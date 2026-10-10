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FSSAI में बिना लिखित परीक्षा नौकरी का मौका, 22 अक्टूबर तक करें आवेदन
FSSAI ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत लीगल कंसलटेंट के 3 पदों के लिए भर्ती निकली है. यह नियुक्ति नियमित सरकारी नौकरी के बजाय अनुबंध के आधार पर होगी.
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है. FSSAI ने लीगल कंसलटेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के तहत कुल 3 पदों को भर जाना है. योग्य उम्मीदवारों को इन पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के अंतिम तारीख 22 अक्टूबर निर्धारित की गई है.
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Published at : 10 Oct 2026 10:26 AM (IST)
Tags :Education News JObs
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