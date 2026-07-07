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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाSI, कांस्टेबल, जेल वार्डर समेत कई पोस्ट पर भर्ती, इस राज्य में भरे जा रहे 7 हजार से ज्यादा पद

SI, कांस्टेबल, जेल वार्डर समेत कई पोस्ट पर भर्ती, इस राज्य में भरे जा रहे 7 हजार से ज्यादा पद

तेलंगाना सरकार ने पुलिस, अग्निशमन, जेल और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में हजारों पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है. इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 07 Jul 2026 08:49 AM (IST)
तेलंगाना सरकार ने पुलिस, अग्निशमन, जेल और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में हजारों पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है. इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा.

तेलंगाना सरकार ने राज्य में 7,437 पदों पर नई भर्ती को मंजूरी दे दी है. इन भर्तियों के जरिए पुलिस विभाग, अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन, जेल एवं सुधार सेवा विभाग और विशेष सुरक्षा बल में हजारों खाली पद भरे जाएंगे.

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हालांकि अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने साफ किया है कि नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
हालांकि अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने साफ किया है कि नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
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सबसे ज्यादा भर्ती पुलिस विभाग में होने जा रही है. यहां कुल 5,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें सब-इंस्पेक्टर (SI), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI), पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल और मैकेनिक कांस्टेबल जैसे पद शामिल हैं. अकेले सिविल पुलिस कांस्टेबल के 3,697 पद भरे जाएंगे, जबकि एआर कांस्टेबल के 1,052 पदों पर भी भर्ती होगी. इसके अलावा सिविल SI, रिजर्व SI और अन्य विशेष इकाइयों में भी रिक्तियां निकाली गई हैं.
सबसे ज्यादा भर्ती पुलिस विभाग में होने जा रही है. यहां कुल 5,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें सब-इंस्पेक्टर (SI), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI), पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल और मैकेनिक कांस्टेबल जैसे पद शामिल हैं. अकेले सिविल पुलिस कांस्टेबल के 3,697 पद भरे जाएंगे, जबकि एआर कांस्टेबल के 1,052 पदों पर भी भर्ती होगी. इसके अलावा सिविल SI, रिजर्व SI और अन्य विशेष इकाइयों में भी रिक्तियां निकाली गई हैं.
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जेल एवं सुधार सेवा विभाग में नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी यह अच्छा मौका है. इस विभाग में 223 पदों पर भर्ती होगी. इनमें उप जेलर (पुरुष एवं महिला) और वार्डर (पुरुष एवं महिला) के पद शामिल हैं.
जेल एवं सुधार सेवा विभाग में नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी यह अच्छा मौका है. इस विभाग में 223 पदों पर भर्ती होगी. इनमें उप जेलर (पुरुष एवं महिला) और वार्डर (पुरुष एवं महिला) के पद शामिल हैं.
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वहीं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) में भी बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी. इस विभाग में कुल 1,424 पद स्वीकृत किए गए हैं. इनमें 44 सब-इंस्पेक्टर और 1,380 कांस्टेबल के पद शामिल हैं
वहीं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) में भी बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी. इस विभाग में कुल 1,424 पद स्वीकृत किए गए हैं. इनमें 44 सब-इंस्पेक्टर और 1,380 कांस्टेबल के पद शामिल हैं
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इसके अलावा अग्निशमन, आपदा प्रतिक्रिया, आपातकालीन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में भी 790 पदों पर भर्ती होगी. यानी एक ही भर्ती अभियान के जरिए चार अलग-अलग विभागों में कुल 7,437 पद भरे जाएंगे.
इसके अलावा अग्निशमन, आपदा प्रतिक्रिया, आपातकालीन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में भी 790 पदों पर भर्ती होगी. यानी एक ही भर्ती अभियान के जरिए चार अलग-अलग विभागों में कुल 7,437 पद भरे जाएंगे.
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भर्ती बोर्ड के अनुसार, संबंधित विभागों से सभी जरूरी जानकारी मिलने के बाद विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. जिसमें सभी जरूरी डिटेल्स शामिल की जाएंगी.
भर्ती बोर्ड के अनुसार, संबंधित विभागों से सभी जरूरी जानकारी मिलने के बाद विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. जिसमें सभी जरूरी डिटेल्स शामिल की जाएंगी.
Published at : 07 Jul 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Police Jobs JObs TSLPRB Recruitment 2026

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