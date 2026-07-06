हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षादिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 साल के PG कोर्स का एडमिशन शुरू,जानें कौन कर सकता है आवेदन

दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 साल के PG कोर्स का एडमिशन शुरू,जानें कौन कर सकता है आवेदन

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2026-27 सत्र के लिए एक साल के पीजी कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.जानिए कौन आवेदन कर सकता है, क्या है लास्ट डेट और ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा तरीका.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 06 Jul 2026 12:22 PM (IST)
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2026-27 सत्र के लिए एक साल के पीजी कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.जानिए कौन आवेदन कर सकता है, क्या है लास्ट डेट और ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा तरीका.

अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत एक साल के पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक छात्र 11 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

1/6
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक साल के पीजी प्रोग्राम में एडमिशन शुरू कर दिए हैं. इस नई व्यवस्था का मकसद योग्य छात्रों को कम समय में मास्टर डिग्री पूरी करने का मौका देना है. आवेदन केवल ऑनलाइन किए जा सकते हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे तक है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक साल के पीजी प्रोग्राम में एडमिशन शुरू कर दिए हैं. इस नई व्यवस्था का मकसद योग्य छात्रों को कम समय में मास्टर डिग्री पूरी करने का मौका देना है. आवेदन केवल ऑनलाइन किए जा सकते हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे तक है.
2/6
इस कोर्स के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से UGCF 2022 के तहत 4 साल का ऑनर्स या रिसर्च आधारित ग्रेजुएशन पूरा किया हो. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास जरूरी अकादमिक क्रेडिट भी पूरे होने चाहिए.केवल पात्र छात्रों के आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे
इस कोर्स के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से UGCF 2022 के तहत 4 साल का ऑनर्स या रिसर्च आधारित ग्रेजुएशन पूरा किया हो. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास जरूरी अकादमिक क्रेडिट भी पूरे होने चाहिए.केवल पात्र छात्रों के आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे
3/6
इस एडमिशन के लिए किसी तरह की अलग प्रवेश परीक्षा नहीं होगी. यूनिवर्सिटी छात्रों के ग्रेजुएशन में मिले अंकों और तय योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करेगी. उसी मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों को एडमिशन दिया जाएगा.
इस एडमिशन के लिए किसी तरह की अलग प्रवेश परीक्षा नहीं होगी. यूनिवर्सिटी छात्रों के ग्रेजुएशन में मिले अंकों और तय योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करेगी. उसी मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों को एडमिशन दिया जाएगा.
4/6
दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्सों के एडमिशन भी जारी हैं. यूनिवर्सिटी को अब तक 1.48 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं.वहीं 62 हजार से अधिक छात्रों ने कॉलेज और कोर्स की अपनी पसंद भरकर दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्सों के एडमिशन भी जारी हैं. यूनिवर्सिटी को अब तक 1.48 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं.वहीं 62 हजार से अधिक छात्रों ने कॉलेज और कोर्स की अपनी पसंद भरकर दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है.
5/6
यूनिवर्सिटी ने GAT-B परीक्षा पास कर चुके योग्य छात्रों के लिए दो साल के एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में भी आवेदन शुरू कर दिए हैं.इस कोर्स के लिए भी आवेदन करने की लास्ट डेट 11 जुलाई 2026 है.
यूनिवर्सिटी ने GAT-B परीक्षा पास कर चुके योग्य छात्रों के लिए दो साल के एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में भी आवेदन शुरू कर दिए हैं.इस कोर्स के लिए भी आवेदन करने की लास्ट डेट 11 जुलाई 2026 है.
6/6
आवेदन करने के लिए सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर जाएं.वहां अपने एनरोलमेंट नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉग इन करें. इसके बाद एक साल के पीजी प्रोग्राम का चयन करें, सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें. फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें. आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसकी कॉपी डाउनलोड कर लें, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके.
आवेदन करने के लिए सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर जाएं.वहां अपने एनरोलमेंट नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉग इन करें. इसके बाद एक साल के पीजी प्रोग्राम का चयन करें, सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें. फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें. आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसकी कॉपी डाउनलोड कर लें, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके.
Published at : 06 Jul 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Education Delhi University PG Admission One Year PG Course

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
देशभर के स्कूलों में बदल रही पढ़ाई की तस्वीर,अब किताबों के साथ AI भी बनेगा छात्रों का नया साथी
देशभर के स्कूलों में बदल रही पढ़ाई की तस्वीर,अब किताबों के साथ AI भी बनेगा छात्रों का नया साथी
शिक्षा
PM Yashasvi Yojna 2026 : ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को सालाना 1.25 लाख तक की आर्थिक मदद, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को सालाना 1.25 लाख तक की आर्थिक मदद, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
शिक्षा
Loco Pilot Medical Test Criteria: लोको पायलट के लिए मेडिकल टेस्ट, किन पैरामीटर्स पर खरा उतरना होगा? जानिए एक-एक डिटेल
लोको पायलट के लिए मेडिकल टेस्ट, किन पैरामीटर्स पर खरा उतरना होगा? जानिए एक-एक डिटेल
शिक्षा
Courses After 12th for MNC Jobs : IIT और IIM के बगैर भी MNC में मिलेगी जॉब, 12वीं के बाद इन कोर्सेज पर दें ध्यान
IIT और IIM के बगैर भी MNC में मिलेगी जॉब, 12वीं के बाद इन कोर्सेज पर दें ध्यान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
भारत की सरहद पर एक नया मुल्क जन्म लेने वाला है! रखाइन की जंग, अराकान आर्मी और बदलती भू-राजनीति
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
महाराष्ट्र
मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, डब्बावालों की सेवा रहेगी बंद; मुंबई-पुणे हाईवे भी ठप
मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, डब्बावालों की सेवा रहेगी बंद; मुंबई-पुणे हाईवे भी ठप
विश्व
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
स्पोर्ट्स
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
विश्व
इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटेलिजेंस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या, अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की रची थी साजिश
इस्लामाबाद में PAF के इंटेलिजेंस ऑफिसर की हत्या, अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की रची थी साजिश
फूड
Mango Shake Vs Aamras: मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
टेक्नोलॉजी
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
ABP NEWS
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Embed widget