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Student Visa Rejection Reasons 2026 : इन गलतियों के कारण रिजेक्ट हो जाता है स्टूडेंट वीजा, अप्लाई करने से पहले पढ़ लें जरूरी बातें
Student Visa Rejection Reasons 2026 : इसके बाद सबसे जरूरी स्टेप स्टूडेंट वीजा हासिल करना होता है . कई बार अच्छी पढ़ाई और मजबूत प्रोफाइल होने के बाद भी वीजा आवेदन रिजेक्ट हो जाता है.
विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों छात्र सबसे पहले किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ एडमिशन मिल जाना ही काफी नहीं होता है. इसके बाद सबसे जरूरी स्टेप स्टूडेंट वीजा हासिल करना होता है . कई बार अच्छी पढ़ाई और मजबूत प्रोफाइल होने के बाद भी वीजा आवेदन रिजेक्ट हो जाता है. साल 2026 में कई देशों ने छात्र वीजा नियमों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है. ऐसे में आवेदन करते समय छोटी-सी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि किन वजहों से स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट होता है और आवेदन से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
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Published at : 03 Jul 2026 10:36 AM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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