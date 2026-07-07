SI, कांस्टेबल, जेल वार्डर समेत कई पोस्ट पर भर्ती, इस राज्य में भरे जा रहे 7 हजार से ज्यादा पद

सबसे ज्यादा भर्ती पुलिस विभाग में होने जा रही है. यहां कुल 5,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें सब-इंस्पेक्टर (SI), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI), पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल और मैकेनिक कांस्टेबल जैसे पद शामिल हैं. अकेले सिविल पुलिस कांस्टेबल के 3,697 पद भरे जाएंगे, जबकि एआर कांस्टेबल के 1,052 पदों पर भी भर्ती होगी. इसके अलावा सिविल SI, रिजर्व SI और अन्य विशेष इकाइयों में भी रिक्तियां निकाली गई हैं.