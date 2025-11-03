एक्सप्लोरर
Nitish Kumar Education Qualifiation: कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इंजीनियर से 9 बार CM बनने तक का सफर
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक छोटे से शहर बख्तियारपुर से निकलकर पूरे देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं. वह मई 2001 से 2004 तक बाजपेयी सरकार में केंद्रीय रेलमंत्री थे.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 03 Nov 2025 11:04 AM (IST)
चुनाव 2025
9 Photos
कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इंजीनियर से 9 बार CM बनने तक का सफर
चुनाव 2025
4 Photos
बिहार चुनावः पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने उतारी आरती
चुनाव 2025
9 Photos
लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं अनंत सिंह, शेयर मार्केट में भी करते हैं इन्वेस्ट; कितनी है कुल प्रॉपर्टी?
चुनाव 2025
7 Photos
प्रशांत किशोर की संपत्ति का ब्यौरा जान चौंक जाएंगे आप! जानें कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं PK?
चुनाव 2025
7 Photos
बिहार चुनाव में होगा कारनामा? 10वीं बार जीत के करीब पहुंचा ये नेता, जानें क्यों रच सकता है इतिहास
चुनाव 2025
5 Photos
'बिहार के CM नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे...', गायघाट में JDU का शक्ति प्रदर्शन, प्रत्याशी कोमल सिंह के भाषण ने सबको चौंकाया
चुनाव 2025
9 Photos
वोट वाइब के नए सर्वे में PK को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, कितने लोगों ने बताया- CM बनेंगे प्रशांत किशोर
चुनाव 2025
7 Photos
दानापुर में किसकी होगी जीत? BJP की टिकट पर राम कृपाल यादव मैदान में, RJD ने रीत लाल को उतारा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
विश्व
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
Advertisement
चुनाव 2025
9 Photos
कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इंजीनियर से 9 बार CM बनने तक का सफर
चुनाव 2025
4 Photos
बिहार चुनावः पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने उतारी आरती
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion