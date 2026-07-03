हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाCareer After Graduation: BA, BSc, BCom के बाद क्या करें? ये हैं सबसे ज्यादा सैलरी वाले टॉप करियर ऑप्शन

Career After Graduation: BA, BSc, BCom के बाद क्या करें? ये हैं सबसे ज्यादा सैलरी वाले टॉप करियर ऑप्शन

Career After Graduation: परिवार और दोस्तों की तरफ से अक्सर एमबीए, सरकारी नौकरी या किसी प्रोफेशनल कोर्स की सलाह मिलती है, लेकिन हर छात्र की पढ़ाई, इंटरेस्ट और करियर का टारगेट अलग होता है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 03 Jul 2026 08:35 AM (IST)
Career After Graduation: परिवार और दोस्तों की तरफ से अक्सर एमबीए, सरकारी नौकरी या किसी प्रोफेशनल कोर्स की सलाह मिलती है, लेकिन हर छात्र की पढ़ाई, इंटरेस्ट और करियर का टारगेट अलग होता है.

Career After Graduation: ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब आगे क्या किया जाए. बीए, बीकॉम या बीएससी की डिग्री लेने के बाद ज्यादातर छात्र करियर को लेकर असमंजस में रहते हैं. परिवार और दोस्तों की तरफ से अक्सर एमबीए, सरकारी नौकरी या किसी प्रोफेशनल कोर्स की सलाह मिलती है, लेकिन हर छात्र की पढ़ाई, इंटरेस्ट और करियर का टारगेट अलग होता है. ऐसे में सही ऑप्शन चुनना आसान नहीं होता है. वहीं आज के समय में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि उसके साथ सीखी गई स्किल भी अच्छी नौकरी और बेहतर सैलरी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बीएससी, बीए, बीकॉम के बाद क्या करें सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले टॉप करियर ऑप्शन कौन से हैं.

1/9
कॉमर्स छात्रों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी सबसे पॉपुलर प्रोफेशनल करियर में से एक है. यह कोर्स थोड़ा मुश्किल भरा माना जाता है, लेकिन इसे पूरा करने के बाद फाइनेंस और अकाउंटिंग सेक्टर में अच्छे अवसर मिलते हैं. एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ इस क्षेत्र में सैलरी भी लगातार बढ़ती है. बैंकिंग, फिनटेक और कॉर्पोरेट कंपनियों में सीए की मांग बनी रहती है.
कॉमर्स छात्रों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी सबसे पॉपुलर प्रोफेशनल करियर में से एक है. यह कोर्स थोड़ा मुश्किल भरा माना जाता है, लेकिन इसे पूरा करने के बाद फाइनेंस और अकाउंटिंग सेक्टर में अच्छे अवसर मिलते हैं. एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ इस क्षेत्र में सैलरी भी लगातार बढ़ती है. बैंकिंग, फिनटेक और कॉर्पोरेट कंपनियों में सीए की मांग बनी रहती है.
2/9
अगर आपकी रुचि, फाइनेंस और निवेश से जुड़े कामों में है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस क्षेत्र में वित्तीय विश्लेषण, एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे स्किल की जरूरत होती है. बड़े शहरों में इस क्षेत्र में बेहतर करियर के अवसर उपलब्ध है.
अगर आपकी रुचि, फाइनेंस और निवेश से जुड़े कामों में है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस क्षेत्र में वित्तीय विश्लेषण, एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे स्किल की जरूरत होती है. बड़े शहरों में इस क्षेत्र में बेहतर करियर के अवसर उपलब्ध है.
3/9
इसके अलावा आजकल लगभग हर सेक्टर में डेटा एनालिस्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है. बीकॉम के छात्र अगर एसक्यूएल या बेसिक पाइथन जैसी स्किल सीख लेते हैं, तो वह बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट के रूप में करियर बना सकते हैं. बैंकिंग इंश्योरेंस और ई-कॉमर्स कंपनियों में ऐसे प्रोफेशनल्स की अच्छी मांग है.
इसके अलावा आजकल लगभग हर सेक्टर में डेटा एनालिस्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है. बीकॉम के छात्र अगर एसक्यूएल या बेसिक पाइथन जैसी स्किल सीख लेते हैं, तो वह बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट के रूप में करियर बना सकते हैं. बैंकिंग इंश्योरेंस और ई-कॉमर्स कंपनियों में ऐसे प्रोफेशनल्स की अच्छी मांग है.
4/9
वहीं आर्ट्स के छात्रों के लिए यूआई-यूएक्स डिजाइन तेजी से उभरता हुआ करियर ऑप्शन है. अगर डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी में रुचि है, तो फिग्मा, एडोब एक्सडी और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन जैसी स्किल सीखकर इस क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है. अच्छा पोर्टफोलियो होने पर अच्छी कंपनियों में नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है.
वहीं आर्ट्स के छात्रों के लिए यूआई-यूएक्स डिजाइन तेजी से उभरता हुआ करियर ऑप्शन है. अगर डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी में रुचि है, तो फिग्मा, एडोब एक्सडी और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन जैसी स्किल सीखकर इस क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है. अच्छा पोर्टफोलियो होने पर अच्छी कंपनियों में नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है.
5/9
इसके अलावा बीए वाले स्टूडेंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र लगातार विस्तार कर रहा है. कंटेंट राइटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग जैसी स्किल सिखकर बीए ग्रेजुएट्स इस सेक्टर में अच्छी शुरुआत कर सकते हैं.
इसके अलावा बीए वाले स्टूडेंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र लगातार विस्तार कर रहा है. कंटेंट राइटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग जैसी स्किल सिखकर बीए ग्रेजुएट्स इस सेक्टर में अच्छी शुरुआत कर सकते हैं.
6/9
ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना भी एक अच्छा ऑप्शन है. कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉरपोरेट लॉ फर्म, लीगल कंसल्टेंसी और निजी कंपनियों में करियर बनाया जा सकता है. लंबे समय में यह क्षेत्र अच्छी ग्रोथ और अच्छी कमाई के लिए जाना जाता है.
ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना भी एक अच्छा ऑप्शन है. कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉरपोरेट लॉ फर्म, लीगल कंसल्टेंसी और निजी कंपनियों में करियर बनाया जा सकता है. लंबे समय में यह क्षेत्र अच्छी ग्रोथ और अच्छी कमाई के लिए जाना जाता है.
7/9
मैथ्स, स्टैटिसटिक्स या कंप्यूटर साइंस से बीएससी करने वाले छात्रों के लिए डेटा साइंस तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है. मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस जैसी स्किल सीखकर इस सेक्टर में करियर बनाया जा सकता है.
मैथ्स, स्टैटिसटिक्स या कंप्यूटर साइंस से बीएससी करने वाले छात्रों के लिए डेटा साइंस तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है. मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस जैसी स्किल सीखकर इस सेक्टर में करियर बनाया जा सकता है.
8/9
बीएससी कंप्यूटर साइंस से आईटी के छात्रों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सबसे प्रमुख करियर ऑप्शंस में शामिल है. मजबूत कोडिंग स्किल्स और प्रोजेक्ट अनुभव के आधार पर आईटी कंपनियों में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं.
बीएससी कंप्यूटर साइंस से आईटी के छात्रों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सबसे प्रमुख करियर ऑप्शंस में शामिल है. मजबूत कोडिंग स्किल्स और प्रोजेक्ट अनुभव के आधार पर आईटी कंपनियों में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं.
9/9
बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी करने वाले छात्र फार्मास्यूटिकल कंपनियों, रिसर्च लैब और क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर में करियर बना सकते हैं.
बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी करने वाले छात्र फार्मास्यूटिकल कंपनियों, रिसर्च लैब और क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर में करियर बना सकते हैं.
Published at : 03 Jul 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Career After Graduation Career After BA Career After Bcom Career After BSC Best Career After Graduation

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Delhi University Admission 2026: नॉर्थ कैंपस के टॉप 5 कॉलेज, जानें कटऑफ, पढ़ाई और प्लेसमेंट की पूरी जानकारी
नॉर्थ कैंपस के टॉप 5 कॉलेज, जानें कटऑफ, पढ़ाई और प्लेसमेंट की पूरी जानकारी
शिक्षा
IAS लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय के साथ CBSE की कमान भी
IAS लोकहांडे प्रशांत सीताराम को केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय के साथ CBSE की कमान भी
शिक्षा
UP TET 2026: यूपी टीईटी पहले दिन की परीक्षा संपन्न, AI कैमरों ने पकड़े 15 'मुन्नाभाई', जानें कितनी रही अटेंडेंस?
यूपी टीईटी पहले दिन की परीक्षा संपन्न, AI कैमरों ने पकड़े 15 'मुन्नाभाई', कितनी रही अटेंडेंस?
शिक्षा
TRE-3 शिक्षक भर्ती: 18 महीने का NIOS D.El.Ed करने वालों की छिनेगी जॉब, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश
TRE-3 शिक्षक भर्ती: 18 महीने का NIOS D.El.Ed करने वालों की छिनेगी जॉब, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया के 'खूनी दिमाग' का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

अमित भाटिया
अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
Opinion: धुरंधर के बाद यशराज की Alpha को ट्रोल करने लायक भी नहीं समझा जा रहा क्या?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप के मलबे से 7 दिन बाद जिंदा निकला सिक्योरिटी गार्ड, वेनेजुएला में 7 देशों की टीमों ने किया रेस्क्यू
भूकंप के मलबे से 7 दिन बाद जिंदा निकला सिक्योरिटी गार्ड, वेनेजुएला में 7 देशों की टीमों ने किया रेस्क्यू
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में मानसून से बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश; येलो अलर्ट जारी
दिल्ली-NCR में मानसून से बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश; येलो अलर्ट जारी
मूवी रिव्यू
Pritam and Pedro Review: राज कुमार हिरानी की ये मुन्ना भाई हैकर कमाल है, हर हाल में देखिए
प्रीतम एंड पेड्रो रिव्यू: राज कुमार हिरानी की ये मुन्ना भाई हैकर कमाल है, हर हाल में देखिए
इंडिया
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल होगा सस्ता? सरकार का आया बड़ा बयान, कहा- 'भारत में...'
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल होगा सस्ता? सरकार का आया बड़ा बयान, कहा- 'भारत में...'
क्रिकेट
Test Match Highest Run Record:दुनिया के इन 5 दिग्गज बल्लबाजों ने टेस्ट मैच में बनाए सबसे ज्यादा रन, 2 भारतीय खिलाड़ी कौन जानिए
दुनिया के इन 5 दिग्गज बल्लबाजों ने टेस्ट मैच में बनाए सबसे ज्यादा रन, 2 भारतीय खिलाड़ी कौन जानिए
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में मानूसन से मरने वालों की संख्य पहुंची 11, सड़कें बंद-बिजली गुल और पीने के पानी पर भी असर
हिमाचल में मानूसन की बारिश बनी लोगों के लिए आफत, सड़कें बंद-बिजली गुल और पीने के पानी पर भी असर
जनरल नॉलेज
Salt Rain: इस ग्रह पर होती है नमक की बारिश, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
इस ग्रह पर होती है नमक की बारिश, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
टेक्नोलॉजी
फोटो लेते समय आईफोन से आएगी आवाज, यहां बंद नहीं हो सकती कैमरे की शटर साउंड
फोटो लेते समय आईफोन से आएगी आवाज, यहां बंद नहीं हो सकती कैमरे की शटर साउंड
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget