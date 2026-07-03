स्टूडेंट वीजा आवेदन में सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाती है. वीजा अधिकारी यह चेक करते हैं कि छात्र अपनी पढ़ाई, रहने और दूसरे खर्चों को आसानी से संभाल सकता है या नहीं. अगर बैंक बैलेंस पूरा नहीं है, अचानक बड़ी रकम जमा हुई है या उसकी जानकारी साफ नहीं है, या फिर स्पॉन्सर की इनकम और बैंक रिकॉर्ड में मेल नहीं है, तो आवेदन कमजोर पड़ सकता है. इसलिए सभी वित्तीय डॉक्यूमेंट पूरी तरह साफ और सही होने चाहिए.