बिहार पुलिस में 150 SI पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को चार चरणों से गुजरना होगा. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी. इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देनी होगी. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) आयोजित होगी, जिसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक जैसे टेस्ट होंगे। अंत में दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी..