दूसरी बड़ी वजह है सही तरीके से बात न कर पाना और अपने विचार साफ ढंग से न रख पाना. बहुत से उम्मीदवार सवालों के जवाब घुमा-फिरा कर देते हैं, जिससे इंटरव्यू लेने वाले को लगता है कि उम्मीदवार को नौकरी में सच में रुचि नहीं है. शोध बताते हैं कि करीब एक तिहाई कंपनियों को कमजोर बातचीत की वजह से नुकसान झेलना पड़ता है, इसलिए HR टीमें इस बात को बहुत गंभीरता से देखती हैं. इसके साथ ही बॉडी लैंग्वेज का भी बड़ा असर पड़ता है. कई इंटरव्यू लेने वालों का मानना है कि आंखों में आंखें डालकर बात न करना भी उम्मीदवार को रिजेक्ट करने की एक बड़ी वजह बन जाता है.