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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीदुबई में टीचर बनने का सपना होगा पूरा, B.Ed वालों के लिए जानें क्या होंगे जरूरी नियम

दुबई में टीचर बनने का सपना होगा पूरा, B.Ed वालों के लिए जानें क्या होंगे जरूरी नियम

अगर आपने भारत से B.Ed किया है और विदेश में टीचर बनने का सपना हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, जानिए दुबई में क्या है टीचर बनने के नियम?

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 02 Jul 2026 05:25 PM (IST)
अगर आपने भारत से B.Ed किया है और विदेश में टीचर बनने का सपना हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, जानिए दुबई में क्या है टीचर बनने के नियम?

गर आपने भारत में रह कर बीएड किया है. लेकिन आपका सपना UAE में टीचर बनने का है. तो हम आपको बताएंगे की UAE में टीचर बनने के लिए क्या होते हैं जरूरी नियम और क्या किसी लाइसेंस की जरूरत होती है.

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UAE में भारतीय शिक्षकों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. यहां कई ऐसे स्कूल हैं जो CBSE, ब्रिटिश और अमेरिकन पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई कराते हैं.
UAE में भारतीय शिक्षकों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. यहां कई ऐसे स्कूल हैं जो CBSE, ब्रिटिश और अमेरिकन पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई कराते हैं.
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अच्छी सैलरी, टैक्स-फ्री इनकम और बेहतर लाइफस्टाइल की वजह से बड़ी संख्या में भारतीय शिक्षक दुबई, आबू धाबी और दूसरे अमीरात में नौकरी करना चाहते हैं. खास तौर पर B.Ed डिग्री रखने वालों के लिए यहां अच्छे अवसर मौजूद हैं.
अच्छी सैलरी, टैक्स-फ्री इनकम और बेहतर लाइफस्टाइल की वजह से बड़ी संख्या में भारतीय शिक्षक दुबई, आबू धाबी और दूसरे अमीरात में नौकरी करना चाहते हैं. खास तौर पर B.Ed डिग्री रखने वालों के लिए यहां अच्छे अवसर मौजूद हैं.
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अगर आप UAE में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Ed की डिग्री होनी चाहिए. प्राथमिक कक्षाओं के लिए B.Ed काफी हो सकता है, जबकि मिडिल और सीनियर क्लास पढ़ाने के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन भी जरूरी होता है. इसके साथ अच्छी अंग्रेजी बोलने और पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए.
अगर आप UAE में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Ed की डिग्री होनी चाहिए. प्राथमिक कक्षाओं के लिए B.Ed काफी हो सकता है, जबकि मिडिल और सीनियर क्लास पढ़ाने के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन भी जरूरी होता है. इसके साथ अच्छी अंग्रेजी बोलने और पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए.
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भारत से मिली डिग्रियों और अन्य एजुकेशनल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है. इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस भी वीजा प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं.
भारत से मिली डिग्रियों और अन्य एजुकेशनल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है. इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस भी वीजा प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं.
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UAE में शिक्षक के रूप में काम करने के लिए Education Professional License लेना भी जरूरी है.इसके लिए लाइसेंस परीक्षा पास करनी पड़ती है. जिसके लिए उम्मीदवार को तीन मौके दिए जाते हैं.
UAE में शिक्षक के रूप में काम करने के लिए Education Professional License लेना भी जरूरी है.इसके लिए लाइसेंस परीक्षा पास करनी पड़ती है. जिसके लिए उम्मीदवार को तीन मौके दिए जाते हैं.
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UAE में नौकरी करने के लिए सबसे पहले अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करें और उनका वेरिफिकेशन पूरा कराएं. आवेदन के बाद इंटरव्यू होता है और चयन होने पर वर्क वीजा की प्रक्रिया पूरी की जाती है.
UAE में नौकरी करने के लिए सबसे पहले अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करें और उनका वेरिफिकेशन पूरा कराएं. आवेदन के बाद इंटरव्यू होता है और चयन होने पर वर्क वीजा की प्रक्रिया पूरी की जाती है.
Published at : 02 Jul 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Education JOB UAE Teaching Jobs 2026 Dubai Teacher Job

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