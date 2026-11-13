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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीIndian Bank Jobs: इंडियन बैंक में 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 25 नवंबर तक ऐसे करें अप्लाई

Indian Bank Jobs: इंडियन बैंक में 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 25 नवंबर तक ऐसे करें अप्लाई

इंडियन बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस शिप अधिनियम 1961 के तहत देशभर में कुल 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 13 Nov 2026 10:30 AM (IST)
इंडियन बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस शिप अधिनियम 1961 के तहत देशभर में कुल 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.

Indian Bank Jobs: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ा अवसर आया है. इंडियन बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस शिप अधिनियम 1961 के तहत देशभर में कुल 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह अप्रेंटिस प्रोग्राम देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध होगा.

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ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार इंडियन बैंक के आधिकारिक वेबसाइट www.indianbank.bank.in या नेट्स 2.0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन फॉर्म भरने और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 है.
ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार इंडियन बैंक के आधिकारिक वेबसाइट www.indianbank.bank.in या नेट्स 2.0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन फॉर्म भरने और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 है.
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इस भर्ती के तहत अलग-अलग राज्यों में कुल 1500 पद निर्धारित की गई है. इसमें उत्तर प्रदेश में 285 पद, तमिलनाडु में 270 पद, पश्चिम बंगाल में 145 पद, आंध्र प्रदेश में 85 पद, बिहार में 80 पद, महाराष्ट्र में 70 पद, मध्य प्रदेश में 65 पद, झारखंड में 60 पद निर्धारित की गई है. इसके अलावा दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आवश्यकता अनुसार पद आरक्षित किए गए हैं.
इस भर्ती के तहत अलग-अलग राज्यों में कुल 1500 पद निर्धारित की गई है. इसमें उत्तर प्रदेश में 285 पद, तमिलनाडु में 270 पद, पश्चिम बंगाल में 145 पद, आंध्र प्रदेश में 85 पद, बिहार में 80 पद, महाराष्ट्र में 70 पद, मध्य प्रदेश में 65 पद, झारखंड में 60 पद निर्धारित की गई है. इसके अलावा दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आवश्यकता अनुसार पद आरक्षित किए गए हैं.
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भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 1 नवंबर 2026 को 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं आरक्षित कैटेगरी के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 1 नवंबर 2026 को 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं आरक्षित कैटेगरी के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
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वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. ग्रेजुएशन की डिग्री 1 अप्रैल 2022 से 1 नवंबर 2026 के बीच पूरी होनी चाहिए और रिजल्ट 1 नवंबर 2026 या उससे पहले घोषित होना अनिवार्य है.
वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. ग्रेजुएशन की डिग्री 1 अप्रैल 2022 से 1 नवंबर 2026 के बीच पूरी होनी चाहिए और रिजल्ट 1 नवंबर 2026 या उससे पहले घोषित होना अनिवार्य है.
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इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने के ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान लोकेशन के आधार पर स्टेटमेंट दिया जाएगा. इसमें मेट्रो और शहरी क्षेत्र की लोकेशन में उम्मीदवारों को 15,000 रुपये प्रतिमाह और ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में 12,300 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा.
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने के ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान लोकेशन के आधार पर स्टेटमेंट दिया जाएगा. इसमें मेट्रो और शहरी क्षेत्र की लोकेशन में उम्मीदवारों को 15,000 रुपये प्रतिमाह और ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में 12,300 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा.
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इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले नेट्स के पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोफाइल को 100 प्रतिशत पूरा करें और अपना नेट्स एनरोलमेंट आईडी प्राप्त करें. इसके बाद इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए और करियर सेक्शन खोलें. यहां इंगेजमेंट और अप्रेंटिस इन इंडियन बैंक 2026 लिंक पर क्लिक करें और नया रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें.
इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले नेट्स के पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोफाइल को 100 प्रतिशत पूरा करें और अपना नेट्स एनरोलमेंट आईडी प्राप्त करें. इसके बाद इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए और करियर सेक्शन खोलें. यहां इंगेजमेंट और अप्रेंटिस इन इंडियन बैंक 2026 लिंक पर क्लिक करें और नया रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें.
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अब आवेदन फार्म में अपनी पर्सनल, एजुकेशनल और राज्य, जिला संबंधी प्राथमिकताएं भरें. इसके बाद निर्धारित फोटो, सिग्नेचर और दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करें. अब ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फीस का पेमेंट करें और फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें.
अब आवेदन फार्म में अपनी पर्सनल, एजुकेशनल और राज्य, जिला संबंधी प्राथमिकताएं भरें. इसके बाद निर्धारित फोटो, सिग्नेचर और दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करें. अब ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फीस का पेमेंट करें और फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें.
Published at : 13 Nov 2026 10:30 AM (IST)
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