दुबई में टीचर बनने का सपना होगा पूरा, B.Ed वालों के लिए जानें क्या होंगे जरूरी नियम

अगर आप UAE में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Ed की डिग्री होनी चाहिए. प्राथमिक कक्षाओं के लिए B.Ed काफी हो सकता है, जबकि मिडिल और सीनियर क्लास पढ़ाने के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन भी जरूरी होता है. इसके साथ अच्छी अंग्रेजी बोलने और पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए.