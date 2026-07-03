कॉमर्स छात्रों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी सबसे पॉपुलर प्रोफेशनल करियर में से एक है. यह कोर्स थोड़ा मुश्किल भरा माना जाता है, लेकिन इसे पूरा करने के बाद फाइनेंस और अकाउंटिंग सेक्टर में अच्छे अवसर मिलते हैं. एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ इस क्षेत्र में सैलरी भी लगातार बढ़ती है. बैंकिंग, फिनटेक और कॉर्पोरेट कंपनियों में सीए की मांग बनी रहती है.