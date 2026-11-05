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Jobs News: पावर ग्रिड में निकली बंपर भर्ती, 319 पदों पर शुरू हुए, आवेदन, जानें योग्यता
सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में कुल 319 पदों को भरा जाएगा.
Jobs News: इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद देश की दिग्गज सरकारी कंपनियों में शानदार करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है. सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. कंपनी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 319 पदों को भरा जाएगा.
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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