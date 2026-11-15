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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान को धोने का मिला इनाम, मोहित उल्वा की टी20 टीम में एंट्री!

पाकिस्तान को धोने का मिला इनाम, मोहित उल्वा की टी20 टीम में एंट्री!

Mohit Ulva: अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ कमाल की पारी खेलने वाले मोहित उल्वा की टी20 टीम में एंट्री हो गई है. उन्होंने टूर्नामेंट में भारत के लिए मैच जिताऊ पारी खेली थी.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 15 Nov 2026 07:43 AM (IST)
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मोहित उल्वा ने ओमान में बीते शनिवार (14 नवंबर) 2026 अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए शानदार पारी खेली. उन्होंने नंबर-10 पर बैटिंग करते हुए 26 गेंद में 5 चौके और 3 छक्के लगाकर 49* रन बनाए. मोहित ने भारत के लिए विनिंग शॉट खेला, जब टीम को आखिरी गेंद में 3 रन चाहिए थे. उन्होंने चौका लगाकर टीम इंडिया को खिताब जितवाया. अब मोहित को इस शानदार पारी का इनाम मिला है. 

गुजरात के सुरेंद्रनगर से आने वाले 18 वर्षी मोहित को 2026 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए सौराष्ट्र टीम से जोड़ लिया गया है. मोहित तेज गेंदबाज के रूप में अपना क्रिकेट खेलते हैं. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बल्ले से कमाल करके सबका ध्यान खींचा.

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टी20 फॉर्मेट में खेली जाने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सौराष्ट्र ने बीते शनिवार को पहला मुकाबला बिहार के खिलाफ खेल लिया. मैच में सौराष्ट्र ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी. क्रिकबज के मुताबिक, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जयदेव शाह ने मोहित के टीम से जुड़ने की पुष्टि की है. 

जयदेव शाह ने कहा, "मोहित ने गजब का जज्बा और लड़ने की भावना दिखाई. सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने उसे मुश्ताक अली की टीम में शामिल करने का फैसला किया है. हमने उसे सीधे इंदौर जाने के लिए कहा है, जहां सौराष्ट्र की टीम खेल रही है. वह बहुत टैलेंटेड लड़का है और राजकोट के पास सुरेंद्रनगर के एक साधारण परिवार से आता है. वह राजकोट में रहता है. हम हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं और हमने तय किया है कि वह टूर्नामेंट में टीम के लिए एक अच्छा जुड़ाव साबित होगा."

सौराष्ट्र का अगला मैच?

इंदौर में अपने मैच खेल रही सौराष्ट्र टीम को अगला मुकाबला सोमवार (16 नवंबर) को हरियाणा के खिलाफ खेलना है. अब देखना दिलचस्प होगा कि स्क्वॉड से जुड़ने के बाद मोहित को टीम की प्लेइंग 11 में जगह कब मिलती है. वह टीम के लिए एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में साबित हो सकते हैं. 

 

यह भी पढ़ें: NZ ने किया मैट हेनरी को बाहर, टीम इंडिया में वापस आए सिराज, यश ठाकुर का डेब्यू

Published at : 15 Nov 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
U19 Asia Cup 2026 Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 Mohit Ulva
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