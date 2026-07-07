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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएआई पार्टनर कहीं दिल न तोड़ दे! चीन को सता रहा है डर, सरकार करने जा रही यह काम

एआई पार्टनर कहीं दिल न तोड़ दे! चीन को सता रहा है डर, सरकार करने जा रही यह काम

AI companions: चीन में एआई कंपैनियन के खिलाफ सख्ती की तैयारी चल रही है. चीन को डर है कि कहीं लोग एआई के चक्कर में अपना दिल न हार बैठे.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 06:32 AM (IST)
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  • नए नियम AI को सहायक उपकरण तक सीमित रखेंगे।

AI companions: चीन को डर सता रहा है कि उसके लोग कहीं एआई के प्यार में पड़कर अपना दिल न तोड़ बैठें. इससे बचने के लिए चीन की सरकार नए नियम लाने जा रही है ताकि लोगों को भावनात्मक तौर पर एआई पर निर्भर होने से रोका जा सके. दरअसल, कई लोगों के लिए एआई चैटबॉट अब सिर्फ चैटबॉट तक सीमित नहीं रहे हैं. वर्चुअल फ्रेंड और स्टडी पार्टनर से लेकर ये डिजिटल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तक की भूमिका निभा रहे हैं. कई मामलों में लोग इन चैटबॉट्स पर खतरनाक हद तक डिपेंड हो जाते हैं.

नियम आने से पहले ही एक्टिव हो गईं कंपनियां

रिपोर्ट्स की मानें तो बाइटडांस और अलीबाबा जैसी चाइनीज कंपनियों ने ऐसे कई फीचर्स बंद कर दिए हैं, जिनसे यूजर एआई कंपैनियन को पर्सनलाइज कर उनके साथ चैटिंग कर पाते थे. बाइटडांस ने अपने यूजर्स को बताया है कि वह अपने कस्टम एआई पर्सोना फीचर को 15 जुलाई से बंद कर रही है. जिन यूजर्स को इस फीचर जैसा एक्सपीरियंस लेना है, उन्हें एक अलग कंपैनियन-फोक्स्ड ऐप पर रिडायरेक्ट किया जाएगा. अलीबाबा ने भी कह दिया है कि वह भी अपने एआई चैटबॉट Qwen से भी ऐसा फीचर डिसेबल कर रही है. इसी तरह Tencent और दूसरी एआई कंपनियों ने भी नए सरकारी नियम आने से पहले अपने प्लेटफॉर्म्स में बदलाव करने के संकेत दिए हैं.

एआई को लेकर नियम कड़े करेगा चीन

चीन ने एआई कंपैनियन को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी कर ली है. अब उन एआई सर्विसेस पर कठोरता बरती जाएगी, जो इंसानी इमोशन और रिलेशनशिप की नकल करती है. अधिकारियों का कहना है कि असली कंपैनियन जैसी लगने वाली एआई सर्विसेस से लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जो खतरनाक हो सकता है. यंग यूजर्स के मामले में यह खतरा और बढ़ जाता है. सरकार का कहना है कि नए नियम इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि एआई एक हेल्पफुल टूल तक ही सीमित रहे और यह इंसानी रिश्तों को रिप्लेस न कर दें.
 
नए नियम लागू होने के बाद क्या बदलेगा?

  • नए नियम लागू होने के बाद एआई कंपनियां ऐसा कोई कंटेट जनरेट नहीं कर पाएगी, जो टीनएज यूजर्स में एक्स्ट्रीम इमोशनल रिएक्शन पैदा कर सके.
  • ऐसे एआई टूल नहीं बनाए जा सकेंगे जो असल दुनिया के रिश्तों को कमजोर कर टेक्नोलॉजी पर इमोशनल डिपेंडेंस को बढ़ाए. 
  • कोई भी कंपनी अपने एआई मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए यूजर्स और चैटबॉट के बीच हुई सेंसेटिव बातचीत को यूज नहीं कर पाएगी.

ये भी पढ़ें- लॉन्च होने के बाद भी नहीं खरीद पाएंगे फोल्डेबल आईफोन, ऐप्पल को फिर आ रही वर्षों पुरानी दिक्कत

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 07 Jul 2026 06:32 AM (IST)
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Artificial Intelligence AI Chatbot TECH NEWS
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