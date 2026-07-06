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हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC NET आंसर-की को लेकर बड़ा अपडेट, जानें कब और कैसे डाउनलोड कर पाएंगे

UGC NET आंसर-की को लेकर बड़ा अपडेट, जानें कब और कैसे डाउनलोड कर पाएंगे

UGC NET जून 2026 उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट. NTA जल्द ही प्रोविजनल आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र जारी कर सकता है. जानिए पिछले साल का ट्रेंड और आंसर-की डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया..

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 06 Jul 2026 07:14 PM (IST)
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अगर आपने UGC NET जून 2026 की परीक्षा दी है, तो आपके लिए अच्छी खबर है.नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही प्रोविजनल आंसर-की जारी कर सकती है. इसके साथ उम्मीदवारों को अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र भी देखने का मौका मिलेगा. इससे छात्र अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और रिजल्ट आने से पहले अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकेंगे.

जल्द जारी हो सकती है UGC NET Answer Key

UGC NET जून 2026 की परीक्षा 22 जून से 30 जून के बीच देशभर के कई परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी. अब परीक्षा खत्म होने के बाद लाखों उम्मीदवार आंसर-की का इंतजार कर रहे हैं. हर साल की तरह इस बार भी उम्मीद है कि NTA जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोविजनल आंसर-की जारी करेगा.

पिछले सालों का ट्रेंड क्या बताता है?

अगर पिछले तीन सालों का रिकॉर्ड देखें तो NTA ने हर बार जुलाई के पहले सप्ताह में आंसर-की जारी की है.साल 2025 में परीक्षा 25 से 29 जून के बीच हुई थी और 6 जुलाई को आंसर-की जारी हुई थी. वहीं 2024 में 18 से 26 जून तक परीक्षा हुई और 6 जुलाई को ही आंसर-की आई थी. साल 2023 में भी परीक्षा 13 से 22 जून के बीच हुई थी और आंसर-की 6 जुलाई को जारी की गई थी. इसी ट्रेंड को देखते हुए उम्मीदवारों को उम्मीद है कि इस बार भी आंसर-की जल्द जारी हो सकती है.

आंसर-की के साथ क्या मिलेगा?

आंसर-की जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र भी डाउनलोड कर सकेंगे. इससे वे अपने दिए गए जवाबों का मिलान कर पाएंगे और यह समझ सकेंगे कि उनके कितने सवाल सही हुए हैं.

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अगर किसी जवाब पर आपत्ति हो तो क्या करें?

अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि आंसर-की में किसी सवाल का जवाब गलत दिया गया है, तो वह तय समय के अंदर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है. इसके लिए संबंधित सवाल के समर्थन में जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और हर सवाल के लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा. सभी आपत्तियों की जांच के बाद NTA फाइनल आंसर-की जारी करेगा.

ऐसे डाउनलोड करें UGC NET Answer Key 2026

UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.होमपेज पर UGC NET June 2026 Provisional Answer Key के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आंसर-की दिखाई देगी. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Education UGC NET June 2026 UGC NET Answer Key 2026
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