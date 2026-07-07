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SI, कांस्टेबल, जेल वार्डर समेत कई पोस्ट पर भर्ती, इस राज्य में भरे जा रहे 7 हजार से ज्यादा पद
तेलंगाना सरकार ने पुलिस, अग्निशमन, जेल और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में हजारों पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है. इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा.
तेलंगाना सरकार ने राज्य में 7,437 पदों पर नई भर्ती को मंजूरी दे दी है. इन भर्तियों के जरिए पुलिस विभाग, अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन, जेल एवं सुधार सेवा विभाग और विशेष सुरक्षा बल में हजारों खाली पद भरे जाएंगे.
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Published at : 07 Jul 2026 08:49 AM (IST)
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