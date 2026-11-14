ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाISC Board Exam: ISC 12वीं गणित में अब नहीं मिलेगा सेक्शन चुनने का ऑप्शन, देखें नया एग्जाम पैटर्न

ISC Board Exam: ISC 12वीं गणित में अब नहीं मिलेगा सेक्शन चुनने का ऑप्शन, देखें नया एग्जाम पैटर्न

CISCE आने वाले बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए ने आईएससी क्लास 12वीं मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न 2026-27 जारी कर दिया है. आईएससी क्लास 12वीं मैथमेटिक्स एग्जाम 1 मार्च 2027 को होने वाला है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Nov 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

ISC Board Exam: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने आने वाले बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए आईएससी क्लास 12वीं मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न 2026-27 जारी कर दिया है. आईएससी क्लास 12वीं मैथमेटिक्स एग्जाम 1 मार्च 2027 को होने वाला है. ऐसे में अब एग्जाम पैटर्न जारी होने के बाद इसे देखकर स्टूडेंट समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे स्ट्रक्चर है और अलग-अलग टॉपिक में मार्क्स कैसे बांटे गए हैं. 

ISC क्लास 12वीं मैथ्स एग्जाम पैटर्न 2027 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
Madison Huang: क्या करती हैं जेनसन हुआंग की बेटी, उन्होंने कहां से की है पढ़ाई?
क्या करती हैं जेनसन हुआंग की बेटी, उन्होंने कहां से की है पढ़ाई?
शिक्षा
Tesla careers required skills: Tesla में काम करने के लिए कौन सी स्किल चाहिए, यहां कैसे मिलेगी नौकरी?
Tesla में काम करने के लिए कौन सी स्किल चाहिए, यहां कैसे मिलेगी नौकरी?
शिक्षा
CM Vijay Free Cycle Scheme: विजय सरकार देगी तमिलनाडु में 5.3 लाख छात्रों साइकिल, जानें कौन होंगे एलिजिबल 
विजय सरकार देगी तमिलनाडु में 5.3 लाख छात्रों साइकिल, जानें कौन होंगे एलिजिबल 
शिक्षा
CAPF SI Recruitment 2026: दिल्ली पुलिस SI भर्ती में 21 हजार अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी, क्या अटक जाएगा रिजल्ट?
दिल्ली पुलिस SI भर्ती में 21 हजार अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी, क्या अटक जाएगा रिजल्ट?

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने अपने 2027 पेपर में 4 सेक्शन का फॉर्मेट शुरू किया है, जिसमें सभी सवाल कंपलसरी होंगे.  यह पैटर्न में बदलाव है, जिसमें पहले स्टूडेंट को सेक्शन बी और सी में से चुनने की इजाजत थी. वहीं परीक्षा कुल 100 मार्क्स की होगी,  जिसमें 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क शामिल होगा. वहीं स्टूडेंट्स को 3 घंटे की थ्योरी परीक्षा देनी होगी और इंटरनल असेसमेंट के हिस्से के तौर पर दो तय मैथ्स प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे. 

गणित यूनिट के हिसाब से अंको का बंटवारा 

सीआईएससीई ने आईएससी क्लास 12वी मैथ्स थ्योरी सिलेबस को 7 यूनिट्स में बांटा है. इसमें कैलकुलस का वेटेज सबसे ज्यादा 35 मार्क्स का है, जो रिटन एग्जाम का एक बड़ा हिस्सा है. जबकि इसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस और अलजेब्रा में से प्रत्येक के 10 मार्क्स है. वहीं प्रोबेबिलिटी के 9 मार्क्स है. इनके अलावा वेक्टर अलजेब्रा के 5 मार्क्स, थ्री डाइमेंशनल ज्योमेट्री के 6 मार्क्स और लीनियर प्रोग्रामिंग के 5 मार्क्स है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह अपनी तैयारी के दौरान कैलकुलस को प्रायोरिटी दें, क्योंकि थ्योरी पेपर में इसके 35 मार्क्स है. 

ये भी पढ़ें-Delhi University: कर्ज के बोझ से बढ़ सकती है DU की फीस? 161 करोड़ की उधारी पर काउंसिल में विरोध

ISC मैथ्स क्वेश्चन पेपर पैटर्न

आईएससी क्लास 12वीं मैथ्स थ्योरी एग्जाम 3 घंटे में 80 मार्क्स का होगा. वहीं 2027 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन का स्ट्रक्चर है, जिसमें सेक्शन ए, बी और सी, डी शामिल है.  पहले के एग्जाम पैटर्न में स्टूडेंट को सेक्शन बी और सी में से चुनना होता था. वही 2027 के सैंपल पेपर में कैंडिडेट को सभी सवाल हल करने होंगे.  सेक्शन बी और डी में चुने हुए सवालों में इंटरनल चॉइस मौजूद है. वहीं इसमें ए सेक्शन 20 नंबर का होगा, बी सेक्शन 14 नंबर का,  सी सेक्शन 21 नंबर का होगा और डी सेक्शन 25 नंबर का होगा. 

ISC प्रोजेक्ट वर्क मार्किंग स्कीम 

परीक्षा के अलावा स्टूडेंट को दो मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे, जिनका कुल वेटेज 20 मार्क्स है. हर प्रोजेक्ट का मूल्यांकन 10 मार्क्स के लिए किया जाता है. सीआईएससीई ने हर प्रोजेक्ट के लिए चार असेसमेंट कॉम्पोनेंट्स तय किए हैं. ओवर ऑल फॉर्मेट, कंटेंट, फाइंडिंग्स और वाइवा. वहीं इसमें स्टूडेंट्स को दो प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे, इसलिए कंबाइंड असेसमेंट में 20 मार्क्स का होगा. 

ये भी पढ़ें-Kerala Board: केरल बोर्ड का मार्च कैलेंडर जारी, जानें कब से शुरू होंगे SSLC और प्लस 2 एग्जाम?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Education News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Madison Huang: क्या करती हैं जेनसन हुआंग की बेटी, उन्होंने कहां से की है पढ़ाई?
क्या करती हैं जेनसन हुआंग की बेटी, उन्होंने कहां से की है पढ़ाई?
शिक्षा
Tesla careers required skills: Tesla में काम करने के लिए कौन सी स्किल चाहिए, यहां कैसे मिलेगी नौकरी?
Tesla में काम करने के लिए कौन सी स्किल चाहिए, यहां कैसे मिलेगी नौकरी?
शिक्षा
CM Vijay Free Cycle Scheme: विजय सरकार देगी तमिलनाडु में 5.3 लाख छात्रों साइकिल, जानें कौन होंगे एलिजिबल 
विजय सरकार देगी तमिलनाडु में 5.3 लाख छात्रों साइकिल, जानें कौन होंगे एलिजिबल 
शिक्षा
CAPF SI Recruitment 2026: दिल्ली पुलिस SI भर्ती में 21 हजार अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी, क्या अटक जाएगा रिजल्ट?
दिल्ली पुलिस SI भर्ती में 21 हजार अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी, क्या अटक जाएगा रिजल्ट?
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: UP में कटे वोटर के नाम तो शुरू हुआ हिंदू-मुसलमान! तेज हुआ घमासान | MahaDangal
UP Elections 2027: पहले अब्दुल पर लड़े, फिर धर्म पर भिड़े! किस ओर जा रहा यूपी चुनाव? | Shastrartha
YRKKH🥳 फेम Abhira का बर्थडे सेलिब्रेशन! काम के बीच काटा खास केक! #sbs
Bollywood News: गांधी परिवार और सोनिया गांधी पर कंगना रनौत की टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, शिमला में दर्ज हुई FIR (14.11.26)
Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'यूक्रेन को NATO की मिलेगी सदस्यता लेकिन...', जेलेंस्की के सामने अमेरिकी ने रखी ये शर्त
'यूक्रेन को NATO की मिलेगी सदस्यता लेकिन...', जेलेंस्की के सामने अमेरिकी ने रखी ये शर्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: अखिलेश के सीट बंटवारे वाले बयान पर कांग्रेस बोली- 'रिश्ते अच्छे नहीं, बल्कि...'
अखिलेश यादव के सीट बंटवारे वाले बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, क्या कहा?
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
इंडिया
शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने पर गौरव गोगोई ने उठाए सवाल, 'BJP नहीं चाहती कि...'
शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने पर गौरव गोगोई ने उठाए सवाल, 'BJP नहीं चाहती कि...'
इंडिया
BJP विधायक ने साथ खड़े शख्स को किया Kiss? वायरल वीडियो पर पत्नी ने दी सफाई
BJP विधायक ने साथ खड़े शख्स को किया Kiss? वायरल वीडियो पर पत्नी ने दी सफाई
टेक्नोलॉजी
OPPO New Launches : अब जेब में रख सकेंगे प्रोफेशनल कैमरा? OPPO ला रहा है नया गिंबल डिवाइस
अब जेब में रख सकेंगे प्रोफेशनल कैमरा? OPPO ला रहा है नया गिंबल डिवाइस
ट्रेंडिंग
190 यात्रियों से भरे रिवर क्रूज से भिड़ा टैंकर!' जान बचाने को पानी में उतरे लोग, वीडियो वायरल
190 यात्रियों से भरे रिवर क्रूज से भिड़ा टैंकर!' जान बचाने को पानी में उतरे लोग
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget