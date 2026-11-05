इस भर्ती के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये रखी गई है. वहीं एससी-एसटी और पीडब्ल्यूडी और पूर्व सैनिकों और विभागीय उम्मीदवारों को शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है.पावर ग्रिड में इंजीनियर ट्रेनी के पद पर उम्मीदवारों का चयन केवल एक परीक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि एक तय मूल्यांकन प्रक्रिया के जरिए हो. वहीं चयन प्रक्रिया में गेट के अंकों को 85 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा. वहीं ग्रुप चर्चा के लिए 3 प्रतिशत वेटेज तय किया गया है. जबकि इंटरव्यू के 12 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा.