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दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 साल के PG कोर्स का एडमिशन शुरू,जानें कौन कर सकता है आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2026-27 सत्र के लिए एक साल के पीजी कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.जानिए कौन आवेदन कर सकता है, क्या है लास्ट डेट और ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा तरीका.
अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत एक साल के पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक छात्र 11 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 12:18 PM (IST)
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