुख हैं.
मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने शिक्षा को विकास की नींव माना. उन्होंने हर बच्चा पढ़े, बिहार बढ़े के नारे के साथ कई योजनाएं शुरू कीं, जिनमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, साक्षरता मिशन और साइकिल योजना प्रमुख हैं.
03 Nov 2025 11:04 AM (IST)
Education NITISH KUMAR Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025

प्राइवेसी पॉलिसी

