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DU में ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी, सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट के पदों पर भर्ती
विज्ञापन संख्या R&P/323/2026 के तहत वरिष्ठ सहायक और सहायक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए. प्रशासनिक अनुभव रखने वाले ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी की अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
दिल्ली यूनिवर्सिटी में विज्ञापन संख्या R&P/323/2026 के तहत वरिष्ठ सहायक और सहायक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. प्रशासनिक अनुभव रखने वाले ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी की अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 नवंबर है. इस भर्ती के जरिए कुल 126 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इसमें सीनियर असिस्टेंट के कुल 46 पद और असिस्टेंट के कुल 80 पद आरक्षित हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 06:49 AM (IST)
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