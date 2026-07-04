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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीबिहार पुलिस में 150 SI पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

बिहार पुलिस में 150 SI पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर (SI) बनने का शानदार मौका आया है. 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 9 जुलाई से शुरू होंगे.यहां जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Jul 2026 08:14 AM (IST)
बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर (SI) बनने का शानदार मौका आया है. 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 9 जुलाई से शुरू होंगे.यहां जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

अगर आपका सपना बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर (SI) बनने का है, तो आपके लिए अच्छी खबर BPSSC ने स्पेशल ब्रांच में पुलिस सब इंस्पेक्टर के 150 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 9 जुलाई 2026 से 9 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकतें हैं.

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इस भर्ती अभियान के तहत कुल 150 पदों पर भर्ती की जाएगी हैं.कुल 150 पदों को अलग-अलग आरक्षित और अनारक्षित वर्गों में बांटा गया है.उम्मीदवार अधिक से सीटों की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 150 पदों पर भर्ती की जाएगी हैं.कुल 150 पदों को अलग-अलग आरक्षित और अनारक्षित वर्गों में बांटा गया है.उम्मीदवार अधिक से सीटों की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं.
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इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है.अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन के पात्र नहीं होंगे.
इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है.अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन के पात्र नहीं होंगे.
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आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग वर्गों के लिए अलग निर्धारित की गई है.आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग वर्गों के लिए अलग निर्धारित की गई है.आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी.
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आवेदन शुल्क भी श्रेणी के अनुसार तय किया गया है.सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और राज्य से बाहर के उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये वहींबिहार के एससी, एसटी तथा सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये तय किया गया है.
आवेदन शुल्क भी श्रेणी के अनुसार तय किया गया है.सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और राज्य से बाहर के उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये वहींबिहार के एससी, एसटी तथा सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये तय किया गया है.
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इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को चार चरणों से गुजरना होगा. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी. इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देनी होगी. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) आयोजित होगी, जिसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक जैसे टेस्ट होंगे। अंत में दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी..
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को चार चरणों से गुजरना होगा. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी. इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देनी होगी. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) आयोजित होगी, जिसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक जैसे टेस्ट होंगे। अंत में दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी..
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उम्मीदवार सबसे पहले BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in⁠ पर जाएं.इसके बाद Bihar Police SI Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें.पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें. जरूरी डॉक्यूमेंट, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.
उम्मीदवार सबसे पहले BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in⁠ पर जाएं.इसके बाद Bihar Police SI Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें.पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें. जरूरी डॉक्यूमेंट, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.
Published at : 04 Jul 2026 08:14 AM (IST)
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