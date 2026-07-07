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कॉलेज के बाद नहीं मिल रही नौकरी, एक्सपर्ट बता रहे हैं किन स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत?
आज एआई लगभग हर इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है. कंपनियां ऐसे लोगों को भी प्राथमिकता दे रही है, जिन्हें जेनरेटिव एआई, बड़े लैंग्वेज मॉडल आधारित एआई टूल्स का इस्तेमाल करना आता हो.
पहले ऐसा माना जाता था कि अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर बड़े कॉलेज से डिग्री मिलते ही नौकरी मिल जाएगी. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. आज कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रही है जो काम करने के लिए पूरी तैयार तरह हो. यही वजह है कि कोई छात्र बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी पाने में संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपको भी कॉलेज के बाद नौकरी नहीं मिल रही है तो किन स्किल की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है.
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Published at : 07 Jul 2026 04:10 AM (IST)
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