अमेरिका में नौकरी का सपना देख रहे हैं? H-1B वीजा को लेकर आई बड़ी अपडेट

अमेरिका में पढ़ाई करने वाले कई भारतीय छात्र पढ़ाई पूरी होने के बाद OPT पर नौकरी करते हैं. बाद में उन्हें H-1B वीजा के जरिए आगे काम करने का मौका मिलता है. लेकिन अगर कंपनियां स्पॉन्सरशिप कम करेंगी, तो छात्रों के लिए अमेरिका में नौकरी पाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है.