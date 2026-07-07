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Job Interview Tips: जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट होने की क्या होती है सबसे बड़ी वजह, क्या कहते हैं HR प्रोफेशनल्स?
Job Interview Tips: इंटरव्यू में रिजेक्शन की बड़ी वजह तैयारी की कमी, कमजोर कम्युनिकेशन, कंपनी की जानकारी न होना और रिज्यूमे व जवाबों में अंतर माना जाता है.
आजकल नौकरी पाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. एक जॉब के लिए सैकड़ों लोग उसके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन इंटरव्यू तक सिर्फ कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं. ऐसे में जब कोई उम्मीदवार इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है, तो उसे यह समझ नहीं आता कि आखिर कमी कहां रह गई. ऐसे में HR प्रोफेशनल्स का कहना है कि ज्यादातर मामलों में रिजेक्शन की वजह उम्मीदवार की योग्यता नहीं, बल्कि इंटरव्यू के दौरान की गई छोटी-छोटी गलतियां होती हैं जो अकसर कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 07 Jul 2026 01:05 AM (IST)
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