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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: अचानक कंट्रोल से बाहर हुआ रोबोट, अपने ही मालिक को मारीं लातें- वीडियो वायरल

Video: अचानक कंट्रोल से बाहर हुआ रोबोट, अपने ही मालिक को मारीं लातें- वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में एक शख्स ह्यूमनॉइड रोबोट को संभालता हुआ दिखाई देता है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक रोबोट तेजी से हरकत करने लगता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Jul 2026 06:30 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक ह्यूमनॉइड रोबोट अचानक बेकाबू हो जाता है और अपने ही ऑपरेटर पर हमला करने लगता है. कुछ ही सेकेंड में हालात ऐसे बन जाते हैं कि वहां मौजूद लोगों को बीच-बचाव के लिए दौड़ना पड़ता है. इस वीडियो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. वीडियो को लेकर यूजर्स भी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

अचानक बिगड़ा रोबोट का संतुलन

वायरल वीडियो में एक शख्स ह्यूमनॉइड रोबोट को संभालता हुआ दिखाई देता है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक रोबोट तेजी से हरकत करने लगता है. वह अपने पैरों से सामने खड़े व्यक्ति को बार-बार लात मारने की कोशिश करता है. रोबोट की अचानक हुई इस हरकत से वहां मौजूद लोग भी घबरा जाते हैं. रोबोट का यह रूप देखकर ऑपरेटर भी उसकी पीछे से गर्दन पकड़कर काबू करने की कोशिश करता है लेकिन रोबोट लगातार लातें चलाता रहता है.

लोगों ने दौड़कर संभाला मामला

वीडियो में देखा जा सकता है कि रोबोट के बेकाबू होने के बाद दूसरा व्यक्ति तुरंत आगे आता है और उसे पकड़कर नियंत्रित करने की कोशिश करता है. लेकिन रोबोट उसके पेट पर भी जोरादार लात मारता है. कुछ देर की मशक्कत के बाद रोबोट को काबू में कर लिया जाता है. हालांकि वीडियो में यह साफ नहीं है कि रोबोट तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा करने लगा या फिर टेस्टिंग के दौरान कोई गड़बड़ी हुई.

वीडियो ने छेड़ी AI सुरक्षा पर बहस

यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं, जबकि कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमनॉइड रोबोट्स की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि वायरल वीडियो की जगह, समय और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए यह कहना मुश्किल है कि घटना कब और कहां की है और इसके पीछे असली वजह क्या थी.

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सोशल मीडिया यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "लगता है रोबोट ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया." दूसरे ने कहा, "AI का डर अब फिल्मों तक सीमित नहीं रहा." वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा, "आज मालिक नहीं, रोबोट का मूड खराब था." वीडियो को @RT_com नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 06:30 AM (IST)
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