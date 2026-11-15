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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा में छठ पूजा के दौरान यहां रहेगा भारी ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी

नोएडा में छठ पूजा के दौरान यहां रहेगा भारी ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी

नोएडा पुलिस ने छठ महापर्व पर ट्रैफिक को देखते हुए रविवार और सोमवार को डायवर्जन लागू किया है. इसमें छह रूट पर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 15 Nov 2026 07:03 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने छठ महापर्व को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन किया है. इसमें 15 और 16 नवंबर को कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागी किया है. लोगों को दिक्कत न हो इसके लिए रूट प्लान जारी कर दिया है. पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है.

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कालिंदी कुंज, हिंडन नदी, कुलेसरा, चोटपुर-बहलोलपुर और नोएडा स्टेडियम में छठ के कार्यक्रम आयोजन है. इसमें ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यहां रूट प्लान जारी किया है. अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों को वैक्लपिक रास्तों से गुजारा जाएगा.

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इन मार्गों पर रहेगा डायवर्जन 

1– नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से कालिन्दी बॉर्डर होकर दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को चरखा गोलचक्कर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर डायवर्ट किया जायेगा. यहां से वाहन डीएनडी/चिल्ला होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेंगे.

2– सेक्टर 37 से कालिन्दी बॉर्डर की ओर जाने वाले यातायात को महामाया फ्लाईओवर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर डायवर्ट किया जायेगा. यहां से ट्रैफिक डीएनडी/चिल्ला होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेगा.

3– सूरजपुर से कुलेशरा/फेस–2 की ओर जाने वाले यातायात को कच्ची सड़क तिराहा से चौगानपुर गोलचक्कर की ओर डायवर्ट किया जायेगा. यहां से ट्रैफिक बिसरख गोलचक्कर होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेगा.

4– फेस–2 से हिंडन नदी की ओर जाने वाले यातायात को फेस–2 से ककराला की ओर डायवर्ट किया जायेगा. यहां से सोरखा, बिसरख होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेगा.

5– किसान चौक से पर्थला की ओर जाने वाले यातायात को किसान चौक से बिसरख की ओर डायवर्ट किया जायेगा. यहां से ट्रैफिक बिसरख से सोरखा से पर्थला होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेगा.

6– पर्थला से किसान चौक की ओर जाने वाले यातायात को पर्थला गोलचक्कर से सोरखा की ओर डायवर्ट किया जायेगा. यहां से ट्रैफिक सोरखा बिसरख होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेगा.

इमरजेंसी वाहनों को रहेगी छूट 

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक डायवर्जन के दौरान एम्बुलेंस और दमकल वाहनों को छूट रहेगी. मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस इन वाहनों को ट्रैफिक से निकलवाने में मदद करेगी.

इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है और रविवार और सोमवार को इन मार्गों से बचने की अपील की है. इसके अलावा किसी मुसीबत में ट्रैफिक पुलिस या फिर नोएडा पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 15 Nov 2026 06:46 AM (IST)
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