ISC Board Exam: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने आने वाले बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए आईएससी क्लास 12वीं मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न 2026-27 जारी कर दिया है. आईएससी क्लास 12वीं मैथमेटिक्स एग्जाम 1 मार्च 2027 को होने वाला है. ऐसे में अब एग्जाम पैटर्न जारी होने के बाद इसे देखकर स्टूडेंट समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे स्ट्रक्चर है और अलग-अलग टॉपिक में मार्क्स कैसे बांटे गए हैं.

ISC क्लास 12वीं मैथ्स एग्जाम पैटर्न 2027

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने अपने 2027 पेपर में 4 सेक्शन का फॉर्मेट शुरू किया है, जिसमें सभी सवाल कंपलसरी होंगे. यह पैटर्न में बदलाव है, जिसमें पहले स्टूडेंट को सेक्शन बी और सी में से चुनने की इजाजत थी. वहीं परीक्षा कुल 100 मार्क्स की होगी, जिसमें 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क शामिल होगा. वहीं स्टूडेंट्स को 3 घंटे की थ्योरी परीक्षा देनी होगी और इंटरनल असेसमेंट के हिस्से के तौर पर दो तय मैथ्स प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे.

गणित यूनिट के हिसाब से अंको का बंटवारा

सीआईएससीई ने आईएससी क्लास 12वी मैथ्स थ्योरी सिलेबस को 7 यूनिट्स में बांटा है. इसमें कैलकुलस का वेटेज सबसे ज्यादा 35 मार्क्स का है, जो रिटन एग्जाम का एक बड़ा हिस्सा है. जबकि इसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस और अलजेब्रा में से प्रत्येक के 10 मार्क्स है. वहीं प्रोबेबिलिटी के 9 मार्क्स है. इनके अलावा वेक्टर अलजेब्रा के 5 मार्क्स, थ्री डाइमेंशनल ज्योमेट्री के 6 मार्क्स और लीनियर प्रोग्रामिंग के 5 मार्क्स है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह अपनी तैयारी के दौरान कैलकुलस को प्रायोरिटी दें, क्योंकि थ्योरी पेपर में इसके 35 मार्क्स है.

ये भी पढ़ें-Delhi University: कर्ज के बोझ से बढ़ सकती है DU की फीस? 161 करोड़ की उधारी पर काउंसिल में विरोध

ISC मैथ्स क्वेश्चन पेपर पैटर्न

आईएससी क्लास 12वीं मैथ्स थ्योरी एग्जाम 3 घंटे में 80 मार्क्स का होगा. वहीं 2027 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन का स्ट्रक्चर है, जिसमें सेक्शन ए, बी और सी, डी शामिल है. पहले के एग्जाम पैटर्न में स्टूडेंट को सेक्शन बी और सी में से चुनना होता था. वही 2027 के सैंपल पेपर में कैंडिडेट को सभी सवाल हल करने होंगे. सेक्शन बी और डी में चुने हुए सवालों में इंटरनल चॉइस मौजूद है. वहीं इसमें ए सेक्शन 20 नंबर का होगा, बी सेक्शन 14 नंबर का, सी सेक्शन 21 नंबर का होगा और डी सेक्शन 25 नंबर का होगा.

ISC प्रोजेक्ट वर्क मार्किंग स्कीम

परीक्षा के अलावा स्टूडेंट को दो मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे, जिनका कुल वेटेज 20 मार्क्स है. हर प्रोजेक्ट का मूल्यांकन 10 मार्क्स के लिए किया जाता है. सीआईएससीई ने हर प्रोजेक्ट के लिए चार असेसमेंट कॉम्पोनेंट्स तय किए हैं. ओवर ऑल फॉर्मेट, कंटेंट, फाइंडिंग्स और वाइवा. वहीं इसमें स्टूडेंट्स को दो प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे, इसलिए कंबाइंड असेसमेंट में 20 मार्क्स का होगा.

ये भी पढ़ें-Kerala Board: केरल बोर्ड का मार्च कैलेंडर जारी, जानें कब से शुरू होंगे SSLC और प्लस 2 एग्जाम?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI