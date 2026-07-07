राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय ने 129.85 के स्ट्राइक रेट से खेली तूफानी पारी, बना दिए इतने रन

Anvay Dravid: भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ ने श्रीलंका अंडर-19 के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. इंडिया अंडर-19 ए के लिए खेलते हुए अन्वय ने मुश्किल परिस्थितियों में 67 गेंदों पर 87 रन की विस्फोटक पारी खेली. हालांकि, वह अपने शतक से महज 13 रन दूर रह गए. इंडिया अंडर-19 ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 78 रन तक तीन विकेट गंवा दिए. कुछ ही देर बाद स्कोर 81/4 हो गया. ऐसे समय में बल्लेबाजी के लिए उतरे अन्वय द्रविड़ ने बिना किसी दबाव के आक्रामक अंदाज अपनाया और टीम की पारी को संभाल लिया.

145 रन की शानदार साझेदारी

अन्वय ने अर्जुन पंडित के साथ पांचवें विकेट के लिए 145 रन की अहम साझेदारी की. उन्होंने 17वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए आने के बाद लगभग 27 ओवर तक क्रीज पर टिककर श्रीलंकाई गेंदबाजों का डटकर सामना किया.

67 गेंदों पर ठोके 87 रन

अन्वय ने 67 गेंदों में 87 रन बनाए. उनकी पारी में 9 चौके और 1 छक्का शामिल रहा, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 129.85 का रहा. उन्होंने 47 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. हालांकि, शानदार लय में दिख रहे अन्वय शतक पूरा नहीं कर सके और 87 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरे छोर से अर्जुन पंडित ने भी 81 गेंदों पर 76 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत इंडिया अंडर-19 ए की टीम 47.2 ओवर में 285 रन बनाने में सफल रही.

गिमान मेंडिस ने झटके पांच विकेट

श्रीलंका अंडर-19 की ओर से गिमान मेंडिस सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 41 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए. वहीं, कविजा गमागे ने दो विकेट, जबकि सेठमिला सेनेविरत्ने को एक सफलता मिली.

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पहले मैच में नहीं चला था बल्ला

इंडिया अंडर-19 ए ने सीरीज के पहले मुकाबले में चार विकेट से जीत दर्ज की थी. हालांकि, उस मैच में अन्वय द्रविड़ का बल्ला खामोश रहा था और वह 19 गेंदों पर सिर्फ 14 रन ही बना सके. दूसरे मुकाबले में उन्होंने दमदार वापसी करते हुए अपनी प्रतिभा की झलक दिखा दी.

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