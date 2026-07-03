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Career After Graduation: BA, BSc, BCom के बाद क्या करें? ये हैं सबसे ज्यादा सैलरी वाले टॉप करियर ऑप्शन
Career After Graduation: परिवार और दोस्तों की तरफ से अक्सर एमबीए, सरकारी नौकरी या किसी प्रोफेशनल कोर्स की सलाह मिलती है, लेकिन हर छात्र की पढ़ाई, इंटरेस्ट और करियर का टारगेट अलग होता है.
Career After Graduation: ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब आगे क्या किया जाए. बीए, बीकॉम या बीएससी की डिग्री लेने के बाद ज्यादातर छात्र करियर को लेकर असमंजस में रहते हैं. परिवार और दोस्तों की तरफ से अक्सर एमबीए, सरकारी नौकरी या किसी प्रोफेशनल कोर्स की सलाह मिलती है, लेकिन हर छात्र की पढ़ाई, इंटरेस्ट और करियर का टारगेट अलग होता है. ऐसे में सही ऑप्शन चुनना आसान नहीं होता है. वहीं आज के समय में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि उसके साथ सीखी गई स्किल भी अच्छी नौकरी और बेहतर सैलरी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बीएससी, बीए, बीकॉम के बाद क्या करें सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले टॉप करियर ऑप्शन कौन से हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 08:35 AM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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