इस भर्ती के तहत अलग-अलग राज्यों में कुल 1500 पद निर्धारित की गई है. इसमें उत्तर प्रदेश में 285 पद, तमिलनाडु में 270 पद, पश्चिम बंगाल में 145 पद, आंध्र प्रदेश में 85 पद, बिहार में 80 पद, महाराष्ट्र में 70 पद, मध्य प्रदेश में 65 पद, झारखंड में 60 पद निर्धारित की गई है. इसके अलावा दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आवश्यकता अनुसार पद आरक्षित किए गए हैं.