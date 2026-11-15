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POWERGRID Recruitment 2026: पावरटेल में ट्रेनी इंजीनियर के 33 खाली पदों पर निकली भर्ती, 27 नवंबर तक ऐसे करें अप्लाई
पावर ग्रिड में ट्रेनिंग इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) के पद के लिए कुल 33 वैकेंसी की घोषणा की है. एलिजिबल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
POWERGRID Recruitment 2026: पावर ग्रिड काॅर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने गेट 2026 के जरिए ट्रेनी इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगे हैं. एलिजिबल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. यह भर्ती पावर ग्रिड की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी पावर ग्रिड टेली सर्विसेज लिमिटेड (पावरटेल) के लिए की जा रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के लिए कुल 33 वैकेंसी की घोषणा की गई है. वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 13 नवंबर से शुरू हो गया है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 27 नवंबर 2026 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं.
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Published at : 15 Nov 2026 08:02 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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पावरटेल में ट्रेनी इंजीनियर के 33 खाली पदों पर निकली भर्ती, 27 नवंबर तक ऐसे करें अप्लाई
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