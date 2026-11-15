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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNZ ने किया मैट हेनरी को बाहर, टीम इंडिया में वापस आए सिराज, यश ठाकुर का डेब्यू

NZ ने किया मैट हेनरी को बाहर, टीम इंडिया में वापस आए सिराज, यश ठाकुर का डेब्यू

IND vs NZ 5th ODI: पांचवें वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है. पिछले मैच में 6 विकेट लेने वाले मैट हेनरी यह मुकाबला नहीं खेल रहे हैं. टीम इंडिया के लिए यश ठाकुर डेब्यू कर्र रहे हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 15 Nov 2026 07:24 AM (IST)
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पांचवें वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. यह वनडे सीरीज में पहली बार है जब कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीता है. चौथे वनडे में 6 विकेट लेने वाले मैट हेनरी यह मुकाबला नहीं खेल रहे हैं, काइल जैमीसन भी बाहर हो गए हैं. दूसरी ओर टीम इंडिया की ओर से यश ठाकुर आज अपना डेब्यू कर रहे हैं.

पांचवां वनडे मैच माउंट माउंगानुई के उसी बे ओवल मैदान पर खेला जा रहा है, जहां चौथा मुकाबला खेला गया था. कीवी टीम को झटका लगा है, क्योंकि पहले मैच में भारतीय टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने वाले मैट हेनरी नहीं खेल रहे हैं. दरअसल हेनरी इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए रेड बॉल टीम को जॉइन कर लिया है.

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सिराज का रिटर्न, यश ठाकुर कर रहे डेब्यू

मोहम्मद सिराज वनडे सीरीज के सभी पांच मुकाबलों से बाहर बैठे रहे. अब आखिरकार पांचवें मैच में उन्हें अंतिम-11 में खेलने का मौका मिला है. दूसरी ओर 27 वर्षीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर आज अपना ODI डेब्यू कर रहे हैं. यश ने अब तक टीम इंडिया के लिए 4 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 5 विकेट हैं.

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: विल यंग, ​​टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर

न्यूजीलैंड पिछले 6 साल से बे ओवल मैदान पर कोई वनडे मैच नहीं हारा है और वह लगातार पांच मैचों से अपराजित रहा है. उस रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखना होगा. हालांकि भारत कीवी टीम को इस मैदान पर 2 बार चित्त कर चुका है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 15 Nov 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
India National Cricket Team New Zealand National Cricket Team IND VS NZ
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