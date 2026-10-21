DU में ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी, सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट के पदों पर भर्ती

इस भर्ती में कुल 126 पदों को भर जाना है. इसमें सीनियर असिस्टेंट के 40 पद और सहायक असिस्टेंट के 80 पद हैं. वहीं अगर कैटिगरी वाइज पदों की संख्या देख तो सीनियर असिस्टेंट जनरल कैटेगरी के 21 पद, ओबीसी के 12 पद, एससी के 6 पद और एसटी के 3 पद हैं. इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के चार पदों सहित कुल सीनियर असिस्टेंट के 46 पदों को भरा जाएगा. वहीं असिस्टेंट पदों में जनरल के 35 पद, एससी के 11 पद, एसटी के 6 पद, ओबीसी के 21 और ईडब्ल्यूएस के सात पदों को भर जाना है.