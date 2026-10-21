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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीDU में ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी, सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट के पदों पर भर्ती

DU में ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी, सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट के पदों पर भर्ती

विज्ञापन संख्या R&P/323/2026 के तहत वरिष्ठ सहायक और सहायक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए. प्रशासनिक अनुभव रखने वाले ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी की अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 21 Oct 2026 06:49 AM (IST)
विज्ञापन संख्या R&P/323/2026 के तहत वरिष्ठ सहायक और सहायक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए. प्रशासनिक अनुभव रखने वाले ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी की अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

दिल्ली यूनिवर्सिटी में विज्ञापन संख्या R&P/323/2026 के तहत वरिष्ठ सहायक और सहायक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. प्रशासनिक अनुभव रखने वाले ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी की अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 नवंबर है. इस भर्ती के जरिए कुल 126 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इसमें सीनियर असिस्टेंट के कुल 46 पद और असिस्टेंट के कुल 80 पद आरक्षित हैं.

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असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही सीनियर असिस्टेंट पद के लिए 3 साल का निर्धारित काम का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जबकि असिस्टेंट पद के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है. वहीं अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड भी जरूरी है.
असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही सीनियर असिस्टेंट पद के लिए 3 साल का निर्धारित काम का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जबकि असिस्टेंट पद के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है. वहीं अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड भी जरूरी है.
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इस भर्ती में कुल 126 पदों को भर जाना है. इसमें सीनियर असिस्टेंट के 40 पद और सहायक असिस्टेंट के 80 पद हैं. वहीं अगर कैटिगरी वाइज पदों की संख्या देख तो सीनियर असिस्टेंट जनरल कैटेगरी के 21 पद, ओबीसी के 12 पद, एससी के 6 पद और एसटी के 3 पद हैं. इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के चार पदों सहित कुल सीनियर असिस्टेंट के 46 पदों को भरा जाएगा. वहीं असिस्टेंट पदों में जनरल के 35 पद, एससी के 11 पद, एसटी के 6 पद, ओबीसी के 21 और ईडब्ल्यूएस के सात पदों को भर जाना है.
इस भर्ती में कुल 126 पदों को भर जाना है. इसमें सीनियर असिस्टेंट के 40 पद और सहायक असिस्टेंट के 80 पद हैं. वहीं अगर कैटिगरी वाइज पदों की संख्या देख तो सीनियर असिस्टेंट जनरल कैटेगरी के 21 पद, ओबीसी के 12 पद, एससी के 6 पद और एसटी के 3 पद हैं. इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के चार पदों सहित कुल सीनियर असिस्टेंट के 46 पदों को भरा जाएगा. वहीं असिस्टेंट पदों में जनरल के 35 पद, एससी के 11 पद, एसटी के 6 पद, ओबीसी के 21 और ईडब्ल्यूएस के सात पदों को भर जाना है.
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डीयू की इस भर्ती में सीनियर असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 35 वर्ष तक होनी चाहिए, जबकि असिस्टेंट पद के लिए आवेदनकर्ता की आयु 32 वर्ष होनी चाहिए. इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.
डीयू की इस भर्ती में सीनियर असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 35 वर्ष तक होनी चाहिए, जबकि असिस्टेंट पद के लिए आवेदनकर्ता की आयु 32 वर्ष होनी चाहिए. इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.
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वहीं इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल 6 और लेवल 4 के आधार पर सैलरी दी जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार लागू सैलरी और स्वीकार्य भत्ते प्राप्त होंगे.
वहीं इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल 6 और लेवल 4 के आधार पर सैलरी दी जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार लागू सैलरी और स्वीकार्य भत्ते प्राप्त होंगे.
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इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन फीस देनी होगी. वहीं ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को 800 रुपये देने होंगे. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 600 रुपये देने होंगे.
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन फीस देनी होगी. वहीं ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को 800 रुपये देने होंगे. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 600 रुपये देने होंगे.
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इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद विज्ञापन डिपार्टमेंट सेक्शन के अंतर्गत डीयू के साथ काम करने के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब उम्मीदवार अपनी एजुकेशनल क्वालीफिकेशन और एक्सपीरियंस से जुड़ी सारी डिटेल भरें. अब इस फॉर्म में मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और लास्ट में फॉर्म को अच्छे से चेक करके सबमिट कर दें.
इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद विज्ञापन डिपार्टमेंट सेक्शन के अंतर्गत डीयू के साथ काम करने के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब उम्मीदवार अपनी एजुकेशनल क्वालीफिकेशन और एक्सपीरियंस से जुड़ी सारी डिटेल भरें. अब इस फॉर्म में मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और लास्ट में फॉर्म को अच्छे से चेक करके सबमिट कर दें.
Published at : 21 Oct 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Education News JObs News DU Recruitment 2026

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