FSSAI में बिना लिखित परीक्षा नौकरी का मौका, 22 अक्टूबर तक करें आवेदन

वहीं FSSAI लीगल कंसलटेंट भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से नियमित माध्यम में लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही कानूनी मामलों में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है. भर्ती के नियमों के अनुसार ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त लॉ की डिग्री एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. इसलिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी डिग्री और एक्सपीरियंस से संबंधित पात्रता जांचनी होगी.