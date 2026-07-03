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अमेरिका में नौकरी का सपना देख रहे हैं? H-1B वीजा को लेकर आई बड़ी अपडेट
अगर आप अमेरिका में नौकरी या पढ़ाई के बाद वहीं काम करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. यहां फटाफट पढ़ें पूरी खबर
अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए यह खबर थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है. नए सर्वे के मुताबिक, कई अमेरिकी कंपनियां अब विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देने और H-1B वीजा स्पॉन्सर करने में पहले जैसी दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 08:00 PM (IST)
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