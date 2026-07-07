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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSpider Webs In House: सफाई के बाद बार-बार लग जाते हैं मकड़ी के जाले? नोट करें इन्हें हमेशा के लिए हटाने की आसान ट्रिक

Spider Webs In House: सफाई के बाद बार-बार लग जाते हैं मकड़ी के जाले? नोट करें इन्हें हमेशा के लिए हटाने की आसान ट्रिक

Remove Spider Webs: सफाई करने के बाद भी अगर कुछ ही दिनों में कोनों, छत या खिड़कियों के पास फिर से मकड़ी के जाले दिखाई देने लगते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि सफाई ठीक से नहीं हुई.

Written By : सोनम |  Updated at : 07 Jul 2026 06:37 AM (IST)
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Why Do Spider Webs Reappear So Fast: घर की अच्छी तरह सफाई करने के बाद भी अगर कुछ ही दिनों में कोनों, छत या खिड़कियों के पास फिर से मकड़ी के जाले दिखाई देने लगते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि सफाई ठीक से नहीं हुई. असल वजह यह है कि घर में अब भी मकड़ियां मौजूद हैं और उन्हें वहां रहने के लिए अनुकूल माहौल मिल रहा है. ऐसे में जाले हटाने से समस्या कुछ समय के लिए तो खत्म हो जाती है, लेकिन मकड़ियां दोबारा नए जाले बना लेती हैं. 

क्यों मकड़ियां बनाती हैं बार-बार जाला?

दरअसल, मकड़ियों के लिए जाला सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि शिकार पकड़ने का सबसे अहम तरीका होता है. अगर उनका जाला टूट जाए या हटा दिया जाए, तो वे बहुत कम समय में नया जाला बना लेती हैं. कई घरेलू मकड़ियां आधे घंटे से एक घंटे के भीतर दोबारा जाला तैयार कर सकती हैं. यही वजह है कि सुबह साफ किए गए कोनों में शाम तक फिर जाले नजर आने लगते हैं.  घर के कुछ हिस्सों में जाले ज्यादा बनने की संभावना रहती है. जैसे कम इस्तेमाल होने वाले कमरे, स्टोर रूम, बेसमेंट, छत के कोने, खिड़कियों और दरवाजों के आसपास की जगहें. इन स्थानों पर लोगों की आवाजाही कम होती है और उड़ने वाले छोटे कीड़े भी ज्यादा आते हैं. मकड़ियां इन्हीं कीड़ों का शिकार करने के लिए वहां अपने जाले बनाती हैं. 

बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा आतंक

बारिश और गर्मी के मौसम में मकड़ियों की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं. इस दौरान नमी और कीड़ों की संख्या बढ़ने से उन्हें आसानी से भोजन मिल जाता है. इसलिए इन मौसमों में घर में जाले बनने की समस्या अधिक देखने को मिलती है. 

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हमेशा के लिए खत्म करने के लिए क्या करें?

अगर आप चाहते हैं कि बार-बार जाले न बनें, तो सिर्फ उन्हें हटाना काफी नहीं है. सबसे पहले घर के कोनों, खिड़कियों और छत की नियमित सफाई करें. जहां धूल और गंदगी जमा होती है, वहां मकड़ियां जल्दी जाले बनाती हैं. घर में उड़ने वाले छोटे कीड़ों को कम करने के लिए खिड़कियों पर जाली लगाएं और रात में बेवजह तेज रोशनी जलाकर न रखें, क्योंकि रोशनी की ओर कीड़े आकर्षित होते हैं.

छोटी-छोटी दरारों को भी बंद कर दें

 दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों के आसपास मौजूद छोटी-छोटी दरारों को भी बंद कर दें, ताकि मकड़ियां आसानी से घर के अंदर न आ सकें. अगर नियमित सफाई के बावजूद बड़ी संख्या में जाले बन रहे हैं या मकड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो यह किसी छिपे हुए इंफेक्शन का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में पेशेवर पेस्ट कंट्रोल की मदद लेना बेहतर विकल्प हो सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 06:37 AM (IST)
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Spider Webs In House Remove Spider Webs How To Prevent Spider Webs
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