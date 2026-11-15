पावर ग्रिड में ट्रेनिंग इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) के पद के लिए कुल 33 वैकेंसी की घोषणा की है. कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 14 पद, ओबीसी के लिए 7 पद, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद निर्धारित है. वहीं नोटिफिकेशन में बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी शामिल है.