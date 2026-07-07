कॉलेज के बाद नहीं मिल रही नौकरी, एक्सपर्ट बता रहे हैं किन स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत?

आज कंपनियों के फैसले डेटा के आधार पर लिए जाते हैं. इसलिए डेटा को समझना, उसका विश्लेषण करना और उससे उपयोगी निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी स्किल बन गई है. डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, एडवांस्ड एक्सेल एसक्यूएल और बिजनेस एनालिटिक्स जैसी स्किल सिखाने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं. वहीं केवल थ्योरी जानना काफी नहीं है, बल्कि डेटा पर काम करने का एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है.