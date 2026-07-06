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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीIIT इंदौर में फैकल्टी भर्ती का मौका, 1.01 लाख रुपये तक होगी शुरुआती सैलरी, जानें आवेदन प्रक्रिया

IIT इंदौर में फैकल्टी भर्ती का मौका, 1.01 लाख रुपये तक होगी शुरुआती सैलरी, जानें आवेदन प्रक्रिया

आईआईटी इंदौर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए शानदार मौका है.इस भर्ती के लिए 21 जुलाई 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं. यहां पढ़ें पूरी डिटेल...

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 06 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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  • आईआईटी इंदौर ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती निकाली.
  • कुल 54 पद विभिन्न आधुनिक क्षेत्रों में, पीएचडी धारक.
  • आयु सीमा, अनुभव के साथ आकर्षक वेतनमान उपलब्ध.
  • इच्छुक उम्मीदवार 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करें.

अगर आप IIT में पढ़ाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) इंदौर ने असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेट 1 और ग्रेट 2 के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती संस्थान के कई विभागों और नए स्कूलों में की जाएगी. 

किन क्षेत्रों में होगी भर्ती
इस भर्ती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), डीप लर्निंग (DL), मेडिकल इमेज एनालिसिस, कम्प्यूटेशनल मल्टी-ओमिक्स, कम्प्यूटेशनल एपिडेमियोलॉजी, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स (IoMT), वियरेबल हेल्थकेयर डिवाइस, AI आधारित हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, बायोसाइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में काम करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.IT इंदौर ने इस भर्ती में कुल 54 फैकल्टी पदों पर आवेदन मांगे हैं. इनमें 10 पद नियमित भर्ती के तहत भरे जाएंगे. जबकि 44 पद विशेष भर्ती अभियान के तहत भरे जाएंगे.

एज लिमिट
Assistant Professor Grade II के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 32 साल होनी चाहिए. वहीं Assistant Professor Grade I के लिए अधिकतम उम्र 35 साल तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के मुताबिक उम्र में छूट मिलेगी.

योग्यता
ज्यादातर पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में PhD की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही पढ़ाई का रिकॉर्ड अच्छा होना जरूरी है. Assistant Professor Grade I के लिए कम से कम 3 साल का पढ़ाने. रिसर्च या इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव भी जरूरी है. हालांकि PhD के दौरान का अनुभव इसमें नहीं जोड़ा जाएगा. स्कूल ऑफ इनोवेशन के कुछ पदों पर अनुभवी उम्मीदवार बिना PhD के भी आवेदन कर सकते हैं.

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कितना मिलेगा वेतन

चयनित उम्मीदवारों को अच्छा वेतन मिलेगा. Assistant Professor Grade II के लिए 70,900 रुपये प्रति महीने से सैलरी शुरू होगी. वहीं Assistant Professor Grade I के लिए 1,01,500 रुपये प्रति महीने शुरुआती वेतन मिलेगा. इसके अलावा संस्थान के नियमों के अनुसार दूसरे भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी.

चयन प्रक्रिया
सबसे पहले उम्मीदवारों के आवेदन की जांच की जाएगी. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए सबसे पहले www.iiti.ac.in⁠ वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद Faculty Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें. अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा कर दें. आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंट या PDF अपने पास सुरक्षित रख लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
JOB IIT Indore Faculty Recruitment 2026
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