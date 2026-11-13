एक्सप्लोरर
Indian Bank Jobs: इंडियन बैंक में 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 25 नवंबर तक ऐसे करें अप्लाई
इंडियन बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस शिप अधिनियम 1961 के तहत देशभर में कुल 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.
Indian Bank Jobs: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ा अवसर आया है. इंडियन बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस शिप अधिनियम 1961 के तहत देशभर में कुल 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह अप्रेंटिस प्रोग्राम देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध होगा.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 13 Nov 2026 10:30 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
नौकरी
8 Photos
IIT की नौकरी छोड़ किया स्टार्टअप, दो छात्राओं ने डेयरी सेक्टर में खड़ी की 565 करोड़ की कंपनी
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
AI से सवाल सॉल्व कराना पड़ सकता है भारी, स्टूडेंट्स बिल्कुल न करें ये गलती
शिक्षा
दिवंगत IPS की बेटी को सरकारी नौकरी के बजाय मिलेगी सैलरी, जानें क्या है नियम?
शिक्षा
इस राज्य में खत्म होगा इंटरमीडिएट सिस्टम, क्यों लिया गया फैसला?
शिक्षा
FMGE में फेल 77% कैंडिडेट्स क्या अब नहीं बन पाएंगे डॉक्टर, क्या हैं ऑप्शंस?
Advertisement
सुधा मोदी, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी
Opinion