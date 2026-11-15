नोएडा में छठ पूजा के दौरान यहां रहेगा भारी ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी

उत्तर प्रदेश के नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने छठ महापर्व को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन किया है. इसमें 15 और 16 नवंबर को कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागी किया है. लोगों को दिक्कत न हो इसके लिए रूट प्लान जारी कर दिया है. पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है.

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कालिंदी कुंज, हिंडन नदी, कुलेसरा, चोटपुर-बहलोलपुर और नोएडा स्टेडियम में छठ के कार्यक्रम आयोजन है. इसमें ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यहां रूट प्लान जारी किया है. अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों को वैक्लपिक रास्तों से गुजारा जाएगा.

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इन मार्गों पर रहेगा डायवर्जन

1– नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से कालिन्दी बॉर्डर होकर दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को चरखा गोलचक्कर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर डायवर्ट किया जायेगा. यहां से वाहन डीएनडी/चिल्ला होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेंगे.

2– सेक्टर 37 से कालिन्दी बॉर्डर की ओर जाने वाले यातायात को महामाया फ्लाईओवर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर डायवर्ट किया जायेगा. यहां से ट्रैफिक डीएनडी/चिल्ला होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेगा.

3– सूरजपुर से कुलेशरा/फेस–2 की ओर जाने वाले यातायात को कच्ची सड़क तिराहा से चौगानपुर गोलचक्कर की ओर डायवर्ट किया जायेगा. यहां से ट्रैफिक बिसरख गोलचक्कर होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेगा.

4– फेस–2 से हिंडन नदी की ओर जाने वाले यातायात को फेस–2 से ककराला की ओर डायवर्ट किया जायेगा. यहां से सोरखा, बिसरख होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेगा.

5– किसान चौक से पर्थला की ओर जाने वाले यातायात को किसान चौक से बिसरख की ओर डायवर्ट किया जायेगा. यहां से ट्रैफिक बिसरख से सोरखा से पर्थला होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेगा.

6– पर्थला से किसान चौक की ओर जाने वाले यातायात को पर्थला गोलचक्कर से सोरखा की ओर डायवर्ट किया जायेगा. यहां से ट्रैफिक सोरखा बिसरख होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेगा.

इमरजेंसी वाहनों को रहेगी छूट

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक डायवर्जन के दौरान एम्बुलेंस और दमकल वाहनों को छूट रहेगी. मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस इन वाहनों को ट्रैफिक से निकलवाने में मदद करेगी.

इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है और रविवार और सोमवार को इन मार्गों से बचने की अपील की है. इसके अलावा किसी मुसीबत में ट्रैफिक पुलिस या फिर नोएडा पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी है.

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