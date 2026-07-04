एक्सप्लोरर
बिहार पुलिस में 150 SI पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें अप्लाई
बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर (SI) बनने का शानदार मौका आया है. 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 9 जुलाई से शुरू होंगे.यहां जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया.
अगर आपका सपना बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर (SI) बनने का है, तो आपके लिए अच्छी खबर BPSSC ने स्पेशल ब्रांच में पुलिस सब इंस्पेक्टर के 150 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 9 जुलाई 2026 से 9 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकतें हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 04 Jul 2026 08:14 AM (IST)
Tags :JObs
नौकरी
6 Photos
सरकारी नौकरी पाने का मौका, आयुष मंत्रालय में निकली इन पदों पर भर्ती; इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई
नौकरी
6 Photos
10वीं पास के लिए IAF में निकली भर्ती, मल्टी टास्किंग स्टाफ पदों के लिए मांगे गए आवेदन
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
सरकारी टीचर बनने का प्लान है? पहले जान लें कौन-सा कोर्स दिलाएगा नौकरी
शिक्षा
दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. योगेश सिंह को फिर मिला मौका, लगातार दूसरी बार संभालेंगे VC की जिम्मेदारी
शिक्षा
पंचायत सचिव बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, कितनी मिलती है इनको सैलरी?
शिक्षा
यूपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 63200 रुपये तक मिलेगी सैलरी
Advertisement
प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
विकास की दौड़ में पीछे छूटती एक बड़ी आबादी: दिव्यांग युवाओं के लिए कौशल विकास अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है
Opinion