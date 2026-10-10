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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीFSSAI में बिना लिखित परीक्षा नौकरी का मौका, 22 अक्टूबर तक करें आवेदन

FSSAI में बिना लिखित परीक्षा नौकरी का मौका, 22 अक्टूबर तक करें आवेदन

FSSAI ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत लीगल कंसलटेंट के 3 पदों के लिए भर्ती निकली है. यह नियुक्ति नियमित सरकारी नौकरी के बजाय अनुबंध के आधार पर होगी.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 10 Oct 2026 10:26 AM (IST)
FSSAI ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत लीगल कंसलटेंट के 3 पदों के लिए भर्ती निकली है. यह नियुक्ति नियमित सरकारी नौकरी के बजाय अनुबंध के आधार पर होगी.

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है. FSSAI ने लीगल कंसलटेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के तहत कुल 3 पदों को भर जाना है. योग्य उम्मीदवारों को इन पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के अंतिम तारीख 22 अक्टूबर निर्धारित की गई है.

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इस भर्ती में लॉ की बैचलर डिग्री के साथ कानूनी मामलों में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 70,000 रुपये तक निश्चित सैलरी दी जाएगा. यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी और नौकरी का स्थान नई दिल्ली रहेगा. चयन प्रक्रिया में पहले आवेदन के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा.
इस भर्ती में लॉ की बैचलर डिग्री के साथ कानूनी मामलों में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 70,000 रुपये तक निश्चित सैलरी दी जाएगा. यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी और नौकरी का स्थान नई दिल्ली रहेगा. चयन प्रक्रिया में पहले आवेदन के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा.
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FSSAI ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत लीगल कंसलटेंट के 3 पदों के लिए भर्ती निकली है. यह नियुक्ति नियमित सरकारी नौकरी के बजाय अनुबंध के आधार पर होगी. इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता और एक्सपीरियंस से जुड़ी शर्तें ध्यान से जांचने होगी.
FSSAI ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत लीगल कंसलटेंट के 3 पदों के लिए भर्ती निकली है. यह नियुक्ति नियमित सरकारी नौकरी के बजाय अनुबंध के आधार पर होगी. इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता और एक्सपीरियंस से जुड़ी शर्तें ध्यान से जांचने होगी.
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वहीं FSSAI लीगल कंसलटेंट भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से नियमित माध्यम में लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही कानूनी मामलों में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है. भर्ती के नियमों के अनुसार ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त लॉ की डिग्री एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. इसलिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी डिग्री और एक्सपीरियंस से संबंधित पात्रता जांचनी होगी.
वहीं FSSAI लीगल कंसलटेंट भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से नियमित माध्यम में लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही कानूनी मामलों में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है. भर्ती के नियमों के अनुसार ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त लॉ की डिग्री एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. इसलिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी डिग्री और एक्सपीरियंस से संबंधित पात्रता जांचनी होगी.
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इस पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 58 साल निर्धारित की गई है. आयोग की गणना आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के आधार पर की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों को 22 अक्टूबर तक लागू आयु सीमा और दूसरी पात्रता शर्तों को ध्यान में रखकर आवेदन करना होगा.
इस पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 58 साल निर्धारित की गई है. आयोग की गणना आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के आधार पर की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों को 22 अक्टूबर तक लागू आयु सीमा और दूसरी पात्रता शर्तों को ध्यान में रखकर आवेदन करना होगा.
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लीगल कंसल्टेंट के पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 70,000 रुपये का निश्चित मानदेय दिया जाएगा. यह एकमात्र निर्धारित मासिक पेमेंट होगा. इसके अलावा अलग से स्थानीय भत्ता, मकान किराया या मेडिकल सुविधाएं देने का प्रावधान नहीं है. अगर नियुक्ति 1 साल से ज्यादा समय के लिए बढ़ाई जाती है, तो निर्धारित नियमों के अनुसार 5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी लागू होगी.
लीगल कंसल्टेंट के पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 70,000 रुपये का निश्चित मानदेय दिया जाएगा. यह एकमात्र निर्धारित मासिक पेमेंट होगा. इसके अलावा अलग से स्थानीय भत्ता, मकान किराया या मेडिकल सुविधाएं देने का प्रावधान नहीं है. अगर नियुक्ति 1 साल से ज्यादा समय के लिए बढ़ाई जाती है, तो निर्धारित नियमों के अनुसार 5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी लागू होगी.
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इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन 2 चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले आवेदन पत्रों में से एलिजिबल उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. चयन प्रक्रिया के लिए इंटरव्यू की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. वहीं शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल या टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा.  
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन 2 चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले आवेदन पत्रों में से एलिजिबल उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. चयन प्रक्रिया के लिए इंटरव्यू की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. वहीं शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल या टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा.  
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वहीं लीगल कंसलटेंट के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट fssai.gov.in. पर जाकर जॉब्स सेक्शन में FSSAI का नोटिफिकेशन खोलें. इसके बाद आवेदन लिंक पर क्लिक करके पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें. फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करके सभी जानकारी को चेक करके फॉर्म सबमिट कर दें.
वहीं लीगल कंसलटेंट के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट fssai.gov.in. पर जाकर जॉब्स सेक्शन में FSSAI का नोटिफिकेशन खोलें. इसके बाद आवेदन लिंक पर क्लिक करके पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें. फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करके सभी जानकारी को चेक करके फॉर्म सबमिट कर दें.
Published at : 10 Oct 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Education News JObs

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