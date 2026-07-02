एक्सप्लोरर
दुबई में टीचर बनने का सपना होगा पूरा, B.Ed वालों के लिए जानें क्या होंगे जरूरी नियम
अगर आपने भारत से B.Ed किया है और विदेश में टीचर बनने का सपना हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, जानिए दुबई में क्या है टीचर बनने के नियम?
गर आपने भारत में रह कर बीएड किया है. लेकिन आपका सपना UAE में टीचर बनने का है. तो हम आपको बताएंगे की UAE में टीचर बनने के लिए क्या होते हैं जरूरी नियम और क्या किसी लाइसेंस की जरूरत होती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 02 Jul 2026 05:25 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
सरकारी नौकरी पाने का मौका, आयुष मंत्रालय में निकली इन पदों पर भर्ती; इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई
नौकरी
6 Photos
10वीं पास के लिए IAF में निकली भर्ती, मल्टी टास्किंग स्टाफ पदों के लिए मांगे गए आवेदन
नौकरी
6 Photos
UPSSSC ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, 2587 पदों पर होगी भर्ती; जानें कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
20 जुलाई तक आ सकता है Re- NEET UG रिजल्ट, MBBS एडमिशन और नया सत्र समय पर होगा शुरू
शिक्षा
NTA फिर सवालों के घेरे में! UGC NET 2026 के सोशियोलॉजी पेपर में AI और भारी गलतियों के आरोप
शिक्षा
CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
शिक्षा
12वीं पास बेटियों से लेकर UPSC अभ्यर्थियों तक, बिहार सरकार दे रही है लाखों रुपये की मदद
Advertisement
अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
Opinion