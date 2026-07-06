दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 साल के PG कोर्स का एडमिशन शुरू,जानें कौन कर सकता है आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर जाएं.वहां अपने एनरोलमेंट नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉग इन करें. इसके बाद एक साल के पीजी प्रोग्राम का चयन करें, सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें. फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें. आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसकी कॉपी डाउनलोड कर लें, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके.