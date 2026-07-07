अचानक कंट्रोल से बाहर हुआ रोबोट, अपने ही मालिक को मारीं लातें- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक ह्यूमनॉइड रोबोट अचानक बेकाबू हो जाता है और अपने ही ऑपरेटर पर हमला करने लगता है. कुछ ही सेकेंड में हालात ऐसे बन जाते हैं कि वहां मौजूद लोगों को बीच-बचाव के लिए दौड़ना पड़ता है. इस वीडियो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. वीडियो को लेकर यूजर्स भी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

अचानक बिगड़ा रोबोट का संतुलन

वायरल वीडियो में एक शख्स ह्यूमनॉइड रोबोट को संभालता हुआ दिखाई देता है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक रोबोट तेजी से हरकत करने लगता है. वह अपने पैरों से सामने खड़े व्यक्ति को बार-बार लात मारने की कोशिश करता है. रोबोट की अचानक हुई इस हरकत से वहां मौजूद लोग भी घबरा जाते हैं. रोबोट का यह रूप देखकर ऑपरेटर भी उसकी पीछे से गर्दन पकड़कर काबू करने की कोशिश करता है लेकिन रोबोट लगातार लातें चलाता रहता है.

Rogue humanoid robot ATTACKS HUMANS with high kicks in Indonesia pic.twitter.com/JH3q31QtRN — RT (@RT_com) July 4, 2026

लोगों ने दौड़कर संभाला मामला

वीडियो में देखा जा सकता है कि रोबोट के बेकाबू होने के बाद दूसरा व्यक्ति तुरंत आगे आता है और उसे पकड़कर नियंत्रित करने की कोशिश करता है. लेकिन रोबोट उसके पेट पर भी जोरादार लात मारता है. कुछ देर की मशक्कत के बाद रोबोट को काबू में कर लिया जाता है. हालांकि वीडियो में यह साफ नहीं है कि रोबोट तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा करने लगा या फिर टेस्टिंग के दौरान कोई गड़बड़ी हुई.

वीडियो ने छेड़ी AI सुरक्षा पर बहस

यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं, जबकि कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमनॉइड रोबोट्स की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि वायरल वीडियो की जगह, समय और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए यह कहना मुश्किल है कि घटना कब और कहां की है और इसके पीछे असली वजह क्या थी.

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सोशल मीडिया यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "लगता है रोबोट ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया." दूसरे ने कहा, "AI का डर अब फिल्मों तक सीमित नहीं रहा." वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा, "आज मालिक नहीं, रोबोट का मूड खराब था." वीडियो को @RT_com नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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