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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाअमेरिका में नौकरी का सपना देख रहे हैं? H-1B वीजा को लेकर आई बड़ी अपडेट

अमेरिका में नौकरी का सपना देख रहे हैं? H-1B वीजा को लेकर आई बड़ी अपडेट

अगर आप अमेरिका में नौकरी या पढ़ाई के बाद वहीं काम करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. यहां फटाफट पढ़ें पूरी खबर

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 03 Jul 2026 08:00 PM (IST)
अगर आप अमेरिका में नौकरी या पढ़ाई के बाद वहीं काम करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. यहां फटाफट पढ़ें पूरी खबर

अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए यह खबर थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है. नए सर्वे के मुताबिक, कई अमेरिकी कंपनियां अब विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देने और H-1B वीजा स्पॉन्सर करने में पहले जैसी दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं.

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GMAC के सर्वे के मुताबिक, 2026 में सिर्फ 29% अमेरिकी कंपनियां विदेशी बिजनेस ग्रेजुएट्स को नौकरी देने के लिए तैयार हैं. 2025 में यह आंकड़ा 33% था, जबकि 2022 में 55% कंपनियां विदेशी उम्मीदवारों को भर्ती कर रही थीं. इससे साफ है कि कंपनियों का रुख तेजी से बदल रहा है.
GMAC के सर्वे के मुताबिक, 2026 में सिर्फ 29% अमेरिकी कंपनियां विदेशी बिजनेस ग्रेजुएट्स को नौकरी देने के लिए तैयार हैं. 2025 में यह आंकड़ा 33% था, जबकि 2022 में 55% कंपनियां विदेशी उम्मीदवारों को भर्ती कर रही थीं. इससे साफ है कि कंपनियों का रुख तेजी से बदल रहा है.
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अमेरिका में पढ़ाई करने वाले कई भारतीय छात्र पढ़ाई पूरी होने के बाद OPT पर नौकरी करते हैं. बाद में उन्हें H-1B वीजा के जरिए आगे काम करने का मौका मिलता है. लेकिन अगर कंपनियां स्पॉन्सरशिप कम करेंगी, तो छात्रों के लिए अमेरिका में नौकरी पाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है.
अमेरिका में पढ़ाई करने वाले कई भारतीय छात्र पढ़ाई पूरी होने के बाद OPT पर नौकरी करते हैं. बाद में उन्हें H-1B वीजा के जरिए आगे काम करने का मौका मिलता है. लेकिन अगर कंपनियां स्पॉन्सरशिप कम करेंगी, तो छात्रों के लिए अमेरिका में नौकरी पाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है.
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रिपोर्ट के मुताबिक, सख्त इमिग्रेशन नियम, बढ़ता खर्च और लंबी कानूनी प्रक्रिया इसकी बड़ी वजह हैं.इसी कारण कई कंपनियां अब विदेशी कर्मचारियों की जगह स्थानीय लोगों को नौकरी देना ज्यादा बेहतर मान रही हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, सख्त इमिग्रेशन नियम, बढ़ता खर्च और लंबी कानूनी प्रक्रिया इसकी बड़ी वजह हैं.इसी कारण कई कंपनियां अब विदेशी कर्मचारियों की जगह स्थानीय लोगों को नौकरी देना ज्यादा बेहतर मान रही हैं.
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वीजा स्पॉन्सरशिप का खर्च बढ़ गया है और जांच प्रक्रिया भी पहले से ज्यादा कड़ी हो गई है.इसके अलावा वीजा चयन प्रक्रिया में हुए बदलाव का असर भी कंपनियों की भर्ती पर दिख रहा है.
वीजा स्पॉन्सरशिप का खर्च बढ़ गया है और जांच प्रक्रिया भी पहले से ज्यादा कड़ी हो गई है.इसके अलावा वीजा चयन प्रक्रिया में हुए बदलाव का असर भी कंपनियों की भर्ती पर दिख रहा है.
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सर्वे में शामिल कुछ कंपनियों ने कहा कि वे विदेशी कर्मचारियों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करेंगी. हालांकि, उन्हें अमेरिका बुलाने के बजाय दूसरे देशों में मौजूद अपने ऑफिसों में नौकरी देने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.
सर्वे में शामिल कुछ कंपनियों ने कहा कि वे विदेशी कर्मचारियों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करेंगी. हालांकि, उन्हें अमेरिका बुलाने के बजाय दूसरे देशों में मौजूद अपने ऑफिसों में नौकरी देने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.
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ऐसे में अमेरिका में नौकरी की तैयारी कर रहे भारतीय युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है.छात्रों को पढ़ाई के साथ नई तकनीकों और इन-डिमांड स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए. साथ ही, अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में मिलने वाले करियर के अवसरों पर भी नजर रखना समझदारी होगी.
ऐसे में अमेरिका में नौकरी की तैयारी कर रहे भारतीय युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है.छात्रों को पढ़ाई के साथ नई तकनीकों और इन-डिमांड स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए. साथ ही, अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में मिलने वाले करियर के अवसरों पर भी नजर रखना समझदारी होगी.
Published at : 03 Jul 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Education H-1B Visa H-1B Visa US Jobs America Jobs

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