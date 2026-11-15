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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीPOWERGRID Recruitment 2026: पावरटेल में ट्रेनी इंजीनियर के 33 खाली पदों पर निकली भर्ती, 27 नवंबर तक ऐसे करें अप्लाई

POWERGRID Recruitment 2026: पावरटेल में ट्रेनी इंजीनियर के 33 खाली पदों पर निकली भर्ती, 27 नवंबर तक ऐसे करें अप्लाई

पावर ग्रिड में ट्रेनिंग इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) के पद के लिए कुल 33 वैकेंसी की घोषणा की है. एलिजिबल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 15 Nov 2026 08:02 AM (IST)
पावर ग्रिड में ट्रेनिंग इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) के पद के लिए कुल 33 वैकेंसी की घोषणा की है. एलिजिबल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

POWERGRID Recruitment 2026: पावर ग्रिड काॅर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने गेट 2026 के जरिए ट्रेनी इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगे हैं. एलिजिबल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. यह भर्ती पावर ग्रिड की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी पावर ग्रिड टेली सर्विसेज लिमिटेड (पावरटेल) के लिए की जा रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के लिए कुल 33 वैकेंसी की घोषणा की गई है. वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 13 नवंबर से शुरू हो गया है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 27 नवंबर 2026 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

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पावर ग्रिड में ट्रेनिंग इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) के पद के लिए कुल 33 वैकेंसी की घोषणा की है. कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 14 पद, ओबीसी के लिए 7 पद, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद निर्धारित है. वहीं नोटिफिकेशन में बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी शामिल है.
पावर ग्रिड में ट्रेनिंग इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) के पद के लिए कुल 33 वैकेंसी की घोषणा की है. कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 14 पद, ओबीसी के लिए 7 पद, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद निर्धारित है. वहीं नोटिफिकेशन में बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी शामिल है.
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ट्रेनी इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में फुल टाइम बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. वहीं कैंडिडेट्स को कम से कम 60 प्रतिशत मार्क्स या उसके बराबर क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज लाना जरूरी होगा.
ट्रेनी इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में फुल टाइम बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. वहीं कैंडिडेट्स को कम से कम 60 प्रतिशत मार्क्स या उसके बराबर क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज लाना जरूरी होगा.
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इसके अलावा इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को गेट 2026 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पेपर में शामिल होना और क्वालीफाई करना जरूरी है. गेट 2026 ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की ओर से बताए गए क्वालीफाइंग मार्क्स पर विचार किया जाएगा.
इसके अलावा इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को गेट 2026 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पेपर में शामिल होना और क्वालीफाई करना जरूरी है. गेट 2026 ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की ओर से बताए गए क्वालीफाइंग मार्क्स पर विचार किया जाएगा.
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इस भर्ती के लिए 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के भारतीय नागरिक एलिजिबल है. वहीं ऊपरी आयु सीमा 28 साल रखी गई है. आयु सीमा की गणना 27 नवंबर 2026 से की जाएगी. इसके अलावा आरक्षित कैटेगरी को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.
इस भर्ती के लिए 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के भारतीय नागरिक एलिजिबल है. वहीं ऊपरी आयु सीमा 28 साल रखी गई है. आयु सीमा की गणना 27 नवंबर 2026 से की जाएगी. इसके अलावा आरक्षित कैटेगरी को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.
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इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार पावर ग्रिड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होम पेज पर करियर सेक्शन खोलें. यहां अपडेट 2026 के जरिए ट्रेनिंग इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) का भर्ती नोटिफिकेशन देखें, अब डीटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ें और एलिजिबिलिटी की शर्तें चेक करें.
इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार पावर ग्रिड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होम पेज पर करियर सेक्शन खोलें. यहां अपडेट 2026 के जरिए ट्रेनिंग इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) का भर्ती नोटिफिकेशन देखें, अब डीटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ें और एलिजिबिलिटी की शर्तें चेक करें.
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इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें, यहां गेट एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन के साथ जरूरी गेट 2026 की डिटेल्स से रजिस्टर्ड करें. अब अपनी पर्सनल, एजुकेशनल और दूसरी डिटेल्स डालें. इसके बाद आवेदन फार्म में मांगे गए डॉक्यूमेंट सही फॉर्मेट में अपलोड करें, अगर लागू हो तो फीस पे करें.  लास्ट में फॉर्म को एक बार फिर रिव्यू करके सबमिट कर दें.
इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें, यहां गेट एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन के साथ जरूरी गेट 2026 की डिटेल्स से रजिस्टर्ड करें. अब अपनी पर्सनल, एजुकेशनल और दूसरी डिटेल्स डालें. इसके बाद आवेदन फार्म में मांगे गए डॉक्यूमेंट सही फॉर्मेट में अपलोड करें, अगर लागू हो तो फीस पे करें.  लास्ट में फॉर्म को एक बार फिर रिव्यू करके सबमिट कर दें.
Published at : 15 Nov 2026 08:02 AM (IST)
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